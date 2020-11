MotoGP su TV8, GP Portogallo 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Oggi sabato 21 novembre si disputano le qualifiche del GP del Portogallo 2020, ultima del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Si corre per la prima volta su questo tracciato nell’Algarve e, dopo le due sessioni di prove libere del venerdì, il weekend in terra lusitana entra nel vivo. Nel pomeriggio, infatti, si assegnerà la pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente veloce e avvincente, dove i piloti saranno chiamati a dare il massimo.

Lo spagnolo Joan Mir si presenta da Campione del Mondo e vuole chiudere in bellezza. Franco Morbidelli ha vinto settimana scorsa e cerca il quarto successo stagionale, Valentino Rossi spera in un risultato dignitoso nell’annata più difficile per lui, Andrea Dovizioso chiuderà la sua avventura in Ducati, da tenere in considerazione anche Fabio Quartararo, Maverick Vinales e il padrone di casa Miguel Oliveira.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle qualifiche del GP del Portogallo 2020, tappa del Mondiale MotoGP in scena a Portimao. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 21 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, qualifiche 1

14.00-14.15 Moto3, qualifiche 2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, qualifiche 1

15.35-15.50 MotoGP, qualifiche 2

16.10-16.25 Moto2, qualifiche 1

16.35-16.50 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

PROVE LIBERE 3-4:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su TV8 delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV e su tv8.it delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 17.10, 19.45, 21.15, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

