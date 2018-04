Giro d’Italia 2018, decima tappa: Penne-Gualdo Tadino. Tornano in scena le ruote veloci

Dovrebbero tornare in scena le ruote veloci nella decima tappa del Giro d’Italia 2018: prevista partenza da Penne, in Abruzzo, arrivo a Gualdo Tadino, in Umbria, per la frazione più lunga di tutta la Corsa Rosa, che prevede 239 chilometri. D’obbligo usare il condizionale: possibili anche delle sorprese per questo martedì 15 maggio, viste anche le fatiche dei giorni precedenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

Si parte subito in salita, un pericolo in più per i velocisti: se dovesse esserci andatura alta potrebbero staccarsi in tanti e poi diventerà difficile rientrare. 15.7 chilometri verso Fonte della Creta, di seconda categoria: si scollina su un versante inedito del Gran Sasso. La pendenza media è del 6%, ma sul finale si affrontano dei tratti superiori al 9%. Lunga discesa e poi si torna a salire: GPM di terza categoria verso Bruzzolana. Da fare attenzione anche alle condizioni delle strade: particolarmente strette ed usurate, rischio cadute molto alto. Dopo il rifornimento posto a metà gara, la corsa entrerà in una fase più tranquilla, dove le squadre dei velocisti potranno organizzarsi: una ottantina di chilometri prettamente pianeggianti. Attenzione al finale: si torna a salire verso Annifo, uno strappo di quarta categoria. Ultimi chilometri insidiosi, anche se pianeggianti: da percorrere tre curve ad angolo retto.

