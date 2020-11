MotoGP oggi, GP Portogallo 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 20 novembre, prenderà il via l’ultimo weekend del Motomondiale 2020. Sul tracciato di Portimao (Portogallo) godremo dello show del Circus delle due ruote su di una pista che ufficialmente non è mai stata teatro di un fine settimana iridato.

Immerso nella splendida cornice dell’Algarve, città portoghese situata sulla costa nel distretto di Faro, il circuito dell’Autódromo Internacional do Algarve è composto da 15 curve (nove a destra e sei a sinistra). Le traiettorie sono incredibili e il rettilineo permetterà ai piloti di tirare il fiato prima di affrontare la discesa della curva 1. Michael van der Mark, pilota del Pata Yamaha WorldSBK Official Team, ha definito questo tracciato come “Una delle piste più impegnative di sempre”. Ha tutto quello che si può chiedere a un tracciato: un lungo rettilineo, curve strette, curve veloci e incredibili dislivelli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per un grande spettacolo. Per consentire, quindi, ai centauri un adattamento meno problematico al layout, le FP1 e FP2 dureranno più del solito, ovvero 70 minuti a turno per la MotoGP e 55 per Moto3 e Moto2.

Il weekend del Gran Premio del Portogallo 2020, valevole come ultima tappa stagionale del Motomondiale, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro la diretta delle qualifiche e delle gare delle tre classi su TV8, ma non i turni di FP1, FP2 e di FP3. Lo stesso dicasi per i warm-up mattutini non trasmessi dall’emittente in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni del fine settimana di Portimao con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’ultimo atto del campionato. Di seguito la programmazione odierna:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2020 (20 NOVEMBRE)

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 20 novembre

ore 10.00-10.55, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 11.10-12.20, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 12.35-13.30, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.50-14.45, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.00-16.10, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.25-17.20, Moto2, Prove libere 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 21 novembre

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 novembre

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

