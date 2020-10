Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “Un peccato per Vlasov e Lopez, domani sarà battaglia sull’Etna”

Sempre attento nelle prime posizioni, una dodicesima piazza che significa sicuramente segnali positivi per Jakob Fuglsang dopo i tantissimi secondi persi a cronometro ieri. Seconda tappa in ogni caso con aspetti tutt’altro che felici per il danese e per la sua Astana al Giro d’Italia 2020: secondo ritiro in due giorni per la compagine kazaka che ha dovuto fare a meno anche di Aleksandr Vlasov.

Le parole del danese in un comunicato stampa: “Prima di tutto, purtroppo oggi abbiamo perso Aleksandr, è stata la sua prima partecipazione e anche lui era in ottima forma. È un vero peccato che dopo Lopez ora perdiamo anche lui, ma non possiamo farci niente. Tuttavia, gli auguro una pronta guarigione. Quella di oggi è stata la prima tappa in linea, come sempre abbastanza nervosa e alla fine veloce. Manuele Boaro ha fatto un ottimo lavoro e ha tenuto alto il ritmo lanciandomi in posizione perfetta per il finale. La tappa si è conclusa come previsto con uno sprint di un gruppo ridotto. Sono abbastanza soddisfatto del mio risultato, ma domani ci sarà l’arrivo sull’Etna. Sarà il primo arrivo in salita e sarà sicuramente una dura battaglia fino al vulcano”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse