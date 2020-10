Giro d’Italia 2020, domani primo arrivo in salita: Etna da versante inedito. Altimetria e analisi: si delinea la classifica

Trovare un arrivo in salita già alla terza tappa è un evento particolarmente raro in una grande corsa. Il Giro d’Italia 2020 si è superato e domani proporrà l’insidioso traguardo sull’Etna, dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana. Sarà il primo banco di prova per tutti i big che puntano al successo finale, si arriva alla prima insidia di montagna con una classifica generale già segnata dalla cronometro d’apertura: Geraint Thomas è il migliore dei favoriti della vigilia con 26” su Simon Yates, 1’06” su Vincenzo Nibali e 1’24” su Jakob Fuglsang, senza dimenticarsi di Joao Almeida, il quale precede il britannico di un secondo. Decisamente più attardati Rafal Majka e Steven Kruijswijk, possibili outsider della vigilia.

Andando più nel dettaglio dell’altimetria, cosa ci propone la frazione di lunedì 5 ottobre lunga 150 km? Partenza da Enna, i primi 60 m sono ricchi di sali-scendi ma senza particolari difficoltà. Inizierà poi un tratto in falsopiano di una ventina di chilometri per poi imboccare l’ascesa di Belpasso (non è segnata come GPM ma non va sottovalutata). Successivamente si passerà da Zafferana Etnea, salita di cinque chilometri per arrivare a Milo e poi altra breve ascesa (entrambe non sono segnalate come gran premi della montagna).

Loading...

Loading...

Una discesa di otto chilometri condurrà a Linguaglossa, dove incomincia la salita finale. Sono 18,8 km al 6,6% di pendenza media: primi 12 chilometri relativamente regolari attorno al 7%, poi spiana per circa tre chilometri, mentre gli ultimi tre chilometri sono decisamente impegnativi e sfiorano il 9% di pendenza media con punte dell’11%. Si può davvero fare la differenza e sicuramente la classifica generale uscirà ridisegnata: Simon Yates è adatto a questo tipo di salite, attenzione a Vincenzo Nibali che è in crescendo e vuole ben figurare di fronte al proprio pubblico, Geraint Thomas potrebbe ambire alla maglia rosa visto che il compagno di squadra Filippo Ganna la perderà.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse