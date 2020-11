MotoGP, Valentino Rossi: “Non ho un buon passo. Sono caduto perché ho perso l’anteriore”

Venerdì indigesto per Valentino Rossi, che ha fatto troppa fatica nelle prove libere del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il circuito di Portimao si è rivelato di complicata lettura per il Dottore, davvero lontanissimo dai vertici in entrambe le sessioni del venerdì: 19mo posto nella FP1 a 1.824 dal portoghese Miguel Oliveira, 21mo posto nel turno pomeridiano a 1.862 dal francese Johann Zarco. Il centauro di Tavullia non è mai riuscito a trovare il giusto smalto sulla pista dell’Algarve e sarà estremamente difficile riuscire a invertire la rotta in vista di qualifiche e gara.

Valentino Rossi, al suo ultimo fine settimana con la Yamaha ufficiale (il prossimo anno si accaserà alla Yamaha Petronas), ha analizzato la sua giornata complicata attraverso i canali ufficiali della scuderia di Iwata: “La pista è fantastica, è diversa dagli altri tracciati. Con le MotoGP è difficile perché si va veloce, ma è molto divertente guidare qui. Oggi abbiamo provato diverse cose, ma non ho trovato un buon passo. Con la prima moto, che aveva un setting più vicino a quello normale, ero un po’ più veloce. Sfortunamente, però, ho perso all’anteriore e sono caduto. Sto bene, ma sono dovuto uscire con l’altra moto e non avevo la stessa sensazione, quindi non ero abbastanza veloce. Avevamo cercato di migliorare l’aderenza al posteriore, ma ho perso la velocità in entrata di curva: quello che abbiamo guadagnato lo abbiamo perso da un’altra parte. Domani punteremo su un setting più standard e cercheremo di capire se possiamo essere più forti“.

Foto: Lapresse