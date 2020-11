LIVE MotoGP, GP Portogallo DIRETTA: novità Portimao, prove libere più lunghe del solito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Il Circus delle due ruote è prossimo a far calare il sipario a Portimao, sede inedita per piloti e team. Proprio per consentire ai centauri di carpire i segreti della pista lusitana, i turni di prove avranno una durata superiore proprio per dare modo ai primattori dell’asfalto di godere di un apprendimento meno frettoloso e più accurato. FP1 ed FP2 infatti dureranno più del solito, vale a dire 80 minuti a turno.

Nella classe regina, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) ha buone chance. Il “Morbido” ha voglia infatti di confermarsi all’altezza della situazione dopo la vittoria di Valencia, la terza della stagione per lui, anche per mandare un chiaro messaggio a Yamaha e ribadire il concetto di un pilota in cui credere fortemente e su cui puntare in vista dell’anno prossimo.

Sarà un weekend particolare per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Il “Dottore”, protagonista per varie ragioni di un campionato disastroso, saluterà il Team Factory Yamaha per accasarsi dal 2021 nel Team Petronas proprio al fianco di Morbidelli. Valentino quindi vorrà lasciare un bel ricordo di sé, come Dovizioso. Il forlivese è all’ultima “recita” con i colori della Ducati. Come è noto, l’anno prossimo non ci sarà e quindi per lui le motivazioni non mancano per esprimere il 100% delle sue possibilità sulla pista portoghese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle ore 11.10 italiane, mentre la FP2 è prevista alle ore 15.00 italiane. Buon divertimento!

