Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2020, risultato di oggi: Diego Ulissi si impone ad Agrigento davanti a Sagan, 8° Nibali

La seconda tappa del Giro d’Italia 2020 è andata in archivio con il bellissimo successo di Diego Ulissi sul traguardo di Agrigento, precedendo in volata lo slovacco Peter Sagan ed il danese Mikkel Honore. Si tratta della settima affermazione di Ulissi nel Giro d’Italia, che torna a trionfare nella Corsa Rosa quattro anni dopo l’ultima volta. Dopo 150 km di corsa, la UAE Emirates ha supportato nel migliore dei modi il 31enne nativo di Cecina, capace di sfruttare nel migliore dei modi il lavoro di Valerio Conti sullo strappo finale per poi regolare un avversario del calibro di Sagan. Staccato di 5″ il gruppo dei migliori: molto bene Vincenzo Nibali in ottava piazza, Filippo Ganna conserva la maglia rosa. Di seguito l’ordine d’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2020 con arrivo ad Agrigento:

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 100 80 3:24:58

2 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 40 50 ,,

3 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 20 35 ,,

4 MATTHEWS Michael Team Sunweb 12 25 0:05

5 WACKERMANN Luca Vini Zabù – KTM 4 18 ,,

6 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 15 ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 12 ,,

8 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 10 ,,

9 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 8 ,,

10 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 6 ,,

11 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 5 ,,

12 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 4 ,,

13 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 3 ,,

14 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 2 ,,

15 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 1 ,,

16 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

17 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

18 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma ,,

19 YATES Simon Mitchelton-Scott ,,

20 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

21 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling ,,

22 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

23 TRATNIK Jan Bahrain – McLaren ,,

24 HAIG Jack Mitchelton-Scott ,,

25 KELDERMAN Wilco Team Sunweb ,,

26 ZAKARIN Ilnur CCC Team ,,

27 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates ,,

28 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale ,,

29 KNOX James Deceuninck – Quick Step ,,

30 HINDLEY Jai Team Sunweb ,,

31 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal ,,

32 OOMEN Sam Team Sunweb ,,

33 KANGERT Tanel EF Pro Cycling ,,

34 CATALDO Dario Movistar Team ,,

35 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

36 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits ,,

37 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo ,,

38 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal ,,

39 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren ,,

40 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling ,,

41 SAMITIER Sergio Movistar Team ,,

42 MEINTJES Louis NTT Pro Cycling ,,

43 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,

44 VALTER Attila CCC Team ,,

46 CLARKE Simon EF Pro Cycling ,,

47 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale ,,

48 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team ,,

49 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè ,,

50 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

51 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation ,,

52 HARPER Chris Team Jumbo-Visma ,,

53 CONTI Valerio UAE-Team Emirates ,,

54 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe ,,

55 DE LA PARTE Víctor CCC Team ,,

56 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale ,,

57 VILLELLA Davide Movistar Team ,,

58 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

59 ROSSKOPF Joey CCC Team 0:22

60 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling ,,

61 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 0:30

62 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates ,,

63 CONCI Nicola Trek – Segafredo 0:43

64 CATAFORD Alexander Israel Start-Up Nation 0:45

65 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step ,,

66 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 0:47

67 NIBALI Antonio Trek – Segafredo ,,

68 POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe 0:50

69 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma ,,

70 BIDARD François AG2R La Mondiale ,,

71 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè ,,

72 HAMILTON Chris Team Sunweb ,,

73 KOCHETKOV Pavel CCC Team ,,

74 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 0:55

75 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec 0:57

76 TUSVELD Martijn Team Sunweb 1:07

77 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 1:15

78 RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec ,,

79 ARMÉE Sander Lotto Soudal 1:21

80 HAAS Nathan Cofidis, Solutions Crédits 1:28

81 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation ,,

82 PFINGSTEN Christoph Team Jumbo-Visma ,,

83 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 1:36

84 ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits ,,

85 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

86 WYSS Danilo NTT Pro Cycling 1:38

87 SCOTSON Miles Groupama – FDJ ,,

88 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 1:43

89 CARRETERO Héctor Movistar Team 1:46

90 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 1:48

91 HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale 1:50

92 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec ,,

93 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 1:52

94 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 1:55

95 MAŁECKI Kamil CCC Team 2:16

96 HOWSON Damien Mitchelton-Scott 2:19

97 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 2:37

98 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM ,,

99 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ ,,

100 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

