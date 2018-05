Giro d’Italia, tutte le 22 squadre ai raggi X: capitani, gregari e cacciatori di tappe

Pochi giorni alla partenza: venerdì 4 maggio a Gerusalemme, con una cronometro individuale partirà il Giro d’Italia 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari e cacciatori di tappe.

TEAM SUNWEB

1 DUMOULIN Tom

2 CURVERS Roy

3 HAGA Chad

4 HAMILTON Chris

5 HOFSTEDE Lennard

6 OOMEN Sam

7 TEN DAM Laurens

8 VERVAEKE Louis

Capitano: Tom Doumulin

Cacciatori di tappe: –

Ambizioni: tutti per Dumoulin ovviamente, a caccia del secondo successo consecutivo nella Corsa Rosa. La squadra non è tra le più forti del Giro, ma già lo scorso anno ha dimostrato di poter appoggiare il proprio capitano. Oomen e Ten Dam gregari di livello in salita.

AG2R LA MONDIALE

11 GENIEZ Alexandre

12 BIDARD François

13 CHÉREL Mickaël

14 DENZ Nico

15 DUPONT Hubert

16 JAUREGUI Quentin

17 MONTAGUTI Matteo

18 VENTURINI Clément

Capitano: Alexandre Geniez

Cacciatori di tappe: Matteo Montaguti

Ambizioni: la top-10 in classifica generale può essere l’obiettivo realistico per Geniez e per una squadra che ha comunque sempre fatto bene sulle strade del Bel Paese. In tanti per un successo di tappa: il più indicato per le fughe è l’azzurro Montaguti.

ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA

21 GAVAZZI Francesco

22 BALLERINI Davide

23 BELLETTI Manuel

24 CATTANEO Mattia

25 FRAPPORTI Marco

26 MASNADA Fausto

27 TORRES Rodolfo Andres

28 VENDRAME Andrea

Capitano: Rodolfo Torres

Cacciatori di tappe: Francesco Gavazzi e Manuel Belletti

Ambizioni: ritorno al Giro per la compagine guidata da Gianni Savio. Le aspettative sono alte ovviamente in chiave successi di tappa: si lanceranno nelle fughe Gavazzi, Torres e Masnada. In volata occhio a Belletti.

ASTANA PRO TEAM

31 LOPEZ Miguel Angel

32 BILBAO Pello

33 HIRT Jan

34 KANGERT Tanel

35 LUTSENKO Alexey

36 SANCHEZ Luis Leon

37 VILLELLA Davide

38 ZEITS Andrey

Capitano: Miguel Angel Lopez

Cacciatori di tappe: Tanel Kangert e Alexey Lutsenko

Ambizioni: una delle squadre più forti di tutto il Giro. Lopez punta al colpo grosso: il colombiano può sognare addirittura la maglia rosa vista la condizione e le qualità in salita. Alexey Lutsenko, Luis Leon Sanchez e Tanel Kangert possono far saltare il banco sia per le vittorie parziali che in appoggio al capitano.

BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM

41 POZZOVIVO Domenico

42 BOARO Manuele

43 BONIFAZIO Niccolo

44 MOHORIC Matej

45 NIBALI Antonio

46 NOVAK Domen

47 SIUTSOU Kanstantsin

48 VISCONTI Giovanni

Capitano: Domenico Pozzovivo

Cacciatori di tappe: Niccolò Bonifazio e Giovanni Visconti

Ambizioni: condizione più che positiva per Domenico Pozzovivo che può puntare alla top-5 in classifica generale. La squadra non sarà quella dei giorni migliori, ma non mancano i corridori di qualità come Niccolò Bonifazio per le volate e Giovanni Visconti per le fughe.

BARDIANI-CSF

51 CICCONE Giulio

52 ANDREETTA Simone

53 BARBIN Enrico

54 GUARDINI Andrea

55 MAESTRI Mirco

56 SENNI Manuel

57 SIMION Paolo

58 TONELLI Alessandro

Capitano: Giulio Ciccone

Cacciatori di tappe: Andrea Guardini ed Alessandro Tonelli

Ambizioni: Giulio Ciccone è il leader di una squadra molto giovane ed ambiziosa. Lo scalatore proverà a puntare a far classifica, nel caso dirotterà sui successi parziali. In crescita Tonelli, per le volate ci sarà Guardini.

BMC RACING TEAM

61 DENNIS Rohan

62 DE MARCHI Alessandro

63 DRUCKER Jean-Pierre

64 FRANKINY Kilian

65 ROCHE Nicolas

66 ROELANDTS Jurgen

67 VENTOSO Francisco

68 VLIEGEN Loïc

Capitano: Rohan Dennis

Cacciatori di tappe: Alessandro De Marchi e Jean Pierre Drucker

Ambizioni: difficile che Dennis possa reggere nelle parti alte della classifica per tre settimane. Per le tappe possono provarci De Marchi con le solite fughe da lontano e Drucker negli arrivi allo sprint ristretti.

BORA – HANSGROHE

71 FORMOLO Davide

72 BENEDETTI Cesare

73 BENNETT Sam

74 GROSSSCHARTNER Felix

75 KONRAD Patrick

76 PFINGSTEN Christoph

77 SELIG Rüdiger

78 SCHILLINGER Andreas

Capitano: Davide Formolo

Cacciatori di tappe: Sam Bennett e Patrick Konrad

Ambizioni: non c’è il campione del mondo Sagan, ma la squadra è di qualità. Formolo è apparso in crescita e può puntare a fare un gran risultato in classifica generale. Bennett in volata può giocarsi la vittoria, Konrad andrà all’attacco in montagna.



GROUPAMA – FDJ

81 PINOT Thibaut

82 BONNET William

83 LADAGNOUS Matthieu

84 MORABITO Steve

85 PREIDLER Georg

86 REICHENBACH Sebastien

87 ROUX Anthony

88 ROY Jérémy

Capitano: Thibaut Pinot

Cacciatori di tappe: Sebastien Reichenbach

Ambizioni: ovviamente Pinot va a caccia del risultato grosso. Ha dimostrato di avere il passo dei migliori scalatori al mondo, dunque non può che puntare alla vittoria finale. Tanti scalatori ad appoggiare il transalpino: Reichenbach, Morabito e Preidler potranno sicuramente tornare utili nelle frazioni più dure.

ISRAEL CYCLING ACADEMY

91 HERMANS Ben

92 BOIVIN Guillaume

93 DEMPSTER Zakkari

94 NEILANDS Krists

95 NIV Guy

96 PLAZA Rubén

97 SBARAGLI Kristian

98 SAGIV Guy

Capitano: Ben Hermans

Cacciatori di tappe: Krists Neilands e Kristian Sbaragli

Ambizioni: debutto per la compagine israeliana in un grande giro. Il capitano è il belga Hermans, che difficilmente riuscirà a difendersi sulle grandi montagne. Per le tappe occhio al lettone Neilands e al velocista tricolore Sbaragli.

LOTTO FIX ALL

101 WELLENS Tim

102 ARMÉE Sander

103 BAK Lars Ytting

104 CAMPENAERTS Victor

105 DEBUSSCHERE Jens

106 FRISON Frederik

107 HANSEN Adam

109 VAN DER SANDE Tosh

Capitano: Tim Wellens

Cacciatori di tappe: Jens Debusschere

Ambizioni: squadra non di altissimo livello dove la stella è sicuramente Wellens, che proverà ad andare a caccia addirittura della maglia rosa nella prima settimana, ma sicuramente dovrà arrendersi sulle grandi montagne. Debusschere ci prova in chiave tappe.

MITCHELTON-SCOTT

111 CHAVES Johan Esteban

112 BEWLEY Sam

113 HAIG Jack

114 JUUL-JENSEN Christopher

115 KREUZIGER Roman

116 NIEVE Mikel

117 TUFT Svein

118 YATES Simon

Capitano: Esteban Chaves

Cacciatori di tappe: Roman Kreuziger e Mikel Nieve

Ambizioni: squadrone da montagna per la compagine australiana. Doppio capitano: Chaves sembra essere il più indicato per il Giro ma la sorpresa potrebbe essere Simon Yates che potrebbe sfruttare il marcamento tra gli avversari.

MOVISTAR TEAM

121 BETANCUR Carlos

122 CARAPAZ Richard

123 DE LA PARTE Víctor

124 FERNÁNDEZ Rubén

125 PEDRERO Antonio

126 QUINTANA Dayer

127 SEPÚLVEDA Eduardo

128 VALLS Rafael

Capitano: Carlos Betancur

Cacciatori di tappe: Richard Carapaz e Ruben Fernandez

Ambizioni: non una squadra di livello spaziale per la Movistar che conserva tutti i capitani per gli appuntamenti futuri. Betancur vuole rinascere, Carapaz può stupire in salita.

QUICK STEP FLOORS

131 VIVIANI Elia

132 CAPECCHI Eros

133 CAVAGNA Rémi

134 MØRKØV Michael

135 SABATINI Fabio

136 SCHACHMANN Maximilian

137 SÉNÉCHAL Florian

138 STYBAR Zdenek

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Elia Viviani e Zdenek Stybar

Ambizioni: tutti per le volate di Elia Viviani. Vista la startlist di scarso livello in chiave volate, il velocista di Isola della Scala potrebbe fare la differenza e conquistare più di qualche successo. Attenzione anche a Stybar.

DIMENSION DATA

141 MEINTJES Louis

142 ANTON Igor

143 BERHANE Natnael

144 GIBBONS Ryan

145 KING Benjamin

146 O’CONNOR Ben

147 JANSE VAN RENSBURG Jacques

148 VENTER Jaco



Capitano: Louis Meintjes

Cacciatori di tappe: Ben O’Connor

Ambizioni: Meintjes deve tornare quello di qualche anno fa. Il sudafricano può puntare di diritto alla top-10 in classifica generale. Attenzione al giovane O’Connor che ha già dato spettacolo al Tour of the Alps.

TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC CANNONDALE

151 BROWN Nathan

152 CANTY Brendan

153 CARTHY Hugh

154 DOCKER Mitchell

155 DOMBROWSKI Joe

156 MODOLO Sacha

157 VAN ASBROECK Tom

158 WOODS Michael

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Sacha Modolo e Michael Woods

Ambizioni: difficile puntare ad un piazzamento di rilievo in classifica generale. La squadra però è all’altezza per fare bene nelle singole tappe: Sacha Modolo vuole sfidare Viviani in volata, Michael Woods dopo il podio alla Liegi può ben figurare in salita.

TEAM KATUSHA ALPECIN

161 BELKOV Maxim

162 DOWSETT Alex

163 GONÇALVES José

164 KUZNETSOV Viacheslav

165 LAMMERTINK Maurits

166 MARTIN Tony

167 PLANCKAERT Baptiste

168 WÜRTZ SCHMIDT Mads

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Tony Martin e Josè Goncalves

Ambizioni: compagine russa tutt’altro che di alto livello. La stella è Martin: il cronoman teutonico può far bene nelle prove contro il tempo e magari lanciarsi in fuga. In montagna ci proverà il portoghese Goncalves.

TEAM LOTTONL-JUMBO

171 BATTAGLIN Enrico

172 BENNETT George

173 BOUWMAN Koen

174 VAN EMDEN Jos

175 GESINK Robert

176 VAN HOECKE Gijs

177 LINDEMAN Bert-Jan

178 VAN POPPEL Danny

Capitano: Robert Gesink

Cacciatori di tappe: Danny Van Poppel

Ambizioni: l’olandese Gesink può provare a far classifica, anche se con gli anni non è più al top a livello internazionale. Attenzione a Van Poppel per le volate di gruppo.

TEAM SKY

181 FROOME Christopher

182 DE LA CRUZ David

183 ELISSONDE Kenny

184 HENAO Sergio Luis

185 KIRYIENKA Vasil

186 KNEES Christian

187 POELS Wout

188 PUCCIO Salvatore

Capitano: Chris Froome

Cacciatori di tappe: Wout Poels e Sergio Henao

Ambizioni: lo squadrone britannico tutto al fianco di Froome, che va a caccia del sogno rosa. In salita possono fare la differenza: Poels, Henao, Elissonde e De La Cruz sono spalle perfette per il capitano che può davvero distruggere la concorrenza.

TREK – SEGAFREDO

191 BRAMBILLA Gianluca

192 DIDIER Laurent

193 EG Niklas

194 IRIZAR Markel

195 MULLEN Ryan

196 PANTANO Jarlinson

197 PEDERSEN Mads

198 VAN POPPEL Boy

Capitano: Gianluca Brambilla

Cacciatori di tappe: Mads Pedersen e Jarlinson Pantano

Ambizioni: torna da un infortunio, ma sulle amate strade del Giro Gianluca Brambilla può provare a puntare alla top-10. Attenzione per le tappe a Mads Pedersen, strepitoso al Fiandre, e Jarlinson Pantano.

TEAM UAE EMIRATES

201 ARU Fabio

202 ATAPUMA John Darwin

203 CONTI Valerio

204 LAENGEN Vegard Stake

205 MARCATO Marco

206 MORI Manuele

207 POLANC Jan

208 ULISSI Diego

Capitano: Fabio Aru

Cacciatori di tappe: Diego Ulissi e Jan Polanc

Ambizioni: primo grande giro con la nuova maglia per Aru. Il campione italiano può sognare la maglia rosa: con lui una squadra di livello, anche se non imbattibile. Diego Ulissi proverà a farsi valere nelle tappe di media difficoltà.

WILIER – SELLE ITALIA

211 MARECZKO Jakub

212 BERTAZZO Liam

213 COLEDAN Marco

214 FONZI Giuseppe

215 MOSCA Jacopo

216 POZZATO Filippo

217 ZARDINI Edoardo

218 ZHUPA Eugert

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Jakub Mareczko ed Edoardo Zardini

Ambizioni: tutti per Mareczko e le sue volate. Il giovanissimo velocista azzurro vuole trovare la vittoria in un grande giro: ha un buon treno (guidato dal veterano Pozzato) per provarci. Edoardo Zardini proverà a difendersi in salita.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo