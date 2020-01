LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale. La finale femminile degli Australian Open sarà Kenin-Muguruza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma

10.15 SALTO CON GLI SCI – La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci affronta una trasferta intercontinentale e vola in Giappone. Nel weekend infatti si gareggia a Sapporo, autentica “Grande Classica d’Oriente” del massimo circuito. La lotta per la Sfera di cristallo è furibonda, poiché il tedesco Karl Geiger comanda con un vantaggio di 46 punti su Stefan Kraft, 100 su Ryoyu Kobayashi e 107 su Dawid Kubacki. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.45 GINNASTICA ARTISTICA – La Serie A 2020 di ginnastica artistica scatterà sabato 1° febbraio quando, al Mandela Forum di Firenze, andrà in scena la prima tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il torneo, fondamentale nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prevede tre tappe tradizionali e successivamente una Final Six a cui parteciperanno le migliori sei classificate, pronte a darsi battaglia per la conquista del tricolore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.05 TENNIS – Si conosce anche il nome della seconda finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della spagnola Garbine Muguruza, che elimina la numero 4 del tabellone, la romena Simona Halep, sconfitta dopo due ore e sette minuti di gioco con lo score di 7-6 (8) 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.03 TENNIS – Si conosce il nome della prima finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, che ha eliminato la numero 1 WTA, la beniamina di casa, l’australiana Ashleigh Barty, sconfitta dopo un’ora e 48 minuti di gioco con lo score di 7-6 (6) 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: oltre ad un primo assaggio programma degli sport invernali spiccano naturalmente gli Australian Open di tennis (si disputano le semifinali femminili e la prima semifinale maschile), ma sarà protagonista anche e l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che riceverà il Bayern Monaco.

Sarà una giornata piena di tanti eventi, soprattutto tra gli sport invernali: lo sci alpino prevede le prove cronometrate delle discese libere in Germania con gli uomini ed in Russia con le donne, mentre ci saranno anche il Provisional Competition Round della Gundersen maschile di combinata nordica e le qualificazioni dello slopestyle maschile e femminile della Coppa del Mondo di snowboard a Mammoth.

Nella Pacific Cup di softball l’Italia affronterà il Messico e il Travelodge Aussie Spirit. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 30 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 09.00. Buon divertimento!

