Le freebet, o scommesse gratuite, rappresentano uno dei bonus scommesse offerti con meno frequenza dai bookmaker italiani. Ciò vale sia per i bonus di benvenuto che le promozioni ricorrenti, trattandosi di un bonus più comune nel mondo anglosassone.

In ogni caso, i bonus free bet disponibili nei siti scommesse italiani possono rappresentare delle interessanti opportunità per i giocatori appassionati di matched betting o che non vogliono rischiare troppo.

Cosa sono i bonus freebet





Come detto, i bonus free bet sono promozioni dedicate agli utenti dei siti di scommesse sportive. Si tratta di crediti utilizzabili dai giocatori per piazzare scommesse che rispettano i requisiti stabiliti dal bookmaker.

Le differenze principali fra i bonus free bet e i classici bonus scommesse sono 2:

Indivisibilità: le free bet si possono utilizzare esclusivamente su una singola giocata, mentre i bonus scommesse si possono frazionare su più schedine. Calcolo delle vincite: nel caso delle free bet, l’importo del bonus iniziale non viene calcolato nell’importo eventualmente vinto. Ad esempio per una freebet da 10 € a quota 2.00, in caso di esito vincente, l’importo accreditato sarà di 10 € (10 € x 2.00 – 10€).

Freebet scommesse: dove trovare i bonus

Le freebet sono disponibili su pochi siti di scommesse online, spesso in occasione di promozioni temporanee pubblicizzate tramite le pagine dedicate alle promozioni o ai bonus dei singoli bookmaker.

Alcuni siti potrebbero offrire freebet anche all’interno di un più ampio pacchetto bonus di benvenuto per i nuovi utenti. Per individuare le migliori offerte con freebet, si consiglia di mettere a confronto le proposte dei diversi siti scommesse ADM, leggendo con attenzione i termini e le condizioni promozionali.

Siti scommesse con bonus freebet: come sceglierli

La scelta dei siti scommesse con freebet dipende da diversi fattori, tra cui la reputazione dell’operatore, l’importo dei bonus freebet offerti, la presenza di altre offerte e la proposta di gioco in senso più ampio. Nella tabella sottostante abbiamo raccolto i link ai bonus dei principali operatori di gioco d’azzardo che operano in Italia con regolare licenza ADM.

Bisogna quindi affidarsi a un sito autorizzato dall’ADM che non si limiti a offrire bonus freebet ma che proponga anche una piattaforma sicura e affidabile, con un buon servizio clienti e tanti mercati su cui scommettere, possibilmente a quote competitive.

Pro e contro delle freebet

Ecco un’analisi dei principali vantaggi e svantaggi dei bonus free bet.

Pro:

Profilo di rischio ridotto: uno dei principali vantaggi delle freebet è che permettono ai giocatori di scommettere senza utilizzare il proprio denaro. Una soluzione interessante per gli utenti alle prime armi che desiderano esplorare il mondo delle scommesse senza rischi eccessivi Semplicità d’uso: anche se le freebet non sono bonus scommesse direttamente prelevabili, sono caratterizzate da meccaniche molto lineari e facili da comprendere, con requisiti di rigioco spesso limiti a 1 volta l’importo iniziale.

Contro:

Rarità: il “problema” principale dei bonus freebet è che non sono così frequenti come in altri Paesi europei. Questo significa che molto raramente gli utenti avranno la chance di incontrarne uno. Termini e condizioni più complesse rispetto ai bonus scommesse standard: l’indivisibilità ma soprattutto le modalità di calcolo della vincita finale fanno dei bonus free bet una categoria promozionale leggermente più complessa rispetto al classico bonus scommesse che si trova con maggiore frequenza sui bookmaker.

Come ricevere i bonus free bet

Passando a informazioni più pratiche, ecco una breve guida con gli step da seguire per ricevere il bonus free bet:

Ricerca del bonus freebet: analizzare le promozioni disponibili sui migliori siti scommesse e selezionarne uno che proponga i bonus free bet.

analizzare le promozioni disponibili sui migliori siti scommesse e selezionarne uno che proponga i bonus free bet. Registrazione e convalida: compilare il modulo di iscrizione, fornendo tutte le informazioni richieste anche per la convalida dell’identità.

compilare il modulo di iscrizione, fornendo tutte le informazioni richieste anche per la convalida dell’identità. Lettura dei termini e condizioni: analizzare attentamente i termini e le condizioni associati al bonus freebet. Prestare particolare alle azioni qualificanti e ai requisiti di scommessa.

analizzare attentamente i termini e le condizioni associati al bonus freebet. Prestare particolare alle azioni qualificanti e ai requisiti di scommessa. Azione qualificante: seguire la procedura indicata nei T&C per richiedere il bonus freebet, che può includere l’inserimento di un codice promozionale, piazzare una certa scommessa o una ricarica di un certo importo.

Come usare il bonus free bet

Accredito e utilizzo del bonus: soddisfatte le azioni qualificanti, verrà accreditato il bonus freebet sul conto di gioco. Selezionare un evento compatibile con i T&C, cliccando sulla quota relativa. Se necessario, spuntare l’apposita casella nella schedina per utilizzare il bonus freebet. Assicurarsi di rispettare le quote minime e altre eventuali restrizioni indicate per l’utilizzo del bonus.

soddisfatte le azioni qualificanti, verrà accreditato il bonus freebet sul conto di gioco. Selezionare un evento compatibile con i T&C, cliccando sulla quota relativa. Se necessario, spuntare l’apposita casella nella schedina per utilizzare il bonus freebet. Assicurarsi di rispettare le quote minime e altre eventuali restrizioni indicate per l’utilizzo del bonus. Completamento dei requisiti di puntata: se necessario, piazzare ulteriori scommesse per soddisfare i requisiti di scommessa.

FAQ – Bonus Freebet

Il bonus freebet permette di scommettere senza deposito?

Sebbene la freebet sia gratuita, alcuni bookmaker potrebbero offrirla come bonus di primo deposito, richiedendo quindi una ricarica iniziale per usufruirne.

È possibile vincere soldi veri con i bonus freebet?

Come tutti i bonus, anche le freebet sono sottoposte a requisiti di gioco secondo i termini e le condizioni di ciascuna promozione. Pertanto, è possibile convertire eventuali vincite in saldo prelevabile, a patto che vengano rispettate le condizioni del bonus.

Quali sono altri bonus scommesse offerti dai bookmaker?