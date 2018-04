Giro d’Italia 2018, le date di tutte le 21 tappe. Tutte le Regioni attraversate e il programma

Il Giro d’Italia 2018 si correrà dal 4 al 27 maggio: 21 tappe, 3563 chilometri, tre settimane di gara e di battaglia, grande spettacolo in giro per tutto lo Stivale e non solo. La Corsa Rosa, infatti, scatterà da Gerusalemme e le prime tre frazioni si svilupperanno in Israele: per la prima volta nella storia una grande corsa a tappe partirà fuori dall’Europa. Cronometro d’apertura di 10 chilometri poi due tappe teoricamente indirizzate ai velocisti ma che saranno di difficile lettura.

Si tornerà in Italia, per la precisione in Sicilia: l’isola ospiterà ben tre tappe con la tanto attesa ascesa all’Etna che potrebbe rimescolare le carte in classifica generale. Si inizierà poi a risalire lo Stivale con la tappa in Calabria (Pizzo Calabro – Praia a Mare, per velocisti) e quella successiva in Campania con l’arrivo al Santuario di Montevergine (si attraverserà un pizzico di Basilicata). Imperdibile il tappone che porterà il gruppo a Campo Imperatore in Abruzzo, sul massiccio del Gran Sasso.

Giorno di riposo e ripartenza con la Penne-Gualdo Tadino, arrivo dunque in Umbria che si aggiunge alle tante Regioni già percorse. Da non sottovalutare la Assisi-Osimo nelle Marche con i tanti muri, poi da Ancona si riparte verso Imola (Emilia Romagna) con una tappa rivolta ai velocisti. Poi arriviamo nel cuore del Veneto e del Friuli tra Nervesa della Battaglia, il durissimo Zoncolan, la Tolmezzo-Sappada prima della cronometro tutta in Trentino (Trento-Rovereto). Lombardia toccata con la Riva del Garda-Iseo e la partenza ad Abbiategrasso della tappa che condurrà a Prato Nevoso, rimaniamo poi in Piemonte e Valle d’Aosta per le tappe che decideranno il Giro d’Italia prima della passerella a Roma, quindi attraversando anche il Lazio. Di seguito il calendario completo con tutte le tappe, le date e il programma dettagliato.

PRIMA TAPPA (venerdì 4 maggio): Gerusalemme – Gerusalemme (cronometro individuale, 9.7 km)

SECONDA TAPPA (sabato 5 maggio): Haifa – Tel Aviv (167 km)

TERZA TAPPA (domenica 6 maggio): Be’er Sheva – Eilat (229 km)

QUARTA TAPPA (martedì 8 maggio): Catania – Caltagirone (191 km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 9 maggio): Agrigento – Santa Ninfa (152 km)

SESTA TAPPA (giovedì 10 maggio): Caltanissetta – Etna (163 km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 11 maggio): Pizzo Calabro – Praia a Mare (159 km)

OTTAVA TAPPA (sabato 12 maggio): Praia a Mare – Santuario di Montevergine (208 km)

NONA TAPPA (domenica 13 maggio): Pescosannita – Campo Imperatore (224 km)

DECIMA TAPPA (martedì 15 maggio): Penne – Gualdo Tadino (239 km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 16 maggio): Assisi – Osimo (156 km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 17 maggio): Osimo – Imola (213 km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 18 maggio): Ferrara – Nervesa della Battaglia (180 km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 19 maggio): San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan (181 km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 20 maggio). Tolmezzo – Sappada (176 km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 22 maggio): Trento – Rovereto (cronometro individuale, 34.5 km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 23 maggio): Riva del Garda – Iseo (155 km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 24 maggio): Abbiategrasso – Prato Nevoso (196 km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 25 maggio): Venaria Reale – Bardonecchia (181 km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 26 maggio): Susa – Cervinia (214 km)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 27 maggio): Roma – Roma (118 km)













(foto Valerio Origo)