LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Masià al comando della FP3 davanti ad Arenas. Ai Ogura e Tony Arbolino non passano in Q2! Alle 13.35 la qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

10.48 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 13.35 per una Q1 da non perdere! Un saluto a tutti.

10.46 I migliori 14 che accedono direttamente alla Q2:

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1’47.398

2 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 241.6 1’47.701 0.303 / 0.303

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.9 1’47.851 0.453 / 0.150

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 243.2 1’47.918 0.520 / 0.067

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 244.3 1’47.948 0.550 / 0.030

6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.0 1’47.975 0.577 / 0.027

7 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1’48.001 0.603 / 0.026

8 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.9 1’48.050 0.652 / 0.049

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 1’48.072 0.674 / 0.022

10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 241.0 1’48.110 0.712 / 0.038

11 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 240.5 1’48.119 0.721 / 0.009

12 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.6 1’48.125 0.727 / 0.006

13 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 233.2 1’48.215 0.817 / 0.090

14 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 241.6 1’48.271 0.873 / 0.056

10.45 Arbolino ed Ogura sono chiamati a giocarsi l’accesso alla Q2 nella prima sessione delle qualifiche. L’italiano ed il giapponese inseguono Arenas, secondo assoluto.

10.44 La classifica della FP3:

1 5 J. MASIA 1:47.398 2 75 A. ARENAS +0.303 3 52 J. ALCOBA +0.453 4 2 G. RODRIGO +0.520 5 53 D. ÖNCÜ +0.550 6 16 A. MIGNO +0.577 7 27 K. TOBA +0.603 8 11 S. GARCIA +0.652 9 25 R. FERNANDEZ +0.674 10 13 C. VIETTI +0.712

10.43 Albert Arenas è secondo, mentre sono eliminati dalla Q2 Tony Arbolino ed Ai Ogura. I due diretti rivali di catalano per il Mondiale sono costretti ad inseguire e dovranno disputare la Q1!

10.42 Jaume Masià strappa il miglior crono della FP3 e della combinata con il tempo di 1.47.398!

10.40 Arbolino non riesce a migliorarsi! Garcia, Rodrigo e Masià si migliorano nell’ultimo giro utile.

10.39 Alcoba strappa il miglior crono della sessione, Arbolino è 20!

10.39 Ogura ed Arbolino rischiano l’eliminazione! Il giapponese è 13° alle spalle del lombardo di casa Snipers.

10.38 Tutti in pista per cercare l’accesso diretto alla Q2, ma nessuno sembra in grado di migliorarsi.

10.37 La classifica della FP3 aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:48.072 2 55 R. FENATI +0.300 3 7 D. FOGGIA +0.382 4 70 B. BALTUS +0.394 5 17 J. MCPHEE +0.458 6 71 A. SASAKI +0.477 7 52 J. ALCOBA +0.507 8 79 A. OGURA +0.604 9 13 C. VIETTI +0.668 10 27 K. TOBA +0.822

10.34 I piloti si preparano per gli ultimi giri. Romano Fenati sale al quinto posto della combinata.

10.31 Resta in gran parte invariata la classifica combinata. Arenas è al comando della classifica davanti a Fernandez ed Alcoba. Arbolino è 10° davanti ad Ai Ogura.

10.30 La classifica aggiornata della FP3

1 25 R. FERNANDEZ 1:48.072 2 7 D. FOGGIA +0.382 3 17 J. MCPHEE +0.458 4 71 A. SASAKI +0.477 5 52 J. ALCOBA +0.507 6 79 A. OGURA +0.604 7 13 C. VIETTI +0.668 8 27 K. TOBA +0.822 9 5 J. MASIA +0.833 10 16 A. MIGNO +0.961

10.27 Ottimo passo per Raul Fernandez! 1.48.072 è il nuovo best lap di questa FP3. Sasaki agguanta il quarto crono davanti ad Alcoba e Vietti

10.25 Torna in pista Albert Arenas.

10.23 La classifica aggiornata della FP3

1 25 R. FERNANDEZ 1:48.713 2 5 J. MASIA +0.386 3 75 A. ARENAS +0.431 4 53 D. ÖNCÜ +0.456 5 13 C. VIETTI +0.558 6 71 A. SASAKI +0.589 7 55 R. FENATI +0.616 8 7 D. FOGGIA +0.628 9 82 S. NEPA +0.677 10 89 K. PAWI +0.844

10.20 Masià, Pawi e Foggia dovranno subire un doppio long lap penalty in gara per delle infrazioni nella giornata di ieri.

10.19 Lopez, Kofler, Tatay Binder e Dupasquier dovranno scontare un long lap penalty per guida irresponsabile nel corso della FP2 di ieri.

10.17 I piloti rientrano ai box e si preparano per un nuovo stint.

10.15 Arenas si piazza a 51 millesimi da Masià che mantiene la leadership della graduatoria.

10.13 Secondo crono per Arenas che si inserisce alle spalle del connazionale Masià. Ogura è al momento 13° nella FP3, Arbolino out dalla Top20.

10.11 Terzo tempo assoluto per Vietti, nuovo record per Masià! L’alfiere di casa Leopard detta il passo su Oncu, Vietti, Nepa e Fernandez. Arenas scende in pista!

10.09 Nuovo best lap per Deniz Oncu. Il #53 del gruppo detta il passo della FP3 con il crono di 1.49.204.

10.08 Fernandez svetta nella classifica della sessione ed è al momento quarto della combinata. Masià si migliora insieme a Toba e Masià.

10.06 La classifica aggiornata della FP3 dopo i primi giri.

1 25 R. FERNANDEZ 1:49.927 2 92 Y. KUNII +0.627 3 17 J. MCPHEE +0.808 4 23 N. ANTONELLI +0.819 5 70 B. BALTUS +0.890 6 52 J. ALCOBA +1.043 7 55 R. FENATI +1.053 8 27 K. TOBA +1.306 9 7 D. FOGGIA +1.320 10 2 G. RODRIGO +1.351

10.04 Arenas, Alcoba, Suzuki, Fernandez, Masià, Foggia, Oncu, Arbolino, Ogura, Nepa, Fenati, McPhee, Dupasquier e Garcia sono i piloti che al momento passerebbero direttamente alla Q2.

10.02 A differenza di ieri sono 40 i minuti previsti per questa FP3.

10.00 Bandiera verde! Inizia l’ultima sessione del week-end.

9.57 I piloti si preparano a scendere in pista.

9.55 Sono 16 i gradi dell’aria a Portimao. La condizione ricalca quella di ieri.

9.53 La classifica del Mondiale alla vigilia dell’ultimo round del 2020

1 Albert ARENAS KTM SPA 170

2 Ai OGURA Honda JPN 162

3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159

4 Jaume MASIA Honda SPA 140

5 Celestino VIETTI KTM ITA 137

6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134

7 John MCPHEE Honda GBR 124

8 Darryn BINDER KTM RSA 112

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 77

12 Sergio GARCIA Honda SPA 77

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 71

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

15 Andrea MIGNO KTM ITA 60

16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 44

18 Kaito TOBA KTM JPN 40

19 Stefano NEPA KTM ITA 38

20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 35

21 Filip SALAC Honda CZE 30

22 Carlos TATAY KTM SPA 24

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 14

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Maximilian KOFLER KTM AUT

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

9.50 Albert Arenas è il primo al termine del venerdì di Portiamo. Il giapponese Ai Ogura ed il nostro Tony Arbolino inseguono il catalano che sembra leggermente superiore, ma tutto è da decidere.

9.48 La classifica della FP2:

1 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 243.2 1’47.987

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 244.8 1’48.188 0.201 / 0.201

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 244.3 1’48.361 0.374 / 0.173

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’48.372 0.385 / 0.011

5 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 247.1 1’48.506 0.519 / 0.134

6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’48.562 0.575 / 0.056

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’48.565 0.578 / 0.003

8 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.5 1’48.567 0.580 / 0.002

9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 242.1 1’48.601 0.614 / 0.034

10 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 243.7 1’48.664 0.677 / 0.063

11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.8 1’48.697 0.710 / 0.033

12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 240.5 1’48.811 0.824 / 0.114

13 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 242.1 1’48.867 0.880 / 0.056

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.5 1’48.887 0.900 / 0.020

15 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 239.4 1’48.922 0.935 / 0.035

16 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.8 1’48.998 1.011 / 0.076

17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.0 1’49.009 1.022 / 0.011

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 244.3 1’49.040 1.053 / 0.031

19 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 241.0 1’49.067 1.080 / 0.027

20 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 239.4 1’49.145 1.158 / 0.078

21 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 240.5 1’49.167 1.180 / 0.022

22 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 245.4 1’49.171 1.184 / 0.004

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 240.5 1’49.173 1.186 / 0.002

24 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.8 1’49.238 1.251 / 0.065

25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 238.4 1’49.278 1.291 / 0.040

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Rivacold Snipers Team Honda 240.5 1’49.397 1.410 / 0.119

27 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 240.0 1’49.445 1.458 / 0.048

28 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 238.4 1’49.471 1.484 / 0.026

29 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 240.0 1’49.475 1.488 / 0.004

30 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 242.6 1’49.771 1.784 / 0.296

31 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 237.8 1’49.844 1.857 / 0.073

9.46 La classifica combinata alla vigilia dell’ultima prova libera del Mondiale:

1 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’49.109 18 1’47.987 18

2 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’49.609 16 1’48.188 15 0.201 0.201

3 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.886 13 1’48.361 12 0.374 0.173

4 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.556 18 1’48.372 9 0.385 0.011

5 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’48.896 14 1’48.506 19 0.519 0.134

6 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’50.022 19 1’48.562 22 0.575 0.056

7 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.598 20 1’48.565 18 0.578 0.003

8 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’49.705 18 1’48.567 13 0.580 0.002

9 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.792 20 1’48.601 17 0.614 0.034

10 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’50.328 17 1’48.664 11 0.677 0.063

11 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’49.054 21 1’48.697 15 0.710 0.033

12 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’49.666 22 1’48.811 18 0.824 0.114

13 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’50.885 17 1’48.867 18 0.880 0.056

14 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.288 21 1’48.887 21 0.900 0.020

15 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’50.319 22 1’48.922 19 0.935 0.035

16 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’50.314 20 1’48.998 20 1.011 0.076

17 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.413 18 1’49.009 17 1.022 0.011

18 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’49.984 17 1’49.040 19 1.053 0.031

19 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.879 17 1’49.067 20 1.080 0.027

20 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’50.522 20 1’49.145 25 1.158 0.078

21 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’49.929 20 1’49.167 17 1.180 0.022

22 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’49.673 20 1’49.171 15 1.184 0.004

23 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’50.343 17 1’49.173 18 1.186 0.002

24 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.807 21 1’49.238 20 1.251 0.065

25 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.537 19 1’49.278 17 1.291 0.040

26 31 A.FERNANDEZ SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’51.382 18 1’49.397 18 1.410 0.119

27 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’50.680 20 1’49.445 11 1.458 0.048

28 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’50.847 20 1’49.471 21 1.484 0.026

29 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’50.689 22 1’49.475 19 1.488 0.004

30 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.220 21 1’49.771 20 1.784 0.296

31 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’50.988 17 1’49.844 10 1.857 0.073

9.42 Dopo le emozioni di ieri tutto è pronto per la giornata che deciderà l’ultima pole-position del 2020. Tra pochi minuti la FP3 che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prove libera 3 del GP del Portogallo per i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP Portogallo Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della Moto3 2020. Dopo i primi giri sul circuito di Portimao, i giovani centauri del Motomondiale si preparano per vivere la giornata che assegnerà l’ultima pole-position del 2020.

Alla vigilia della competizione che eleggerà il campione 2020, Albert Arenas è al comando della classifica combinata dopo la prima giornata in pista. Il catalano di casa Aspar ha firmato il miglior crono in 1.47.987 durante la FP2. Il nostro Tony Arbolino (Snipers) insegue il leader del Mondiale con l’ottavo crono davanti al giapponese Ai Ogura (Honda Asia), rispettivamente terzo e secondo nella graduatoria piloti.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live per l’ultima sessione prima delle qualifiche. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse