MotoGP, Maverick Viñales: “Portimao è una pista fantastica! Oggi non mi interessavano i tempi, mi godevo l’esperienza”

Maverick Viñales si riscatta dopo un difficile doppio appuntamento valenciano e conclude in seconda posizione la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha ha subito trovato un buon feeling con l’inedita pista di Portimao, stampando il secondo tempo in FP1, ma nella sessione pomeridiana è riuscito a migliorare ulteriormente confermandosi nelle posizioni di vertice anche sul giro secco nella simulazione di qualifica svolta a fine FP2. Domani l’ex Suzuki andrà a caccia della pole position o comunque di un piazzamento in prima fila per poter guardare con ottimismo all’ultima gara dell’anno. Di seguito le dichiarazioni di Maverick Viñales riportate dal sito ufficiale Yamaha al termine del venerdì di Portimao.

“Questa è una pista fantastica! È così bella! Mi sto divertendo molto. Onestamente, non mi interessavano i tempi sul giro, stavo solo cercando di godermi l’esperienza. Di sicuro, la moto sta funzionando bene, e stiamo guidando bene in pista. È stato bello provare tutte le gomme oggi per capire e avere un’idea di quale direzione seguire domani, e vedremo cosa succederà. Tutti sono veloci. I primi 15 piloti sono in 1’39”, quindi è tutto molto tirato. Siamo tutti al limite. L’anti-impennamento sarà importante, quindi proveremo a fare un altro passo avanti lì“.

