MotoGP, GP Portogallo 2020: risultati e classifica FP2. Zarco in testa, Dovizioso 7°, Morbidelli 10°. Valentino Rossi in crisi

Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Portogallo 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. I centauri hanno avuto a disposizione 70 minuti per trovare il giusto feeling con questa nuova pista e hanno dato l’assalto al tempo in vista delle qualifiche. Il francese della Ducati Avintia ha firmato 1:39.417 e ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) di 0.119, terzo posto per l’altro iberico Aleix Espargarò (Aprilia) a 0.228.

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è quarto a 0.275, lo spagnolo Joan Mir è sesto a 0.315. Il Campione del Mondo, in sella alla Suzuki, precede Andrea Dovizioso (settimo a 0.324 con la Ducati). In top-10 anche Franco Morbidelli, decimo a 0.417 e virtualmente dentro al Q2 delle qualifiche. Venerdì complicato per Valentino Rossi, addirittura 21mo con la sua Yamaha a a 1.862. Francesco Bagnaia 15mo, Danilo Petrucci 19mo. Di seguito la classifica dei tempi e i risultati delle prove libere 2 del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP PORTOGALLO MOTOGP 2020:

1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 318.5 1’39.417

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.5 1’39.536 0.119 / 0.119

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 1’39.645 0.228 / 0.109

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’39.692 0.275 / 0.047

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1’39.697 0.280 / 0.005

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.3 1’39.732 0.315 / 0.035

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 331.2 1’39.741 0.324 / 0.009

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1’39.783 0.366 / 0.042

9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 324.3 1’39.820 0.403 / 0.037

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 1’39.888 0.471 / 0.068

11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 317.6 1’39.909 0.492 / 0.021

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 313.0 1’39.939 0.522 / 0.030

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 325.3 1’39.946 0.529 / 0.007

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1’39.966 0.549 / 0.020

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.4 1’39.977 0.560 / 0.011

16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.7 1’40.085 0.668 / 0.108

17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.8 1’40.213 0.796 / 0.128

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.5 1’40.338 0.921 / 0.125

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.3 1’40.547 1.130 / 0.209

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 313.9 1’41.256 1.839 / 0.709

21 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 317.6 1’41.279 1.862 / 0.023

22 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 314.8 1’41.826 2.409 / 0.547

