VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights seconda tappa: Ulissi vince ad Agrigento, battuto Sagan. Vincenzo Nibali 8° davanti ai big

Diego Ulissi ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia 2020, 149 km da Alcamo ad Agrigento. Il toscano era tra i grandi favoriti della vigilia e non ha deluso le aspettative, attaccando a un chilometro dal traguardo e riuscendo a sconfiggere il quotato avversario Peter Sagan. L’alfiere della UAE Emirates ha posto il settimo sigillo in carriera nella Corsa Rosa, leggendo benissimo lo strappo finale che conduceva sulla linea del traguardo. Tutti i big sono giunti insieme, è piaciuto Vincenzo Nibali che ha concluso in ottava piazza, facendo meglio dei britannici Geraint Thomas e Simon Yates. Da registrare il ritiro del russo Aleksandr Vlasov, quotato uomo per il podio e compagno del danese Jakob Fuglsang. Di seguito il VIDEO con gli highlights della seconda tappa del Giro d’Italia 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020:

“DIEGO ULISSI, FINALMENTE!” 🔝🇮🇹😍 Capolavoro ad Agrigento e che bellezza i complimenti di Sagan! #EurosportCICLISMO | #Giro pic.twitter.com/IsYiOTjffK — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 4, 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse