Giro d’Italia 2018, la guida completa. Le tappe, il percorso, i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rosa

Il Giro d’Italia 2018 si correrà da venerdì 4 a domenica 27 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 101^ edizione si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Zoncolan e Colle delle Finestre ma anche da due cronometro e da diverse frazioni a disposizione dei velocisti.

La partenza da Gerusalemme, per la prima volta fuori dall’Europa con tre tappe in Israele. Poi il ritorno in Italia con tre tappe in Sicilia che culmineranno con l’ascesa dell’Etna. La lenta risalita dello Stivale con i passaggi a Campo Imperatore e nelle Marche, fino alle Alpi: da Est a Ovest, dal Friuli alla Valle d’Aosta con Zoncolan, Pratonevoso, Jafferau, Colle delle Finestre, Cervinia che risulteranno decisivi.

Chris Froome, Fabio Aru, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, Miguel Angel Lopez sembrano essere i grandi favoriti della vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà mai. OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2018 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: le tappe, il percorso, i favoriti, le analisi sulle stelle, come seguire le gare, il calendario, tutte le analisi sulle varie frazioni e tanto altro ancora.

GIRO D’ITALIA 2018: CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Tutte le date e gli orari delle 21 tappe: il programma dettagliato

Tutti gli orari di partenza delle 21 tappe, quando apre il villaggio di partenza

Il regolamento del Giro d’Italia: abbuoni e tempo massimo

Tutte le canzoni del Giro d’Italia: da “Gimondi e il Cannibale” a “Fra poco passa il Giro”

Tutte le maglie del Giro d’Italia: dalla rosa alla ciclamino

L’albo d’oro completo del Giro d’Italia, tutti i vincitori della Corsa Rosa

La madrina del Giro d’Italia: Alice Rachele Arlanch, la bellissima Miss Italia

Bar Refaeli, la bellissima modella madrina delle tappe in Israele

Il meteo del Giro d’Italia: atteso un caldo infernale in avvio

LA STARTING LIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA

Tutte le squadre partecipanti e tutti i corridori al via: la starting list completa

Tutte le 22 squadre ai raggi X: capitani, favoriti, gregari, formazioni complete

Le squadre più attrezzate: Team Sky e Astana le più forti

Il numero di corridori per ogni Nazione: i Paesi più rappresentati

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutti gli stipendi dei big

Il montepremi del Giro d’Italia: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

Il montepremi a confronto con il Tour de France: meno soldi ma più fascino

IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Il percorso: tutte le 21 tappe tra salite, cronometro e volate

Il percorso: tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà

L’analisi del percorso: tutte le 21 tappe ai raggi X e le varie difficoltà

Il percorso: le altimetrie delle 21 tappe. Sfilza di salite e due cronometro

Tutte le salite del Giro d’Italia: Zoncolan e Colle delle Finestre fanno paura

Le due cronometro tra Gerusalemme e Trento: quanto incideranno?

Tutte le tappe chiave: dove potrebbe decidersi il Giro d’Italia?

COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTO E PROGRAMMA

Il palinsesto completo della Rai

Il palinsesto completo di Rai ed Eurosport

Tutti gli orari e i programmi delle trasmissioni Rai ed Eurosport

Tutti gli appuntamenti, le rubriche e le dirette su Rai ed Eurosport

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, OUTSIDER E GREGARI

Tutti i favoriti: Froome, Aru, Dumoulin, Pinot, Lopez

I favoriti a confronto, gli uomini da classifica ai raggi X: Froome, Aru, Dumoulin, Pinot

Tutti gli scalatori: Lopez, Pinot, Aru e Froome all’attacco

Tutti i velocisti: Viviani il favorito, Bennett e Modolo ci provano

Tutti gli outsider e le sorprese per la classifica generale

I cacciatori di tappe: Tim Wellens l’uomo da classiche

Tutti i gregari: gli uomini che faranno la differenza per i capitani

I possibili scenari tattici: più importanti le salite o le cronometro?

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Tutti gli italiani al via del Giro d’Italia 2018

Le ambizioni degli italiani: Aru per la generale, Viviani per le volate, Pozzovivo e Formolo alla finestra

Tutti i giovani italiani da seguire, da Ciccone a Mareczko

La Bardiani con tutti i giovani italiani: la pattuglia verde per sorprendere

LE STELLE DEL GIRO D’ITALIA: FROOME, ARU, DUMOULIN, PINOT E GLI ALTRI BIG

Chris Froome, l’uomo da battere: tra cronometro e una squadra fortissima. Ma il caso salbutamolo…

Chris Froome per scrivere la storia e cercare l’accoppiata Giro-Tour

Fabio Aru, la rivincita un anno dopo. La sfida a Chris Froome per sognare il rosa

Fabio Aru, l’eroe atteso da tutta Italia pronto a spiccare il volo

Fabio Aru, limitare i danni nelle prime tappe per scatenarsi nell’ultima settimana

L’assenza di Vincenzo Nibali: si punta su Tour de France e Mondiale

La squadra il punto debole di Fabio Aru?

Tom Dumoulin a caccia del bis: basteranno 44 chilometri a cronometro?

Thibaut Pinot spaventa tutti: tra cronometro e salita, il francese per il colpaccio

Miguel Angel Lopez, lo scalatore pronto al salto di qualità per la generale

Louis Meintjes, il sudafricano sorpresa per la generale

Esteban Chaves e Simon Yates, a caccia di sorprese e di vittorie

Elia Viviani, il grande favorito per le volate. Il Campione Olimpico può fare bottino pieno

Domenico Pozzovivo, il faro della Bahrain senza Nibali: può puntare alla top 10?

Giulio Ciccone, atteso al salto di qualità: classifica o successi di tappa?

Davide Formolo chiamato all’esame di maturità: un corridore da Grandi Giri?

Mattia Cattaneo e l’occasione della vita per la consacrazione

L’assenza di Filippo Pozzato, il papà è in fin di vita

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

Prima tappa: Gerusalemme-Gerusalemme

Seconda tappa: Haifa-Tel Aviv

Terza tappa: Be’er Sheva-Eilat

Quarta tappa: Catania-Caltagirone

Quinta tappa: Agrigento-Santa Ninfa

Sesta tappa: Caltanisetta-Etna

Settima tappa: Pizzo Calabro-Praia a Mare

Ottava tappa: Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano

Nona tappa: Pesco Sannita-Campo Imperatore

Decima tappa: Penne-Gualdo Tadino

Undicesima tappa: Assisi-Osimo

Dodicesima tappa: Osimo-Imola

Tredicesima tappa: Ferrara-Nervesa della Battaglia

Quattordicesima tappa: San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan

Quindicesima tappa: Tolmezzo-Sappada

Sedicesima tappa: Trento-Rovereto

Diciassettesima tappa: Riva del Garda-Iseo

Diciottesima tappa: Abbiategrasso-Prato Nevoso

Diciannovesima tappa: Venaria Reale-Bardonecchia

Ventesima tappa: Susa-Cervinia

Ventunesima tappa: Roma-Roma













Foto Comunicato RCS