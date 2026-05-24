Classifica Giro d’Italia 2026, quindicesima tappa: Vingegaard in rosa, Pellizzari lotta per il podio. Ultima settimana di fuoco
La quindicesima tappa era una delle più facili in assoluto dell’intero Giro d’Italia 2026: 157 km completamente pianeggianti da Voghera a Milano, disegnati appositamente per i velocisti e per uno sprint a ranghi compatti, che invece non si è materializzato. Tra l’altro gli uomini in lotta per le posizioni nobili della graduatoria non si sono dovuti spremere fino in fondo, visto che i tempi sono stati presi a 16,3 chilometri dal traguardo, in occasione del penultimo transito sul traguardo.
La classifica generale è dunque rimasta completamente immutata: il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa con un vantaggio di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio, 2’50” sull’austriaco Felix Gall, 3’03” sull’olandese Thymen Arensman, 3’43” sull’australiano Jai Hindley e 4’22” su Giulio Pellizzari.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della quindicesima tappa. Domani (lunedì 25 maggio) è prevista l’ultima giornata di riposo, si tornerà su strada martedì 26 maggio per iniziare la terza settimana di gara e disputare la sedicesima frazione: 113 km da Bellinzona a Carì (interamente in Svizzera), previsto il quarto arrivo in salita di questa Corsa Rosa (ultimi 11,6 km all’8% di pendenza media), utile per rimodellare la graduatoria.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della quindicesima tappa)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 30″ 59:12:56
2 2 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 2:26
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 18″ 2:50
4 4 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 3:03
5 5 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:43
6 6 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:22
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46
8 8 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 5:22
9 9 – Gee-West Derek Lidl – Trek 5:41
10 10 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 6:13
11 11 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 6:58
12 12 – Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 7:30
13 13 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:58
14 14 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 8:49
15 15 – de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 9:09
16 16 – Hirt Jan NSN Cycling Team 9:34
17 17 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 11:22
18 18 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 11:33
19 19 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 12:56
20 20 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 14:17
21 21 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 14:25
22 22 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 24:10
23 23 – Mas Enric Movistar Team 12″ 30:48
24 24 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 31:46
25 25 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 32:31
26 26 – Poels Wout Unibet Rose Rockets 39:58
27 27 – Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 43:56
28 28 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 45:01
29 29 – López Harold Martín XDS Astana Team 47:56
30 30 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 48:53
31 31 – Rubio Einer Movistar Team 6″ 49:12
32 32 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 49:23
33 33 – Bouwman Koen Team Jayco AlUla 50:50
34 34 – López Juan Pedro Movistar Team 55:47
35 35 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 55:55
36 36 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 57:20
37 37 – Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:01:17
38 38 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:03:41
39 39 – Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:04:56
40 40 – Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 1:07:26
41 41 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:09:21
42 42 – Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 1:11:41
43 44 ▲1 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 1:12:27
44 45 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 1:13:14
45 43 ▼2 Haig Jack Netcompany INEOS 1:13:40
46 46 – Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 1:16:12
47 47 – Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:17:17
48 48 – Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:18:56
49 49 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:20:55
50 50 – Sheffield Magnus Netcompany INEOS 1:22:42
51 51 – Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 1:27:15
52 52 – Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 1:27:24
53 53 – Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 1:28:17
54 54 – Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:28:32
55 56 ▲1 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:29:50
56 55 ▼1 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:33:08
57 57 – Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:35:12
58 58 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 1:38:22
59 59 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 1:42:48
60 60 – Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:44:54
61 61 – Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:46:18
62 62 – Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:49:56
63 63 – Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 1:51:23
64 64 – Schultz Nick NSN Cycling Team 1:52:28
65 65 – Oliveira Nelson Movistar Team 1:54:27
66 66 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 1:56:11
67 67 – Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 1:57:00
68 68 – Barguil Warren Team Picnic PostNL 2:01:42
69 69 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 2:02:31
70 70 – Turner Ben Netcompany INEOS 2:03:13
71 71 – Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 2:03:42
72 72 – Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:05:42
73 73 – Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 2:07:11
74 74 – Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:07:38
75 75 – Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:11:25
76 76 – Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 2:14:37
77 77 – Strong Corbin NSN Cycling Team 2:16:51
78 78 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:17:43
79 79 – Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2:19:20
80 80 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2:19:54
81 81 – Jacobs Johan Groupama – FDJ United 2:20:17
82 82 – Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 2:21:57
83 83 – Aular Orluis Movistar Team 6″ 2:22:40
84 84 – van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:23:44
85 86 ▲1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 2:25:52
86 87 ▲1 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 2:26:05
87 88 ▲1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 2:26:31
88 89 ▲1 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 2:26:36
89 85 ▼4 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 2:27:03
90 90 – Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:28:11
91 91 – Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 2:28:21
92 92 – Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 2:28:35
93 94 ▲1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 4″ 2:28:47
94 93 ▼1 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 2:29:02
95 95 – Ganna Filippo Netcompany INEOS 2:30:09
96 99 ▲3 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8″ 2:31:40
97 96 ▼1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 2:32:02
98 98 – Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 2:32:07
99 97 ▼2 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:33:33
100 101 ▲1 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 2:34:27
101 100 ▼1 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:35:54
102 103 ▲1 Shaw James EF Education – EasyPost 2:36:12
103 102 ▼1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 2:36:33
104 104 – González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:39:29
105 105 – Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 2:40:22
106 107 ▲1 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 2:41:45
107 108 ▲1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 16″ 2:41:57
108 106 ▼2 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:43:02
109 109 – Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 2:43:11
110 111 ▲1 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 2:45:20
111 112 ▲1 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 2:46:17
112 110 ▼2 Stannard Robert Bahrain – Victorious 2:46:59
113 113 – Barthe Cyril Groupama – FDJ United 2:47:31
114 114 – Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 2:47:40
115 115 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 2:48:54
116 116 – Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 2:51:04
117 117 – Miholjević Fran Bahrain – Victorious 2:52:02
118 118 – Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 2:53:27
119 119 – Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 2:54:36
120 120 – García Cortina Iván Movistar Team 2:55:55
121 121 – Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 4″ 2:56:24
122 122 – Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 2:57:48
123 123 – Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 2:59:46
124 124 – Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 3:01:14
125 125 – Donaldson Robert Team Jayco AlUla 3:03:51
126 126 – Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 3:05:34
127 127 – Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 3:07:51
128 128 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:08:38
129 129 – Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:11:27
130 130 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 3:13:11
131 131 – van Uden Casper Team Picnic PostNL 3:14:42
132 132 – Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 3:14:56
133 133 – Penhoët Paul Groupama – FDJ United 3:15:01
134 134 – Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 3:15:55
135 135 – Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 3:18:09
136 136 – Naberman Tim Team Picnic PostNL 3:20:35
137 137 – Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 3:21:39
138 138 – Smith Dion NSN Cycling Team 3:22:20
139 140 ▲1 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 3:24:05
140 139 ▼1 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 3:24:10
141 141 – Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 3:26:21
142 142 – Mullen Ryan NSN Cycling Team 3:28:18
143 143 – Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 3:29:28
144 145 ▲1 Walscheid Max Lidl – Trek 3:31:29
145 146 ▲1 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 3:31:33
146 148 ▲2 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 3:33:36
147 150 ▲3 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 3:33:50
148 147 ▼1 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 3:33:54
149 149 – de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 3:34:15
150 151 ▲1 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 3:35:30
151 152 ▲1 Consonni Simone Lidl – Trek 3:36:30
152 153 ▲1 Flynn Sean Team Picnic PostNL 3:36:44
153 154 ▲1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 3:37:18
154 155 ▲1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 3:38:25
155 157 ▲2 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 3:40:16
156 156 – Livyns Arjen XDS Astana Team 3:41:34
157 158 ▲1 Malucelli Matteo XDS Astana Team 3:48:26
158 159 ▲1 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 3:49:40