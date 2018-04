Giro d’Italia 2018, diciottesima tappa: Abbiategrasso-Prato Nevoso. Iniziano le montagne, bisogna osare

Si fa sul serio al Giro d’Italia 2018: giovedì 24 maggio non si potrà più scherzare, si sale verso una delle montagne più dure di tutta la Corsa Rosa. Diciottesima tappa, partenza da Abbiategrasso, arrivo in cima in quel di Prato Nevoso dopo 196 chilometri: ci saranno sicuramente grandi distacchi tra i big della classifica generale.

Tanta, tantissima pianura per tre quarti di questa frazione. Si parte dalla Lombardia ma ci si sposta subito verso il Piemonte: Milano, Pavia, Alessandria ed Asti le province toccate prima di andare verso Cuneo, dove si concluderà questa tappa. Poco rilevanti i primi 130 chilometri: subito dopo il traguardo volante di Grinzane Cavour si inizia a far sul serio. Primo GPM di giornata è quello di Novello, un vero e proprio antipasto, breve e non duro (quarta categoria). Ancora pianura prima di andare verso Prato Nevoso, salita già percorsa dal Giro nel 1996 e nel 2000 e arrivo al Tour de France nel 2008. 15 chilometri, pendenze sempre superiori al 7% con punte che vanno nettamente oltre il 10%, proprio sul finale dove si percorreranno alcuni tornanti durissimi. Ci sarà sicuramente grande battaglia tra gli scalatori più importanti del Giro.

