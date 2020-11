MotoGP, orari qualifiche 21 novembre: programma GP Portogallo 2020, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Appuntamento fissato domani alle ore 15.10 per l’inizio dell’ultima qualifica dell’anno in MotoGP, che si svolgerà sull’inedita pista di Portimao e sarà valida per il Gran Premio del Portogallo 2020. Joan Mir ha conquistato a Valencia il titolo iridato nella top class, ma è ancora tutto aperto per stabilire chi sarà il vice-campione del mondo al termine di questo campionato privo del dominatore Marc Marquez. Franco Morbidelli va a caccia del quarto successo stagionale per conservare la sua attuale seconda piazza in classifica generale dagli attacchi di Alex Rins, Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020, valevole come ultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle prove ufficiali con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’ultima qualifica dell’anno. Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato del Gran Premio del Portogallo 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Sabato 21 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 21 novembre

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

