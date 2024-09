Il bonus ricarica è una promozione nel contesto dei bonus scommesse offerti da molti siti di scommesse e casinò che ha come principale azione qualificante il completamento di un deposito sul proprio account di gioco. Questo tipo di bonus è generalmente offerto in corrispondenza di bonus di benvenuto e fornisce all’utente fondi aggiuntivi per scommettere e giocare al casinò nelle prime fasi di gioco. Non si tratta però di una promozione limitata esclusivamente al primo deposito, dato che può essere applicata anche a ricariche successive alla prima.

I bonus ricarica sono spesso proporzionati alla somma versata e possono variare da un piccolo incremento percentuale fino a promozioni che raddoppiano o triplicano il valore della ricarica effettuata. Questi bonus offrono un vantaggio oggettivo per i giocatori, poiché danno la possibilità di vincere denaro vero completando i requisiti di puntata.

Il bonus ricarica scommesse è una variante del bonus ricarica, specificamente pensato per gli appassionati di scommesse sportive. In questo caso, i bonus vengono accreditati sotto forma di crediti utilizzabili esclusivamente per piazzare giocate nella sezione dedicata al betting. A seconda dei casi, gli utenti potranno avere più o meno libertà relativamente alle modalità di utilizzo, spaziando da tutte le scommesse sportive, a solo alcuni tipi di giocate in determinati mercati.

I bonus ricarica scommesse vanno per la maggiore soprattutto nei periodi in cui si svolgono grandi eventi sportivi, come l’inizio della Serie A o dei Mondiali, quando l’interesse degli scommettitori è particolarmente alto.

Il bonus ricarica casinò è, parimenti al bonus ricarica per lo sport, un’offerta erogata in seguito al deposito di denaro su un conto gioco e al soddisfacimento di determinati requisiti di rigioco, come da termini della promozione stessa. Quando un utente si iscrive sul sito di un bookmaker ed effettua il suo primo deposito, riceverà quindi un bonus casinò calcolato in base alla somma versata. Questo tipo di bonus è spesso più alto rispetto ai bonus ricarica successivi (chiamati “ricorrenti”), poiché è uno dei principali punti di interesse dei nuovi clienti.

Il bonus prima ricarica casinò viene di solito accreditato una volta sola, in seguito al primo deposito. Gli importi variano a seconda del sito, ma in alcuni casi possono arrivare fino al 300% della prima ricarica se non oltre. Come per qualsiasi altro bonus, bisogna dedicare un po’ di tempo alla lettura dei termini e delle condizioni di ogni bonus, per saperne di più su limiti di puntata, requisiti di wagering e scadenze.

Gli operatori che offrono bonus ricarica sono tanti e non è sempre facile scegliere quello più adatto alle proprie necessità. Questi siti utilizzano i bonus ricarica per differenziarsi dalla concorrenza (nel caso delle promo di benvenuto) ma anche come strumento di fidelizzazione (promo ricorrenti). Ovviamente, l’importo e la frequenza dei bonus ricarica possono variare significativamente da un bookmaker all’altro: ecco perché bisogna scegliere con attenzione il sito giusto.

I siti con bonus ricarica tendono a offrire diverse tipologie di bonus in base alla frequenza e all’ammontare delle ricariche. Ad esempio, alcuni siti potrebbero offrire bonus settimanali, mentre altri potrebbero proporre promozioni speciali durante eventi sportivi di grande rilevanza. È consigliabile confrontare le offerte di diversi siti prima di effettuare una ricarica, per assicurarsi di ottenere il miglior valore possibile.

Fattori rilevanti per analizzare un bonus ricarica

Quando si valuta un bonus ricarica, si dovrebbero considerare diversi fattori per capire quanto sia vantaggiosa l’offerta:

Percentuale del bonus : ovvero quale sarà l’importo del bonus erogato in base alla ricarica iniziale (i valori sono solitamente compresi fra il 5% e il 100% ma ci sono anche rari casi in cui si supera tale soglia).

: ovvero quale sarà l’importo del bonus erogato in base alla ricarica iniziale (i valori sono solitamente compresi fra il 5% e il 100% ma ci sono anche rari casi in cui si supera tale soglia). Massimale : l’importo massimo del bonus. Anche se la promozione è calcolata in percentuale sulla ricarica, oltre una certa soglia, il bonus non crescerà più.

: l’importo massimo del bonus. Anche se la promozione è calcolata in percentuale sulla ricarica, oltre una certa soglia, il bonus non crescerà più. Requisiti di puntata : chiamato anche wagering, rollover o playthrough, indica il numero di volte in cui il bonus deve essere giocato affinché diventi prelevabile.

: chiamato anche wagering, rollover o playthrough, indica il numero di volte in cui il bonus deve essere giocato affinché diventi prelevabile. Periodo di validità : tutti i bonus devono essere utilizzati entro un certo periodo, passato il quale verranno annullati.

: tutti i bonus devono essere utilizzati entro un certo periodo, passato il quale verranno annullati. Tipologia di puntate Ammesse : controllare l’ambito di utilizzo del bonus. Alcuni possono essere utilizzati solo su specifici eventi o tipologie di giocate (multipla, quota minima o su certi mercati).

: controllare l’ambito di utilizzo del bonus. Alcuni possono essere utilizzati solo su specifici eventi o tipologie di giocate (multipla, quota minima o su certi mercati). Limiti di puntata: dopo l’aggiornamento legislativo di aprile 2024, qualsiasi puntata singola con bonus scommesse di bookmaker ADM non può superare i 100 €. Ulteriori restrizioni possono essere applicate dai siti.

