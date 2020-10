Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2020, risultato di oggi: Josef Cerny conquista la prima vittoria in un grande giro! Terzo Jacopo Mosca

Gran numero di Josef Cerny (CCC Team), che si porta a casa la vittoria al Giro d’Italia 2020 e firma una giornata che, nel bene e nel male, resterà nella storia della corsa rosa. In una giornata caratterizzata nella sua prima parte dalle proteste dei corridori per l’eccessiva lunghezza del percorso e il brutto tempo sul plotone, il 27enne si porta a casa quella che al termine è diventata la Abbiategrasso-Asti, portando prima via la fuga giusta per poi allungare a 21 chilometri dall’arrivo. Il gruppo ha lasciato fare, arrivando ad 11’43” dal vincitore.

1 ČERNÝ Josef CCC Team 100 80 2:30:40

2 CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling 40 50 0:18

3 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 20 35 0:26

4 CLARKE Simon EF Pro Cycling 12 25 ,,

5 KEISSE Iljo Deceuninck – Quick Step 4 18 ,,

6 ARMÉE Sander Lotto Soudal 15 ,,

7 TORRES Albert Movistar Team 12 1:10

8 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 10 ,,

9 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,,

10 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 6 ,,

11 HAAS Nathan Cofidis, Solutions Crédits 5 2:17

12 VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM 4 ,,

13 MORTON Lachlan EF Pro Cycling 3 ,,

14 MATHIS Marco Cofidis, Solutions Crédits 2 8:15

15 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 1 11:43

16 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step ,,

17 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

18 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ,,

19 TRATNIK Jan Bahrain – McLaren ,,

20 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren ,,

21 BERNARD Julien Trek – Segafredo ,,

22 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

23 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

24 FELLINE Fabio Astana Pro Team ,,

25 HINDLEY Jai Team Sunweb ,,

26 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

27 KELDERMAN Wilco Team Sunweb ,,

28 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team ,,

29 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,

30 TUSVELD Martijn Team Sunweb ,,

31 PADUN Mark Bahrain – McLaren ,,

32 SWIFT Ben INEOS Grenadiers ,,

33 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling ,,

34 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

35 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

36 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

37 OOMEN Sam Team Sunweb ,,

38 KNOX James Deceuninck – Quick Step ,,

39 CONCI Nicola Trek – Segafredo ,,

40 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling ,,

41 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

42 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ ,,

43 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ ,,

44 SAGAN Peter BORA – hansgrohe ,,

45 HAMILTON Chris Team Sunweb ,,

46 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè ,,

47 ARASHIRO Yukiya Bahrain – McLaren ,,

48 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale ,,

49 CATALDO Dario Movistar Team ,,

50 BIDARD François AG2R La Mondiale ,,

(in aggiornamento)

Foto: Lapresse