Giro d’Italia 2020, non c’è la VAR! Assente la moviola in strada: i motivi sono economici

Al Giro d’Italia 2020 non c’è la VAR. La moviola in strada non è presente alla Corsa Rosa, scattata ieri pomeriggio con la cronometro individuale da Monreale a Palermo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’occhio delle telecamere non rappresenterà un supporto per la giuria. Il motivo è prettamente economico: in questo 2020 funestato dall’emergenza sanitaria la moviola su strada è assicurata soltanto al Tour de France e nelle cinque Classiche Monumento.

La rosea riporta che “la decisione dell’Uci è puramente economica: in tempo di pandemia, con le restrizioni al bilancio legate alla cancellazione del 71% del calendario con diminuzione dei proventi dalle tasse di iscrizioni, i soldi non sono tanti, la federciclo mondiale ha tagliato anche tanti dipendenti dalla sede di Aigle e lo spostamento dell’Olimpiade al 2021 ha posticipato l’arrivo di un assegno da almeno venti milioni di euro. Ma è inaccettabile che l’innovazione tecnologica più importante degli ultimi anni, inaugurata proprio in Italia alla Sanremo 2018, venga messa nel cassetto per il Giro d’Italia”.

Foto: Lapresse