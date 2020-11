LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Occhi puntati su Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

16.10 Marco Bezzecchi è l’unico dei quattro contendenti per il campionato ad inseguire dalla Q1.

16.07 Tra pochi minuti si parte! Occhi puntati su Marco Bezzecchi!

16.04 I piloti si preparano per la sessione. Ricordiamo il ritardo dovuto a dei problemi di sicurezza durante la qualifica della MotoGP.

15.59 Il Motomondiale debutta a Portimao. Nella storia delle due ruote solo la Superbike ha gareggiato nella regione dell’Algarve.

15.56 Roberts, Manzi, Marini, Canet, Lowes, Martin, Gardner e Viergie sono i centauri che hanno siglato il miglior crono al termine della Q2 per almeno una volta in questo 2020.

15.54 Stefano Manzi ha siglato l’ultima pole di questo 2020, conquistata in quel di Valencia settimana scorsa.

15.51 La sessione della Moto2 subirà un piccolo ritardo in seguito ad alcuni problemi con il tracciato tra FP4 e Q1. Il transalpino Zarco ha avuto problemi e gli organizzatori hanno controllato attentamente la pista per ragioni di sicurezza.

14.48 Marco Bezzecchi insegue l’accesso in Q2. Il romagnolo ha faticato in mattinata, sessione in cui ha commesso due grossi errori in curva 7.

15.46 C’è incertezza sulla condizione fisica di Sam Lowes. Il britannico di casa Marc VDS è riuscito ad entrare nella Top14 nella FP2 di ieri. L’inglese è scivolato nella libera di questa mattina.

15.44 Il sole splende a Portimao. Sono in corso in questo momento le qualifiche per quanto riguarda la MotoGP.

15.42 La classifica combinata dopo le prove libere. I primi 14 di questa graduatoria non disputeranno il Q1.

87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’43.881 21 1’43.222 22 1’42.728 15

2 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.799 24 0.213 0.213 1’42.941 25 1’43.201 9

3 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.178 23 0.316 0.103 1’43.414 17 1’43.044 15

4 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’43.740 25 0.379 0.063 1’43.559 18 1’43.107 15

5 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.354 18 0.395 0.016 1’43.123 19 1’43.371 15

6 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.682 21 0.411 0.016 1’43.139 27 1’43.540 17

7 44 A.CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’44.404 20 0.477 0.066 1’43.748 15 1’43.205 15

8 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.011 23 0.478 0.001 1’43.422 20 1’43.206 15

9 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.468 23 0.482 0.004 1’43.257 22 1’43.210 15

10 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.279 23 0.556 0.074 1’43.314 21 1’43.284 14

11 21 F.DI GIANNANTO ITA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’43.750 23 0.628 0.072 1’43.381 19 1’43.356 13

12 9 J.NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’45.472 20 0.630 0.002 1’43.358 21 1’44.402 10

13 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’44.748 18 0.662 0.032 1’43.756 21 1’43.390 12

14 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.827 22 0.667 0.005 1’43.598 24 1’43.395 13

15 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.919 23 0.674 0.007 1’43.402 19 1’43.607 15

16 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.030 25 0.760 0.086 1’43.488 21 1’43.690 15

17 64 B.BENDSNEYDE NED NTS RW Racing GP NTS 1’44.389 22 0.767 0.007 1’43.634 23 1’43.495 14

18 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’44.644 21 0.788 0.021 1’43.516 23 1’43.629 15

19 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.410 22 0.869 0.081 1’43.597 23 1’44.150 9

20 77 D.AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’46.084 21 0.934 0.065 1’43.662 19 1’44.929 4

21 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.171 8 0.992 0.058 1’44.491 5 1’43.720 4

22 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.319 22 1.030 0.038 1’43.758 17

23 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.624 21 1.294 0.264 1’44.022 7 1’44.955 16

24 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’46.149 23 1.491 0.197 1’44.745 24 1’44.219 16

25 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’46.090 19 1.565 0.074 1’44.293 22 1’44.342 16

26 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’46.144 15 1.739 0.174 1’44.980 20 1’44.467 8

27 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.942 24 1.833 0.094 1’45.389 19 1’44.561 15

28 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.533 16 1.884 0.051 1’45.230 6 1’44.612 14

29 55 H.SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’45.456 21 2.071 0.187

15.38 La classifica dei tempi della FP3 di questa mattina:

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 289.5 1’42.728

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 290.3 1’43.044 0.316 / 0.316

3 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 293.4 1’43.107 0.379 / 0.063

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.2 1’43.201 0.473 / 0.094

5 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 284.2 1’43.205 0.477 / 0.004

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.7 1’43.206 0.478 / 0.001

7 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.0 1’43.210 0.482 / 0.004

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 286.4 1’43.284 0.556 / 0.074

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up 290.3 1’43.356 0.628 / 0.072

10 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.7 1’43.371 0.643 / 0.015

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 291.8 1’43.390 0.662 / 0.019

12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 288.7 1’43.395 0.667 / 0.005

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 291.8 1’43.495 0.767 / 0.100

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 290.3 1’43.540 0.812 / 0.045

15 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1’43.607 0.879 / 0.067

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.9 1’43.629 0.901 / 0.022

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 292.6 1’43.690 0.962 / 0.061

18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 1’43.720 0.992 / 0.030

19 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 289.5 1’43.758 1.030 / 0.038

20 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 288.0 1’44.150 1.422 / 0.392

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.7 1’44.219 1.491 / 0.069

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.4 1’44.342 1.614 / 0.123

23 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up 288.0 1’44.402 1.674 / 0.060

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 284.9 1’44.467 1.739 / 0.065

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.2 1’44.561 1.833 / 0.094

26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.2 1’44.612 1.884 / 0.051

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 289.5 1’44.799 2.071 / 0.187

28 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 286.4 1’44.929 2.201 / 0.130

29 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 290.3 1’44.955 2.227 / 0.026

15.35 Tutto è pronto per una qualifica che potrebbe cambiare la sfida per il Mondiale. Enea Bastianini è al comando della Moto2 alla vigilia delle Q2. Marco Bezzecchi insegue il secondo turno dopo una mediocre FP3.

15.31 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ultima qualifica del Mondiale per i protagonisti della Moto2

12.44 Grazie a tutti per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 16.10 per la Q1. Un saluto a tutti!

12.37 La classifica della FP3:

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’42.728 15 18 289.5

2 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’43.044 15 17 0.316 0.316 290.3

3 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’43.107 15 17 0.379 0.063 293.4

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.201 9 19 0.473 0.094 287.2

5 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’43.205 15 17 0.477 0.004 284.2

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’43.206 15 18 0.478 0.001 288.7

7 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.210 15 18 0.482 0.004 288.0

8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.284 14 15 0.556 0.074 286.4

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’43.356 13 17 0.628 0.072 290.3

10 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’43.371 15 15 0.643 0.015 282.7

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’43.390 12 16 0.662 0.019 291.8

12 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.395 13 17 0.667 0.005 288.7

13 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’43.495 14 18 0.767 0.100 291.8

14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’43.540 17 19 0.812 0.045 290.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.607 15 18 0.879 0.067 292.6

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’43.629 15 18 0.901 0.022 284.9

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.690 15 19 0.962 0.061 292.6

18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.720 4 19 0.992 0.030 291.8

19 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.758 17 17 1.030 0.038 289.5

20 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’44.150 9 17 1.422 0.392 288.0

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.219 16 19 1.491 0.069 288.7

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.342 16 18 1.614 0.123 283.4

23 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’44.402 10 15 1.674 0.060 288.0

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’44.467 8 12 1.739 0.065 284.9

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’44.561 15 18 1.833 0.094 284.2

26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.612 14 17 1.884 0.051 287.2

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’44.799 12 15 2.071 0.187 289.5

28 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’44.929 4 7 2.201 0.130 286.4

29 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.955 16 17 2.227 0.026 290.3

12.36 Eliminato Bezzecchi! 15° crono per il romagnolo. Gardner si conferma al comando della FP3 e della combinata davanti a Marini e Bastianini.

12.35 Bandiera a scacchi. Caduta per Sam Lowes che non sembra avere dei nuovi danni. Bezzecchi insegue la Q2, mentre Bastianini strappa il terzo tempo.

12.34 Ultimo giro veloce per tutti! Marco Bezzecchi cerca disperatamente l’accesso alla Q2.

12.32 Bezzecchi è il primo degli esclusi. Canet si migliora e sale al settimo posto davanti a Fernandez e Bastianini.

12.30 Che giro per Gardner! 1.42.728 per l’australiano che sale in vetta alla combinata davanti a Marini e Lowes.

12.30 Bezzecchi rischia l’eliminazione dalla Q2! Il romagnolo è 14°.

12.29 Lowes torna in pista, Bastianini è rapido solo nel primo intertempo.

12.28 Anche Fernandez insegue Marini. Secondo tempo per lo spagnolo, mentre Bastianini sigla il quinto tempo della FP3.

12.27 Enea Bastianini è il migliore nel primo settore della pista. Marini non molla e risponde al leader del Mondiale.

12.26 Caduta per Daniel. Non ci sono conseguenze per lo spagnolo.

12.24 Marini detta il passo della FP3 in 1.42.941. Molti piloti tornano in pista per gli ultimi 10 minuti.

12.22 Bastianini in pista! Il leader del Mondiale cerca di insidiare il crono di Marini.

12.21 La classifica aggiornata:

1 10 L. MARINI 1:43.201 2 40 H. GARZO +0.105 3 42 M. RAMIREZ +0.123 4 87 R. GARDNER +0.289 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.449 6 7 L. BALDASSARRI +0.510 7 37 A. FERNANDEZ +0.516 8 23 M. SCHROTTER +0.519 9 16 J. ROBERTS +0.731 10 11 N. BULEGA +0.805

12.18 Marini, Lowes, Bastianini, Gardner, Baldassarri, Garzo, Viergie, Ramirez, Navarro, Di Giannantonio, Fernandez, Manzi e Bezzecchi sono al momento in Q2.

12.16 Enea Bastainini è al momento al quinto posto della classifica combinata. Il leader del Mondiale controlla la situazione.

12.15 La classifica aggiornata:

1 10 L. MARINI 1:43.201 2 40 H. GARZO +0.105 3 42 M. RAMIREZ +0.123 4 87 R. GARDNER +0.289 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.449 6 7 L. BALDASSARRI +0.510 7 37 A. FERNANDEZ +0.516 8 23 M. SCHROTTER +0.519 9 11 N. BULEGA +0.805 10 33 E. BASTIANINI +0.901

12.12 Impressionante Marini! Nuovo record della sessione per lui in 1.43.201!

12.10 Luca Marini torna all’attacco. Il pilota Sky insegue il best lap della FP3 di Garzo.

12.08 Sam Lowes è in seria difficoltà. Il britannico di casa Marc VDS è visibilmente sofferente nel proprio box.

12.06 Garzo e Ramirez beffano Marini nella classifica della FP3. Marini è terzo davanti a Gardner.

12.05 Doppio errore per Marco Bezzecchi in curva 7. Difficoltà per il romagnolo di casa Sky.

12.03 Nuovo best lap della FP3 per Luca Marini! 1.43.324 è il rifermento della FP3. Baldassarri è secondo davanti a Ramirez.

12.02 Augusto Fernandez all’attacco. Il compagno di box di Sam Lowes insegue il best lap della FP3 che al momento è nelle mani di Luca Marini.

12.01 Attenzione ai limiti del tracciato. Come consuetudine ogni abuso verrà punti con la cancellazione del tempo.

11.59 Marini è al comando della classifica combinata davanti a Lowes, Baldassarri, Gardner, Bastianini, Viergie, Navarro, Di Giannantonio, Bezzecchi e Garzo.

11.57 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.56 Tutti in pista dai primi minuti. Anche Lowes entra sul tracciato.

11.55 Bandiera verde! Inizia l’ultima prova libera del Mondiale 2020!

11.53 I centauri si preparano per scendere in pista

11.49 Luca Marini ha dato spettacolo da subito ieri. L’alfiere di casa Sky, a lungo primo nel Mondiale, insegue il connazionale Bastianini (Italtrans) in un week-edn dove tutto può succedere.

11.47 Alex Lowes è riuscito a registrare delle ottime prestazioni nelle due libere. Il britannico, infortunato a Valencia sette giorni fa, è visibilmente sofferente.

11.43 Sono 20 i gradi dell’aria. Il sole splende a Portimao e non c’è vento.

11.40 La classifica combinata dopo le prima due sessioni. I migliori 14 al termine della FP3 accederanno direttamente alla Q2:

1 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.799 24 1’42.941 25

2 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.354 18 1’43.123 19 0.182 0.182

3 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.682 21 1’43.139 27 0.198 0.016

4 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’43.881 21 1’43.222 22 0.281 0.083

5 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.468 23 1’43.257 22 0.316 0.035

6 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.279 23 1’43.314 21 0.373 0.057

7 9 J.NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’45.472 20 1’43.358 21 0.417 0.044

8 21 F.DI GIANNANTO ITA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’43.750 23 1’43.381 19 0.440 0.023

9 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.919 23 1’43.402 19 0.461 0.021

10 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.178 23 1’43.414 17 0.473 0.012

11 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.011 23 1’43.422 20 0.481 0.008

12 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.030 25 1’43.488 21 0.547 0.066

13 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’44.644 21 1’43.516 23 0.575 0.028

14 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’43.740 25 1’43.559 18 0.618 0.043

15 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.410 22 1’43.597 23 0.656 0.038

16 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.827 22 1’43.598 24 0.657 0.001

17 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’44.389 22 1’43.634 23 0.693 0.036

18 77 D.AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’46.084 21 1’43.662 19 0.721 0.028

19 44 A.CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’44.404 20 1’43.748 15 0.807 0.086

20 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’44.748 18 1’43.756 21 0.815 0.008

21 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.624 21 1’44.022 7 1.081 0.266

22 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’46.090 19 1’44.293 22 1.352 0.271

23 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.319 22 1.378 0.026

24 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.171 8 1’44.491 5 1.550 0.172

25 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’46.149 23 1’44.745 24 1.804 0.254

26 55 H.SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’45.456 21 1’44.859 19 1.918 0.114

27 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’46.144 15 1’44.980 20 2.039 0.121

28 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.533 16 1’45.230 6 2.289 0.250

29 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.942 24 1’45.389 19 2.448 0.15

11.37 La classifica della FP2 di ieri:

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 293.4 1’42.941

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.1 1’43.123 0.182 / 0.182

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 288.7 1’43.139 0.198 / 0.016

4 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 291.1 1’43.222 0.281 / 0.083

5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.8 1’43.257 0.316 / 0.035

6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 291.8 1’43.314 0.373 / 0.057

7 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up 291.1 1’43.358 0.417 / 0.044

8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up 292.6 1’43.381 0.440 / 0.023

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1’43.402 0.461 / 0.021

10 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 290.3 1’43.414 0.473 / 0.012

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.8 1’43.422 0.481 / 0.008

12 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 292.6 1’43.488 0.547 / 0.066

13 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 288.7 1’43.516 0.575 / 0.028

14 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 293.4 1’43.559 0.618 / 0.043

15 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 290.3 1’43.597 0.656 / 0.038

16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1’43.598 0.657 / 0.001

17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 288.0 1’43.634 0.693 / 0.036

18 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 290.3 1’43.662 0.721 / 0.028

19 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 291.1 1’43.748 0.807 / 0.086

20 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 289.5 1’43.756 0.815 / 0.008

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 289.5 1’44.022 1.081 / 0.266

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 289.5 1’44.293 1.352 / 0.271

23 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 291.1 1’44.491 1.550 / 0.198

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.1 1’44.745 1.804 / 0.254

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 288.0 1’44.859 1.918 / 0.114

26 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 291.1 1’44.980 2.039 / 0.121

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 290.3 1’45.230 2.289 / 0.250

28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 286.4 1’45.389 2.448 / 0.159

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

11.34 La classifica del Mondiale Moto2 alla vigilia dell’ultimo atto stagionale.

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 194

2 Sam LOWES Kalex GBR 180

3 Luca MARINI Kalex ITA 176

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 171

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 150

6 Remy GARDNER Kalex AUS 110

7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 89

8 Joe ROBERTS Kalex USA 85

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 77

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 73

11 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

12 Aron CANET Speed Up SPA 66

13 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 65

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 64

15 Hector GARZO Kalex SPA 63

16 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 63

17 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 58

18 Jake DIXON Kalex GBR 44

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 32

20 Nicolò BULEGA Kalex ITA 32

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 21

22 Stefano MANZI MV Agusta ITA 21

23 Bo BENDSNEYDER NTS NED 15

24 Simone CORSI MV Agusta ITA 15

25 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Xavi CARDELUS Speed Up AND

35 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

11.33 L’ultimo decisivo evento incoronerà il campione del mondo 2020. Enea Bastianini, Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi sono pronti a sfidarsi per il titolo!

11.31 Siamo pronti da Portiamo per l’ultima prova libera del 2020. Il sole splende nella regione dell’Algarve, località in cui si articola questo spettacolare impianto. Sono 16 le pieghe che compongono l’impianto portoghese che per la prima volta accoglie il Motomondiale.

11.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prova libera tre del GP del Portogallo per la Moto2.

La presentazione del fine settimana di Portimao – Programma e tv del GP del Portogallo – La situazione post-Valencia – Le combinazioni dei piloti italiani per vincere il titolo – La classifica del Mondiale Moto2 2020 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale Moto2 2020. Si inizia a fare sul serio nel fine settimana decisivo della classe mediana. I piloti scenderanno in pista sullo splendido tracciato di Portimao per andare a decidere la griglia di partenza della gara di domani. Si incomincerà alle ore 11.35 con la FP3, mentre i cronometri diventeranno protagonisti dalle ore 16.10 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 16.35.

La giornata di ieri ha messo in mostra un ottimo Luca Marini con il tempo di 1:42.941 davanti a Sam Lowes a 182 millesimi e Lorenzo Baldassarri a 198. Enea Bastianini è quinto (alle spalle di Remy Gardner) a 316 millesimi, con Marco Bezzecchi nono a 461 subito in scia a Fabio Di Giannantonio, ottavo a 440.

Dopo le due gare di Valencia, tutto sarà deciso in terra lusitana, con ancora 4 piloti potenzialmente pronti a vincere il titolo. Davanti a tutti c’è il nostro Enea Bastianini. Il romagnolo guida la graduatoria con 194 punti, contro i 180 di Sam Lowes, che esce con le ossa rotte (e una mano infortunata) dalle due gare del Ricardo Tormo. Terza posizione per Luca Marini con 176 punti e quarta per Marco Bezzecchi a -23 dalla vetta. Tre italiani contro un inglese. Enea Bastianini appare il grande favorito ma, mai come quest’anno, guai a fare previsioni nella classe mediana.

Il sabato del Gran Premio del Portogallo della Moto2 prenderà il via alle ore 11.35 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante della battaglia per il titolo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse