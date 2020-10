Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la diciannovesima tappa: Arnaud Demare prenota la Maglia Ciclamino

E’ proseguita oggi, venerdì 23 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la diciannovesima tappa, la diciassettesima in linea: sono stati 124 i km da Abbiategrasso ad Asti. Vittoria in solitaria del ceco Josef Cerny, il neerlandese Wilco Kelderman difende con successo la Maglia Rosa, così come il francese Arnaud Demare tiene la vetta della classifica a punti e prenota la vittoria finale nella graduatoria.

CLASSIFICA GENERALE DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 1 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 80:29:19

2 2 – HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12

3 3 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:15

4 4 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 1:19

5 5 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:16

6 6 – FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 3:59

7 7 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 5:40

8 8 – NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 5:47

9 9 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 6:46

10 10 – MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

Loading...

Loading...

CLASSIFICA A PUNTI DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 221

2 2 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 184

3 3 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 90

4 4 – ULISSI Diego UAE-Team Emirates 77

5 5 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 66

6 6 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 56

7 7 – PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 50

8 11 ▲3 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 49

9 19 ▲10 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 40

10 8 ▼2 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 40

11 27 ▲16 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 39

12 9 ▼3 HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick Step 39

13 10 ▼3 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 37

14 13 ▼1 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 36

15 14 ▼1 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 36

16 15 ▼1 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 32

17 16 ▼1 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 32

18 17 ▼1 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 31

19 18 ▼1 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 29

20 20 – ROSSKOPF Joey CCC Team 28

21 35 ▲14 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 27

22 21 ▼1 HOLMES Matthew Lotto Soudal 27

23 36 ▲13 HINDLEY Jai Team Sunweb 27

24 22 ▼2 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 26

25 23 ▼2 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 26

26 24 ▼2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 26

27 25 ▼2 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 25

28 26 ▼2 FELLINE Fabio Astana Pro Team 25

29 32 ▲3 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 24

30 30 – CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 24

31 28 ▼3 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 24

32 29 ▼3 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 24

33 31 ▼2 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 23

34 43 ▲9 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 22

35 33 ▼2 BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren 21

36 34 ▼2 OLDANI Stefano Lotto Soudal 20

37 50 ▲13 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 19

38 37 ▼1 PADUN Mark Bahrain – McLaren 18

39 38 ▼1 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 18

40 48 ▲8 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 17

41 42 ▲1 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 17

42 41 ▼1 CLARKE Simon EF Pro Cycling 17

43 40 ▼3 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 17

44 52 ▲8 SAMITIER Sergio Movistar Team 17

45 44 ▼1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 16

46 45 ▼1 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 15

47 46 ▼1 ČERNÝ Josef CCC Team 15

48 47 ▼1 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 14

49 49 – ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 14

50 53 ▲3 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 13

51 51 – RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec 12

52 54 ▲2 DENZ Nico Team Sunweb 12

53 55 ▲2 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 11

54 56 ▲2 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 10

55 62 ▲7 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 8

56 61 ▲5 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 8

57 58 ▲1 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 8

58 57 ▼1 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 8

59 60 ▲1 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 8

60 59 ▼1 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM 8

61 63 ▲2 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 7

62 78 ▲16 VILLELLA Davide Movistar Team 7

63 64 ▲1 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 6

64 68 ▲4 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 6

65 69 ▲4 GRADEK Kamil CCC Team 6

66 65 ▼1 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 6

67 67 – CARRETERO Héctor Movistar Team 6

68 66 ▼2 VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM 6

69 72 ▲3 BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 5

70 93 ▲23 BOARO Manuele Astana Pro Team 5

71 71 – TRATNIK Jan Bahrain – McLaren 5

72 75 ▲3 MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè 5

73 91 ▲18 KNOX James Deceuninck – Quick Step 5

74 74 – WHELAN James EF Pro Cycling 5

75 70 ▼5 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team 5

76 73 ▼3 CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling 5

77 76 ▼1 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 4

78 77 ▼1 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 4

79 82 ▲3 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 4

80 79 ▼1 ARMÉE Sander Lotto Soudal 4

81 80 ▼1 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 4

82 86 ▲4 CONTRERAS Rodrigo Astana Pro Team 3

83 84 ▲1 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 3

84 83 ▼1 CATALDO Dario Movistar Team 3

85 85 – TORRES Albert Movistar Team 3

86 87 ▲1 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits 2

87 89 ▲2 SCOTSON Miles Groupama – FDJ 2

88 – NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation 2

89 88 ▼1 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 2

90 90 – MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1

91 92 ▲1 OOMEN Sam Team Sunweb 1

92 95 ▲3 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè -10

CLASSIFICA GPM DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 2 ▲1 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 118

2 1 ▼1 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 87

3 3 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 48

4 33 ▲29 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 45

5 4 ▼1 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 45

6 5 ▼1 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 40

7 6 ▼1 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 39

8 13 ▲5 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 34

9 7 ▼2 HOLMES Matthew Lotto Soudal 32

10 47 ▲37 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 28

11 30 ▲19 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 25

12 8 ▼4 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 20

13 9 ▼4 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 20

14 10 ▼4 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 20

15 11 ▼4 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM 18

16 12 ▼4 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 18

17 14 ▼3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 15

18 15 ▼3 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 15

19 43 ▲24 HINDLEY Jai Team Sunweb 14

20 16 ▼4 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 12

21 32 ▲11 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 11

22 17 ▼5 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 11

23 18 ▼5 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 11

24 19 ▼5 VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM 11

25 21 ▼4 WHELAN James EF Pro Cycling 9

26 20 ▼6 CATALDO Dario Movistar Team 9

27 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 9

28 – VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 8

29 23 ▼6 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 8

30 22 ▼8 CARRETERO Héctor Movistar Team 8

31 24 ▼7 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 8

32 25 ▼7 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 7

33 29 ▼4 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 6

34 26 ▼8 ROSSKOPF Joey CCC Team 6

35 28 ▼7 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits 6

36 27 ▼9 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 6

37 31 ▼6 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 5

38 – SAMITIER Sergio Movistar Team 5

39 53 ▲14 VILLELLA Davide Movistar Team 5

40 34 ▼6 CLARKE Simon EF Pro Cycling 4

41 – KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 4

42 44 ▲2 KNOX James Deceuninck – Quick Step 4

43 35 ▼8 OOMEN Sam Team Sunweb 4

44 38 ▼6 BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 3

45 39 ▼6 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 3

46 37 ▼9 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 3

47 42 ▼5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3

48 40 ▼8 PADUN Mark Bahrain – McLaren 3

49 41 ▼8 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team 3

50 50 – MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè 2

51 46 ▼5 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 2

52 49 ▼3 GRADEK Kamil CCC Team 2

53 45 ▼8 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 2

54 48 ▼6 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 2

55 57 ▲2 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 1

56 55 ▼1 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 1

57 52 ▼5 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 1

58 58 – KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ 1

59 54 ▼5 ARMÉE Sander Lotto Soudal 1

60 51 ▼9 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1

61 59 ▼2 RICHEZE Maximiliano UAE-Team Emirates 1

62 56 ▼6 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 1

63 61 ▼2 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè -4

CLASSIFICA GIOVANI DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 59:27:38

2 3 ▲1 HINDLEY Jai Team Sunweb 2:56

3 4 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 2:57

4 2 ▼2 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 4:29

5 5 – KNOX James Deceuninck – Quick Step 8:55

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse