Giro d’Italia 2018, dodicesima tappa: Osimo-Imola. Nuova occasione per i velocisti

Si viaggia spediti verso il Nord con la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018: giovedì 17 maggio i corridori viaggeranno per 214 chilometri da Osimo, nelle Marche, fino ad Imola, in Emilia-Romagna. Frazione che potrebbe favorire i velocisti, anche se bisognerà fare attenzione ad eventuali colpi di mano su un finale particolarmente insidioso.

Primi 190 chilometri completamente pianeggianti: una lunga fase di passaggio per i corridori che però dovranno stare attentissimi all’insidia vento, visto che viaggeranno praticamente sempre accanto al Mar Adriatico. Le strade favoriscono eventuali ventagli. Nel frattempo i corridori affronteranno anche i due traguardi volanti di giornata: a Pesaro e a Forlì. Molto pericoloso il finale, con la corsa che resterà sicuramente chiusa in favore dei vari velocisti. Un percorso già visto nel 2015: grande protagonista sarà il Circuito Automobilistico Dino ed Enzo Ferrari. Dalla linea di arrivo i corridori affronteranno circa 3.5 km del circuito fino alla Variante Alta dove si esce verso l’unica salita di giornata: quella di Tre Monti, con circa due chilometri al 4.2% di pendenza media e punte che vanno oltre il 10%. Discesa ripida ed insidiosa per tornare nell’Autodromo: qualche curva pericolosa, poi ultimi 650 metri in rettilineo. Servirà un gran lavoro da parte delle squadre dei velocisti per conquistarsi la volata.

