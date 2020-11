VIDEO Valentino Rossi spiega la sua caduta: “La gomma si è raffreddata. Non riesco a guidare bene”

Valentino Rossi ha fatto troppa fatica nelle prove libere del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il circuito di Portimao si è rivelato di complicata lettura per il Dottore, davvero lontanissimo dai vertici in entrambe le sessioni del venerdì: 19mo posto nella FP1 a 1.824 dal portoghese Miguel Oliveira, 21mo posto nel turno pomeridiano a 1.862 dal francese Johann Zarco. Il centauro di Tavullia non è mai riuscito a trovare il giusto smalto sulla pista dell’Algarve e sarà estremamente difficile riuscire a invertire la rotta in vista di qualifiche e gara.

Il Dottore ha commentato la sua prova ai microfoni di Sky: “Non riesco a guidare bene, non sono abbastanza veloce. Abbiamo provato un po’ di troppe cose dietro, ma sono state più le cose che abbiamo perso che quello che abbiamo trovato. Poi purtropppo sono scivolato e sono dovuto tornare sull’altra moto, ho provato a fare un time-attack ma non ero veloce“.

Loading...

Loading...

Valentino Rossi ha anche spiegato la sua caduta: “Ho rallentato perché c’era un po’ di traffico, probabilmente la gomma si è un pochino raffreddata e quando sono arrivato alla curva 4 ho perso il davanti“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi.

VIDEO DICHIARAZIONI VALENTINO ROSSI:

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse