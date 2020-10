Giro d’Italia 2020, Diego Ulissi: “Siamo stati perfetti, quando batti i migliori è sempre straordinario”

Grande successo per Diego Ulissi alla seconda tappa del Giro d’Italia 2020, da Alcamo ad Agrigento. Il corridore della UAE – Emirates si è imposto sulla rampa dell’ultimo chilometro battendo Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck – Quick Step). All’arrivo, il vincitore di giornata ha parlato così ai microfoni Rai:

“Quando ho visto che andavamo su troppo piano ho detto a Conti di accelerare per far sì che i velocisti si stancassero. Siamo stati perfetti, sono contento per la mia settima vittoria al Giro. Gli scorsi anni ho vinto tappe altrettanto belle, ma quando batti i più forti come successo oggi è qualcosa di davvero straordinario”.

Foto: Lapresse