Giro d’Italia 2020, Mauro Vegni: “Non pagherò i premi”. Quanti soldi perdono i ciclisti? Tutti i mancati guadagni

Mauro Vegni è stato molto chiaro al termine della 19ma tappa, quella caratterizzata dallo sciopero dei ciclisti e dal taglio di circa 130 km sui 258 km previsti da Morbegno ad Asti. Il direttore di corsa ha specificato, durante il “Processo alla Tappa” su Rai 2, che non pagherà i premi di gara previsti per questa frazione: “Non c’è stata gara, neanche dopo la ripartenza“. In effetti il gruppo ha lasciato andare via la fuga di 14 uomini, non si è nemmeno prodigato più di tanto per arrivare in volata (il tracciato era completamente pianeggiante).

Quanti soldi perdono i ciclisti in seguito a questa decisione di Mauro Vegni? A pagarne dazio sono stati soprattutto gli uomini che hanno attaccato e che hanno provato quantomeno a onorare una tappa già consegnata alla storia per la figuraccia fatta in mondovisione. Il ceco Josef Cerny ha trionfato in solitaria, ma non vedrà mai gli 11mila euro previsti per il successo. A bocca asciutta anche il belga Victor Campenaerts (secondo, 5.508 euro) e Jacopo Mosca (terzo, 2.753 euro). Devono rinunciare a premi minori tutti i piazzati nelle prime venti posizioni, niente premi anche ai due traguardi volanti e anche per il premio combattività.

Di seguito il dettaglio di tutti i premi previsti per la 19ma tappa del Giro d’Italia 2020 e che non verranno elargiti (la decisione comporterà comunque un’inevitabile contenzioso legale).

MONTEPREMI GIRO D’ITALIA (PREVISTI PER LA 19MA TAPPA):

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11.010 euro (Josef Cerny)

Secondo classificato: 5.508 euro (Victor Campenaerts)

Terzo classificato: 2.753 euro (Jacopo Mosca)

Quarto classificato: 1.377 euro (Simon Clarke)

Quinto classificato: 1.102 euro (Iljo Keisse)

Sesto e settimo classificato: 826 euro a testa (Sander Armee, Albert Torres)

Ottavo e nono classificato: 551 euro a testa (Simon Pellaud, Giovanni Carboni)

Dal decimo al ventesimo classificato: 276 euro a testa (Alex Dowsett, Nathan Haas, Etienne van Empel, Lachlan Morton, Marco Mathis, Davide Ballerini, Mikkel Froelich Honoré, Tao Geoghegan Hart, Joao Almeida, Jan Tratnik, Eros Capecchi)

CLASSIFICA A PUNTI DI TAPPA:

Primo classificato: 800 euro (Josef Cerny)

Secondo classificato: 500 euro (Victor Campenaerts)

Terzo classificato: 200 euro (Jacopo Mosca)

TRAGUARDI VOLANTI:

PRIMO TRAGUARDO: 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto. Nell’ordine: Simon Pellaud, Jacopo Mosca, Simon Clarke, Jose Cerny, Sander Armee.

SECONDO TRAGUARDO: 500 al primo, 400 al secondo, 3000 al terzo, 200 al quarto, 100 al quinto. Nell’ordine: Victor Campenaert, Etienne van Empel, terzo, quarto e quinto non ancora elencati nel comunicato ufficiale.

COMBATTIVO DI GIORNATA:

Primo classificato: 300 euro (Josef Cerny)

FUGA DI GIORNATA:

Primo classificato: 100 euro (Josef Cerny)

CLASSIFICA A SQUADRE:

Primo classificato: 500 euro (EF Pro Cycling)

Secondo classificato: 300 euro (Cofidis)

Terzo classificato: 100 euro (CCC Team)

MAGLIE DI GIORNATA:

Maglia rosa: 2000 euro (Wilco Kelderman)

Maglia ciclamino: 1500 euro (Arnaud Demare)

Maglia azzurra: 750 euro (Ruben Guerreiro)

Maglia bianca: 750 euro (Jai Hindley)

stefano.villa@oasport.it

