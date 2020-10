LIVE Vuelta a Espana 2020, quarta tappa in DIRETTA: prima chance per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quarta tappa della Vuelta a España 2020: la Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km. Dopo tre giornate con la testa all’insù i ciclisti finalmente affronteranno una frazione abbastanza tranquilla, senza GPM e dedicata ai velocisti.

Partenza vallonata che però non presenta alcuna difficoltà altimetrica. Una lunga serie di saliscendi fino ad Agreda, dove inizierà una lunga discesa, per poi riprendere a salire verso un breve zampellotto. Il finale, però, è completamente piatto. Gli uomini di classifica dopo tre tappe molto dure potranno finalmente rifiatare.

Gli uomini più attesi per la quarta tappa della Vuelta a España 2020 sono senza ombra di dubbio Pascal Ackermann e Sam Bennett che potrebbero giocarsi il trionfo in volata. In casa Italia c’è attesa per quel che potranno fare Jakub Mareczko e Matteo Moschetti.



