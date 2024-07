In questa pagina esamineremo i bonus di benvenuto Betsson per i nuovi giocatori che aprono un conto scommesse e casinò. Offriamo istruzioni per partecipare a uno dei migliori bonus di benvenuto, sia senza deposito che con, fornendo dettagli sulle offerte e le condizioni di partecipazione.

Betsson bonus: serve un codice Betsson?









Chiariamo subito che per partecipare alle offerte per nuovi clienti non è necessario usare un codice promozionale Betsson alla registrazione. Anche se durante la procedura di ricarica online appare un campo denominato “codice promozionale”, non è obbligatorio inserire un codice per partecipare alle promozioni offerte dal bookmaker.

L’utente può selezionare l’offerta desiderata, in base alle opzioni disponibili e alle proprie preferenze, senza dover digitare alcun codice bonus. Per ulteriori informazioni sull’operatore, è possibile consultare la recensione Betsson a cura della nostra redazione.

Bonus Betsson per nuovi utenti registrati: quali sono

Le offerte di benvenuto per i nuovi clienti incentivano la registrazione. Molti siti di scommesse e casinò operanti legalmente in Italia, come Betsson, cercano di distinguersi con proposte di giochi aggiornate e offerte di benvenuto attraenti.

Questo sito di gioco d’azzardo legale in Italia attualmente propone diverse iniziative per i nuovi giocatori, tra cui:

Bonus senza deposito per lo sport fino a 50€

Bonus scommesse fino a 550€

Bonus scommesse fino a 550€ Bonus casinò fino a 500€

È importante specificare che le promozioni di benvenuto per scommesse e casinò non sono cumulabili. Pertanto, il cliente, dopo aver consultato le condizioni di partecipazione, può scegliere tra le opzioni disponibili.

Betsson bonus senza deposito: qual è

La promo registrazione Betsson prevede che i giocatori che abbiano convalidato il conto gioco entro 30 giorni dalla data di registrazione ricevano un Fun Bonus sport di 50€ così composto:

10€ erogati subito alla verifica del conto

10€ erogati ogni settimana per 4 settimane

Per utilizzare il bonus è necessario selezionarlo nella sezione Promozioni e Bonus e inserirlo in schedina. Sarà poi necessario attivarlo e convertirlo.

Bonus registrazione Betsson: come funziona

Il Fun Bonus Sport ricevuto deve essere giocato una volta su multiple da almeno 8 eventi con quota minima per singolo evento di almeno 1.50 per la conversione in bonus reale.

Bonus senza deposito Betsson Termini rigioco 50€ in Fun Bonus per le scommesse X1 su multipla 8 eventi e quota singola min 1.50 entro 3 giorni

Il Real Bonus ottenuto – il cui valore massimo è pari a 10€ – deve essere giocato su multiple di minimo 5 eventi e quota singola min 1.50 per essere convertito in saldo prelevabile.

Betsson sport bonus: di cosa si tratta





La promo per le scommesse offerta da Betsson prevede l’erogazione di un bonus sport fino a 550€ a cui si aggiunge la promo senza deposito esposta in precedenza. In particolare, il bonus scommesse è così composto:

50€ Bonus sport alla registrazione

Fino A 50€ di bonus ricarica pari al 50% dell’importo depositato

Fino a 500€ di bonus multiple pre-match e live per le prime 10 settimane

L’adesione al bonus benvenuto Betsson scommesse prevede il rispetto dei requisiti di puntata contenuti nei termini della promo che è possibile consultare per esteso sul sito dell’operatore.

Bonus ricarica Betsson per le scommesse: come funziona

Il bonus deposito per lo sport di Betsson prevede l’erogazione di un bonus pari al 50% dell’importo della prima ricarica effettuata sul nuovo conto gioco.

Per sbloccare il bonus è necessario piazzare l’intero importo della prima ricarica su multiple non vincenti da almeno 5 eventi pre-match con quota minima per evento 1.50.

Bonus deposito sport Betsson Termini Fino a 50€ X1 su multiple min 5 eventi, min quota singola 1.50 entro 7 giorni

Per usare il bonus è necessario attivarlo inserendolo nel carrello o selezionandolo nella sezione Promozioni del sito/app.

Bonus benvenuto Betsson multiple: termini adesione

Questa offerta è utilizzabile su scommesse multiple con almeno 3 eventi sia pre-match che live con quota totale minima 5.00. Per ogni 100€ scommessi a queste condizioni si potranno ottenere un massimo di 50€ di bonus a settimana (per 10 settimane).

Bonus sport multiple benvenuto Condizioni di gioco Fino a 50€ a settimana per 10 settimane Su multipla di almeno 3 eventi e quota totale minima 5.00 entro 7 giorni

I sistemi sono esclusi così come la funzionalità cashout non sarà applicabile alle scommesse piazzate utilizzando il saldo bonus.

Betsson casinò bonus: com’è fatto





In alternativa al bonus scommesse, i giocatori potranno optare per la promo benvenuto Betsson per il casinò. Questa offerta prevede un bonus cashback del 50% fino a 50€ a settimana per 10 settimane fino a 500€ per le slot.

L’assegnazione avverrà in percentuale delle perdite totalizzate ciascuna settimana per un minimo di 10€ di perdita (cui corrispondono 5€ di bonus).

Bonus casinò Betsson: Dettagli

Come altre promo Betsson, anche in questo caso sarà previsto il completamento di requisiti di rigioco per la conversione del fun bonus prima in bonus reale e poi in saldo prelevabile.

In particolare, il fun bonus ha un coefficiente di rigioco di 35 volte sulle slot Pragmatic della sezione casinò.

Bonus slot Betsson Termini di gioco Fino a 500€ di cashback sulle perdite in 10 settimane X35 su slot Pragmatic entro 7 giorni

Il real bonus ottenuto dovrà essere giocato ancora una volta prima e solo le eventuali vincite conseguite saranno convertite in bonus prelevabile.

Betsson bonus benvenuto: come ottenerli?

Per partecipare alle iniziative di benvenuto, i cittadini maggiorenni residenti in Italia che non hanno mai aperto un conto gioco presso lo stesso operatore possono seguire i passaggi seguenti per aderire alla promo di benvenuto Betsson:

Registrarsi su Betsson tramite sito o app. Compilare i dati richiesti Selezionare l’offerta di benvenuto Betsson a cui si desidera partecipare. Caricare un documento per la verifica dell’identità o inviarlo entro i tempi previsti. Effettuare un deposito qualificante secondo i termini della promozione. Rispettare le condizioni di partecipazione all’offerta.

È essenziale consultare attentamente tutte le specifiche della promozione per garantire di comprendere correttamente quali azioni compiere entro i tempi stabiliti. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le condizioni complete di partecipazione ai bonus sul portale dell’operatore.

Altri bonus Betsson e promozioni

Le offerte di benvenuto non sono le uniche promo a disposizione dei giocatori che si registrano a questo operatore di giochi e scommesse online. Al contrario, Betsson prevede una vasta gamma di bonus anche per coloro che già dispongono di un account.

Per maggiori dettagli sulle offerte Betsson è possibile consultare la relativa sezione Promozioni sul sito dell’operatore.

Domande Frequenti – Betsson bonus

È previsto un bonus senza deposito Betsson?

Sì. Al momento Betsson prevede una offerta di benvenuto alla registrazione per lo sport.

Si può ottenere il bonus benvenuto Betsson scommesse e casinò?

No. Il giocatore è tenuto a scegliere a quale tra le iniziative di benvenuto prendere parte tra quelle a disposizione.

È necessario usare un codice promozionale Betsson per partecipare alle offerte per nuovi giocatori?

No, i bonus Betsson per nuovi utenti sono ottenibili anche senza la digitazione di un codice Betsson. L’operatore potrebbe, tuttavia, prevedere l’utilizzo di codici Betsson per la partecipazione ad altre offerte.