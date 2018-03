“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. La tua passione, il tuo lavoro. Come diventare un giornalista

Hai una grande passione per lo sport e vorresti trasformarla in un lavoro? Quali sono i segreti del giornalismo sportivo nel Nuovo Millennio, in una realtà storica dinamica ed in continuo mutamento? Come valorizzare la propria professione per farsi strada in questo mestiere?

Il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport risponderà a queste e tante altre domande. Introdurrà alle basi del giornalismo contemporaneo, dove nozioni tradizionali e innovazione rappresentano il connubio imprescindibile per operare in una società in costante evoluzione. Fornirà inoltre l’intelaiatura necessaria per approcciare questo lavoro con professionalità, serietà e consapevolezza.

DOVE E QUANDO?

Il Corso per Cronisti Sportivi di OA Sport si svolgerà presso il PalaMadiba di Modena il 29-30 maggio 2018 e sarà improntato sul “giornalismo digitale”. Successivamente si svolgerà un ulteriore corso dedicato alle telecronache.

PROGRAMMA

“Il giornalismo digitale: come diventare cronisti sportivi sul web”

Primo giorno – Martedì 29 Maggio

10.30: introduzione al corso.

11.00: l’Iter per diventare giornalisti.

11.30: l’importanza delle fonti ed il loro corretto utilizzo. La verifica e come riconoscere le fake news.

12.30: come si realizza un articolo sportivo? Nozioni basilari, tecniche, strategie, trucchi ed errori da evitare.

13.30-14.30: pausa pranzo.

15.00: deontologia ed etica giornalistica: i “comandamenti”. Come esercitare correttamente la professione e diventare un giornalista modello.

16.00: la rivoluzione dei social network. Uno strumento imprescindibile nel giornalismo contemporaneo. Differenze tra carta stampata e web.

17.00: libertà di espressione e attività giornalistica. I limiti da non oltrepassare.

18.00: LABORATORIO. Stesura di un articolo a tema sportivo. A seguire correzioni e consigli da parte dei docenti.

20.30: cena.

Secondo giorno – Mercoledì 30 Maggio

9.00: lo sport dal vivo: come si realizzano le interviste? Il rapporto con l’atleta, la domanda giusta al momento giusto.

10.00: partecipare ad una conferenza stampa: tutti i segreti.

11.00: a tu per tu con il campione. Conferenza stampa con un affermato atleta di fama internazionale. I corsisti avranno l’opportunità di interagire direttamente con lui per mettere in pratica le nozioni acquisite.

13.00: pranzo.

14.00: lo sport in diretta. Come realizzare una Diretta Live e seguire un evento minuto per minuto.

14.45: LABORATORIO: realizzazione di una Diretta Live testuale a tema sportivo.

16.00: lavorare sul campo. Il mestiere e l’attività dell’inviato.

17.00: l’ambiente di lavoro. Dalla redazione fisica a quella virtuale. Che rapporto tenere con i colleghi.

18.00: fine del corso.

I DOCENTI

Paolo De Laurentiis (Corriere dello Sport)

Cristina Chiuso, ex campionessa italiana di nuoto, giornalista e commentatrice tecnica per Eurosport

Furio Zara (Corriere dello Sport)

Federico Militello (direttore OA Sport)

Enrico Spada (editore OA Sport)

BENEFICI E SVILUPPI SUCCESSIVI

I corsisti, attraverso il contatto diretto ed i consigli di professionisti del settore, avranno la possibilità di acquisire nozioni basilari per intraprendere l’attività di cronista sportivo. Il corso va inteso come un punto di partenza per vagliare le proprie attitudini in vista di una futura carriera professionale come giornalista su web o carta stampata.

I migliori tre corsisti, inoltre, potranno effettuare uno stage di 3 mesi presso la testata giornalistica OA Sport (la valutazione verrà effettuata in base all’esito dei laboratori previsti).

QUANTO COSTA?

“Il giornalismo digitale: come diventare cronisti sportivi sul web”: € 300.

COSA E’ COMPRESO NEL PREZZO?

La quota d’iscrizione comprende:

Partecipazione a tutte le lezioni previste nei due giorni del corso

Pranzo di martedì 29 maggio

Cena di martedì 29 maggio

Pranzo di mercoledì 30 maggio

NB – Per coloro che fossero interessati, è possibile prenotare l’alloggio a prezzi agevolati in hotel convenzionati con OA Sport.

COME ISCRIVERSI?

Invia una mail al seguente indirizzo: redazione@oasport.it.

Ti forniremo tutte le indicazioni necessarie.