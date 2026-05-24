Giardini duro: “Comportamento di Hindley non serio con Pellizzari. Piganzoli troverà il suo spazio”

L’ultima puntata di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha commentato l’esito della quattordicesima tappa del Giro d’Italia, Aosta Pila. Gianluca Giardini, tra i vari temi, ha analizzato le prove di Pellizzari e Piganzoli, speranze azzurre in una gara dominata da Vingegaard.

L’analisi della tappa e la condotta di gara della Visma: “La Visma ha corso alla perfezione, ha lasciato la fuga a distanza debita, è andata a riprenderla nel momento cruciale. Vingegaard aveva le gambe, ha corso benissimo. Piganzoli merita un monumento. Abbiamo rivisto un grande Pellizzari che non è ancora al 100% e può ancora migliorare. Felix Gall è il cliente più ostico per la conquista del podio per Pellizzari, chiaramente dopo Vingegaard “.

Sul dualismo Pellizzari-Hindley: “Mi sono arrabbiato guardando la tv. Non si corre così in funzione di un compagno. È stato un comportamento non serio. Qualcuno dovrà dire due parole all’australiano“.

Sul “compitino” svolto da Vingegaard: “Sta ottenendo il massimo del risultato con il minimo sforzo. Corridore molto intelligente che è venuto qui con il piano ben preciso di preparare il Tour“.

La prova di Gall: “Una conferma perché l’anno scorso è arrivato quinto al Tour, non è un’improvvisata la sua. Ricordiamo che nel famoso Tour in cui Pogacar andò in crisi il vincitore del tappone della crisi fu proprio Gall che quel giorno era in fuga“.

Il ruolo di Piganzoli e le prospettive fino al termine della stagione: “Non dimentichiamo che in Visma Kuss ha vinto una Vuelta in mezzo a due capitani come Roglic e Vingegaard. Sono bravi a gestire queste situazioni, se avrà le gambe lo spazio lo troverà“.