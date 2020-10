LIVE Giro d’Italia 2020, Alcamo-Agrigento in DIRETTA: arrivo in leggera salita, Sagan e Ballerini si scaldano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2020: la Alcamo-Agrigento di 150 chilometri. Il capoluogo di provincia siciliano, il quale ha organizzato anche i Campionati del Mondo del 1994, vinti da Luc LeBlanc, torna a ospitare l’arrivo di una frazione della Corsa Rosa per la prima volta dal 2008. In quell’occasione a imporsi fu il Cobra Riccardo Riccò che superò in volata il Killer di Spoltore Danilo Di Luca.

La frazione è da considerarsi complessivamente meno dura rispetto a quella del 2008. Il tracciato è meno tortuso e l’arrivo che tira all’insù che porta al traguardo strizza decisamente l’occhio a due come Peter Sagan e Michael Matthews. Non dovrebbe avere problemi a difendere la sua maglia rosa Filippo Ganna, il quale, col vantaggio costruito ieri durante la cronometro, può dormire sonni tranquilli prima dell’Etna.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 12.15. Mi raccomando, non mancate!

Foto: Lapresse