MotoGP, Fabio Quartararo: “Una giornata davvero splendida, come la pista! Domani voglio conferme”

Fabio Quartararo conclude con un buon quarto posto il suo venerdì del Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Il suo distacco di appena 275 millesimi dalla vetta detenuta da Johann Zarco dà fiducia al pilota francese che, invece, è reduce da settimane davvero grigie nelle quali è risultato lontano anni luce dal centauro che appariva dominante ad inizio anno.

Come ha messo bene in evidenza con un post sui suoi profili social, il nativo di Nizza si può definire “Contento” della sua giornata e lo conferma anche ai taccuini di motorsport.fr: “Oggi è stata una bella giornata. Finalmente posso dire di essermi divertito! La pista è fantastica con quei sali-scendi! Alla fine sono rimasto impressionato dal mio tempo. Abbiamo fatto molti cambiamenti e provato diverse impostazioni del cambio, un forcellone in carbonio, diversi assetti e l’ammortizzatore, e gli ultimi giri sono stati positivi”.

Il francese questa mattina ha girato molto con la gomma posteriore dura nella FP1, e anche questo pomeriggio ha completato molti giri con questa mescola. “Maverick Vinales è stato molto veloce con le gomme hard e anche io mi sono trovato bene. Per il time attack, invece, ho preferito usare le medie. Mi sono sentito benissimo. Quindi penso che il mio ritmo non fosse male e possiamo ancora migliorare. Sono molto contento di questa giornata e voglio continuare in questa direzione. La pista, poi è splendida. Ogni giro provi una nuova traiettoria o un punto di staccata, per cui si può ancora limare tanto”.





Foto: Lapresse