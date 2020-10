LIVE Giro d’Italia 2020, Morbegno-Asti in DIRETTA: corridori in pullman, si riprenderà più tardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TUTTO FERMO PER LA PROTESTA DEI CORRIDORI: TAPPA ACCORCIATA E 100 KM DA FARE IN PULLMAN

11.03 Tanti corridori sono fermi sotto la pioggia ad attendere i pullman. Situazione davvero inspiegabile.

10.51

10.49 Al momento i corridori stanno percorrendo un breve tratto, con i bus che stanno ritornando indietro.

10.43 La nuova frazione sarà di 153 chilometri.

10.35 Da segnalare che alcune squadre erano in disaccordo con questa proposta, ma alla fine l’organizzazione ha premiato i corridori che si sono fatti portavoce, accorciando la tappa.

10.29 La protesta odierna sembra essere molto esagerata, c’era sì freddo e maltempo, ma senza salite e senza particolari precipitazioni la frazione si poteva percorrere senza problemi.

10.25 I corridori sono partiti regolarmente, andranno verso i pullman e percorreranno 100 chilometri senza pedalare. Poi una tappa accorciata di circa 150 chilometri.

10.23 La tappa partirà, poi i corridori saliranno sui pullman e verrà neutralizzato un tratto, per poi ripartire per una frazione più corta.

10.20 Ha del clamoroso ciò che è successo nella zona di partenza: i corridori hanno protestato con Mauro Vegni per la lunghezza esagerata della tappa, l’organizzazione dovrebbe aver accolto le proteste. Da quanto ci giunge il gruppo dovrebbe percorrere un tratto di corsa con i pullman.

10.17 Il primo e il secondo della classifica generale:

10.14 Attenzione che la corsa non è ancora partita e i corridori starebbero discutendo con Vegni.

10.10 La Maglia Ciclamino Démare:

10.03 La tanta pioggia e il freddo della giornata di oggi potrebbero creare problemi.

9.56 Tra 5′ scatterà la gara, con i corridori che percorreranno il tratto di trasferimento e poi ci sarà il via ufficiale.

9.49 Imperterrito il maltempo nella zona di partenza:

9.45 La madrina di oggi è Elisa Longo Borghini:

9.41 La frazione odierna nel dettaglio:

9.38 Subito una notizia importante: forte pioggia sulla corsa.

9.35 Oggi in programma la diciannovesima frazione: l’ultima chance per i velocisti in quella che sarà la tappa più lunga di questa Corsa Rosa con i suoi 258 chilometri da Morbegno ad Asti.

9.32 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTE LIVE della diciannovesima e terzultima tappa del Giro d’Italia 2020. Una frazione di recupero per i big della generale, ma anche l’ultima chance per i velocisti in quella che sarà la tappa più lunga di questa Corsa Rosa con i suoi 258 chilometri da Morbegno ad Asti.

Da Morbegno il gruppo si dirigerà verso il lago di Como. Dopodiché la corsa attraverserà tutta la pianura Padana, passerà per Vigevano, dov’è posizionato il primo sprint intermedio, per poi arrivare in Piemonte fino a raggiungere Casale Monferrato. Unica piccola asperità, nonché secondo traguardo volante, è l’ascesa all’Abbazia di Masio, prima degli ultimi chilometri assolutamente pianeggianti ma con diverse rotatorie fino all’ultimo chilometro.

Quest’oggi è attesa l’ultima grande sfida tra i velocisti. Ovviamente il favorito numero uno è la maglia ciclamino della classifica a punti Arnaud Demare (Groupama-FDJ), già a quota quattro successi. Il suo avversario numero è sicuramente Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), apparso in buona forma nella tappa dello Stelvio. L’Italia farà affidamento in primis sulla coppia della Cofidis formata da Elia Viviani e Simone Consonni; ma potrebbero essere della partita anche Davide Cimolai (Israel-Start Up Nation), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Fabio Felline (Astana) ed Enrico Battaglin (Bahrain McLaren). C’è speranza anche per Davide Ballerini, ma la Deceuninck-Quick Step ha con sé anche Alvaro Hodeg e Mikkel Honore.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.30. Buon divertimento!

