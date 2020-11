MotoGP, Valentino Rossi: “La mia è stata una stagione da 5, voglio fare un bella gara qui a Portimao”

Valentino Rossi si avvia a concludere la stagione più difficile della sua carriera. Un’annata condizionata dalle difficoltà di adattamento alla Yamaha, spesso “enigmatica” per il “Dottore” e afflitta da criticità riguardanti il posteriore della moto. Come se non bastasse anche la positività al Covid-19 è arrivata e addio alle due gare di Aragon (Spagna).

Fare un bilancio del campionato non può che portare a una valutazione negativa del proprio “orticello”: “E’ stato un anno difficile, ho fatto pochi punti. Sono salito sul podio solo a Jerez e a Misano ci sono andato vicino. Per questo mi darei un 5, mentre Yamaha ha vinto più gare, quindi merita un 7“, le parole di Valentino (fonte: gpone.com). Rossi si avvia tra l’altro all’ultimo GP di questa stagione che avrà la valenza dell’ultimo atto nel Team Factory.

Giova ricordare, infatti, che il “46” nel 2021 correrà con il Team Petronas (Yamaha). La riconoscenza, però, nei confronti della Casa di Iwata non manca dal momento che dopo l’esperienza negativa in Ducati del 2011-2012, la squadra giapponese ha credo in lui: “Senza quella opportunità, probabilmente avrei smesso di correre“, ha ammesso il centauro di Tavullia. Pertanto le aspettative sono quelle di concludere al meglio: “Voglio fare una bella gara, avere delle belle sensazioni in sella“, ha ribadito (fonte: gpone.com).

Foto: LaPresse