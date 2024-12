William Hill bonus benvenuto senza deposito, scommesse e casinò

In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili relative ai bonus benvenuto per i nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito. Spiegheremo in cosa consistono i bonus senza deposito, scommesse e casinò William Hill e come parteciparvi.

La risposta a questo quesito è: dipende. Se il giocatore intende partecipare all’offerta di benvenuto per le scommesse dovrà usare il codice promozionale William Hill associato all’offerta per la selezione. Se intende invece ottenere il bonus casinò William Hill, non sarà necessario digitare alcun codice, ma semplicemente seleziona l’offerta.

I giocatori che sono in possesso di un codice promozionale William Hill potranno inserirlo nel relativo campo durante la registrazione al sito scommesse e casinò ADM William Hill.

William Hill bonus benvenuto: di cosa si tratta

Quali sono le promozioni disponibili per i nuovi utenti? Attualmente il sito di gioco d’azzardo online prevede due iniziative, una per lo sport e una per i giochi del casinò. Parte della promo comprende anche un bonus senza deposito William Hill, tanto apprezzato dagli utenti. Vediamo in particolare quali sono le iniziative attive:

Bonus casinò pari a 20€ in Game bonus senza deposito* + 200 Free Spin alla verifica + fino a 1.000€

Bonus scommesse fino 100€ sul deposito + 5€ verifica conto + 20€ Free Spin + fino a 180€ per l’Extra bet Club

*Il bonus senza deposito di William Hill fa parte della promozione casinò. Pertanto, i giocatori che desiderano sfruttare la possibilità di partecipare all’offerta senza ricarica potranno farlo solo selezionando il bonus casinò (e quindi escludendo il bonus scommesse).

I giocatori che optano per il bonus benvenuto casinò William Hill potranno ottenere una triplice promo così composta:

20€ di Game Bonus per le slot alla registrazione senza deposito

200 Giri gratis sulle slot alla convalida del conto

Fino a 1.000€ bonus casinò sulla base dell’importo della prima ricarica effettuata sul conto.

Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli delle varie componenti del bonus casinò William Hill.

William Hill bonus benvenuto senza deposito per le slot

Il bonus senza deposito William Hill fa parte del bonus casinò e prevede l’erogazione di 20€ in Game bonus da utilizzare su alcune slot selezionate. La ricezione del bonus avviene contestualmente alla creazione del conto gioco e accettazione tramite pop up.

Come funziona il bonus senza deposito William Hill

L’importo così ottenuto è un game bonus che dovrà rispettare determinati requisiti di puntata per la conversione.

William Hill bonus registrazione Termini 20€ in Game Bonus Rigioco x50 su slot selezionate

Una volta completato il wagering, il bonus reale ottenuto non potrà superare i 300€ e dovrà essere giocato almeno una volta prima di essere prelevato.

Bonus 200 Free Spin William Hill

L’ottenimento di questa parte del bonus casinò è soggetta all’abilitazione del servizio di aggiornamento in fase di registrazione. L’erogazione dei 200 giri gratis avviene a condizione che il giocatore completi la verifica dell’identità entro 96 ore dalla creazione del conto gioco.

Anche in questo caso, sarà necessario accettare l’offerta tramite pop up. Inoltre, sarà possibile ricevere i Free Spin se il giocatore ha effettuato una giocata con denaro reale su slot PlayTech o sulla sezione Vegas del sito William Hill. Si applicano restrizioni anche al metodo di pagamento utilizzato per il primo deposito che dovrà essere diverso da EVOLUT, Bonifico Bancario, PAYPAL, Apple Pay, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay o Neteller per partecipare alla promo.

Come funziona il bonus William Hill 200 Free spin

Una volta accreditati i 200 giri gratis, il giocatore potrà utilizzarli per effettuare giocate su slot specifiche entro 7 giorni. Eventuali vincite saranno prelevabili a condizione che venga rispettato il wagering stabilito dai termini di gioco.

Bonus William Hill 200 Free Spin Termini 200 Giri su slot selezionate Le vincite generate dai Free Spin devono essere scommesse almeno 50 volte entro 7 giorni per essere convertite in bonus del casinò.

Il valore generato dai Free Spin che può essere convertito in un Bonus Cash non può superare 300€. Il valore del Bonus Cash deve essere scommesso una sola volta per poter essere ritirato o utilizzato in altri prodotti.

Bonus deposito casinò William Hill: in cosa consiste

Il bonus prima ricarica William Hill è un bonus di tipo progressivo. Questo vuol dire che il suo valore dipende dall’importo del primo deposito e che la percentuale di bonus accreditata aumenta all’aumentare della cifra depositata. Per partecipare alla promo, oltre a selezionare l’offerta, è necessario effettuare una ricarica minima di almeno 10€ entro 96 ore dalla registrazione.

Termini promo casinò William Hill fino a 1.000€

Questo bonus verrà erogato al completamento dei requisiti di puntata entro i tempi indicati dall’operatore.

Bonus Cash William Hill Condizioni Fino a 1.000€ bonus deposito progressivo Wagering x35 entro 7 giorni

Tutte le puntate su tutti i giochi di William Hill (Casinò, Vegas e Casinò Live) sono valide ai fini del soddisfacimento dei requisiti di puntata. Alcuni giochi, tuttavia, contribuiranno in percentuale diversa. Per maggiori dettagli rinviamo al sito dell’operatore.

I giocatori che optano per il bonus William Hill sport avranno accesso a un triplo bonus benvenuto fino a 300€ per lo sport, di cui

Fino a 100€ sul primo deposito (100% della prima ricarica)

5€ alla convalida

20€ in Free Spin da utilizzare sulle slot

10€ a settimana per 18 settimane con l’Extra Bet Club

Per partecipare a questa offerta sarà necessario inserire il relativo codice promozionale William Hill durante la registrazione.

William Hill bonus senza deposito

Parimenti al bonus senza deposito per il casinò William Hill, l’offerta sulla registrazione prevede l’erogazione di 20€ in Game bonus da utilizzare sulle slot. L’importo è utilizzabile su slot specifiche come da termini dell’offerta.

Il Game bonus 20€ William Hill riprende le condizioni di gioco esposte in precedenza.

Bonus verifica conto William Hill

Al momento della convalida del conto e indipendentemente dall’utilizzo di un codice promozionale William Hill, il giocatore riceverà l’accredito di un bonus verifica pari a 5€ da utilizzare per le scommesse sportive. L’utilizzo di questa promo prevede anch’essa il rispetto dei termini e delle condizioni dell’offerta.

Bonus ricarica fino a 100€ per le scommesse William Hill

I giocatori che utilizzano il codice promozionale William Hill ed effettuano il primo deposito con carta di credito/debito o Apple Pay (Revolut esclusa) possono ricevere il 100% del valore della prima ricarica fino a 100€ in Bonus Scommesse.

Condizioni bonus scommesse William Hill

Il valore dei Bonus Scommesse accreditato può essere utilizzato per qualsiasi tipo di scommessa con quota uguale o superiore a 2.00. L’ammontare va giocato ogni settimana per 4 settimane. Ogni settimana, per le prime 3, si riceverà il 20% della ricarica iniziale. Al termine della quarta settimana, verrà accreditato il 40% finale.

Bonus scommesse Termini 100% del primo deposito fino a 100€ Valido su scommesse con quota minima pari a 2.00

Bonus benvenuto William Hill – Extra Bet Club

In aggiunta al bonus ricarica, William Hill prevede un bonus sulle multiple che permette di ottenere un bonus del 20% sull’importo scommesse ogni settimana in multiple di almeno 5 eventi e quota minima pari ad almeno 10.00 su live e pre-match.

Extra Bet Club William Hill – come funziona

Il bonus Extra BEt viene calcolato come il 20% dell’importo scommesso secondo le condizioni di cui sopra fino ad un massimo di 5 €. L’azione può essere ripetuta 2 volte per ciascuna delle settimane. Di questo modo si otterranno fino a 10€ di bonus aggiuntivo a settimana per 18 settimane.

Bonus Extra Bet Club William Hill

Condizioni Fino a 180€ in 18 settimane Scommettere su multiple live e pre-match con almeno 5 sezioni e quota minima 10.00

Come ottenere i bonus William Hill

Per partecipare alle iniziative di benvenuto è necessario essere maggiorenni ed effettuare la registrazione al sito per la prima volta. In particolare, è necessario seguire i passaggi seguenti:

Effettuare la registrazione al sito Inserire il codice promozionale William Hill se la promo prescelta lo richiede Verificare il conto inviando un documento d’identità Depositare denaro sul conto utilizzando un metodo di pagamento valido per la promozione Effettuare giocate sulla base dei termini e delle condizioni del bonus prescelto

Altre promozioni William Hill

In questa pagina si è visto come funzionano le promozioni di benvenuto per i nuovi giocatori che aprono un conto su William Hill per la prima volta. Abbiamo parlato dei bonus senza deposito, del bonus verifica e delle promozioni per scommettere online e per giocare alle slot e altri giochi del casinò.

Oltre a queste promozioni, William Hill propone altri bonus per i giocatori già registrati. I bonus riguardano sia promozioni temporanee che offerte per giocatori selezionati. In aggiunta, l’operatore propone bonus sulle scommesse multiple, offerte cashback, offerte casinò e Vegas. Per maggiore dettagli sulle promozioni attive, invitiamo i lettori a consultare la sezione “Promozioni” sul sito dell’operatore.

Per consultare le recensioni su William Hill è possibile fare riferimento alla pagina creata a questo scopo, che racchiude analisi e opinioni sull’operatore online di scommesse e casinò.

FAQ – Domande frequenti

William Hill prevede un bonus senza deposito?

Sì, l’offerta senza deposito di William Hill è inclusa nelle altre due promo di benvenuto proposte. Consiste in un game bonus da utilizzare sul sito e prevede il rispetto di determinate condizioni di gioco.

È previsto un bonus verifica William Hill?

Sì, alla convalida del conto i giocatori possono ricevere un bonus verifica William Hill. L’accredito del bonus non è subordinato all’uso di un codice promozionale. Pertanto, è possibile usufruirne anche senza digitare il codice alla registrazione.

Posso partecipare ad entrambe le promozioni di benvenuto William Hill?

No. Attualmente William Hill non prevede soluzioni cumulative. Il giocatore può optare per una tra le promozioni proposte.

