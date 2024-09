Un bonus multipla è una promozione proposta da molti siti di scommesse sportive per incentivare gli utenti a piazzare schedine con più esiti (per l’appunto, si parla di “multiple”), ovvero combinazioni di più eventi in un’unica puntata.





Questo tipo di bonus scommesse si concretizza spesso in un incremento in percentuale della quota, allo scopo di “premiare” i giocatori: così, a fronte di un rischio maggiore (vista la scarsa probabilità che il pronostico multi-esito si realizzi), aumenterà anche il potenziale ritorno in caso di vincita. A seconda del sito di scommesse, il bonus può essere applicato automaticamente e accreditato come saldo reale, oppure come bonus da giocare ulteriormente.

Come funziona il bonus multipla

I bonus multipla aumentano la quota della scommessa in modo progressivo, in base al numero di esiti aggiunti alla schedina. Questo significa che, di solito, più eventi si aggiungono alla scommessa, maggiore sarà il bonus che può variare dal 5% fino a superare il 100% per schedine con un altissimo numero di selezioni. Ovviamente, vale la pena ricordare che tutti gli eventi inclusi nella propria giocata devono risultare vincenti affinché la schedina risulti vincente e il bonus vada a segno.

Vantaggi e svantaggi del bonus multipla

Uno dei vantaggi principali dei bonus multipla è ovviamente l’incremento anche molto elevato della quota all’aumentare degli esiti aggiunti. Naturalmente, il rovescio della medaglia è rappresentato dall’aumento del rischio: con più selezioni in una sola scommessa, aumenta la probabilità di sbagliare il pronostico, dato che è sufficiente un solo errore per perdere tutto.

Pro:

Vincita potenzialmente più alta.

Incentivo per i giocatori che rischiano di più e amano le multiple.

Contro:

Incremento del profilo di rischio complessivo.

Difficile valutazione del rapporto fra rischio e beneficio.

Siti scommesse con bonus multipla

Chi è alla ricerca di un sito di scommesse con bonus multipla, dovrebbe confrontare esclusivamente bookmaker autorizzati dall’ADM e valutare le offerte disponibili. Ogni sito applica termini e condizioni diversi riguardo al metodo di calcolo del bonus, la tipologia di eventi che possono essere inclusi nella multipla, la quota minima, il limite minimo e massimo di selezioni, ecc.

Inoltre, bisognerebbe anche considerare che alcuni siti offrono bonus speciali per le multiple su eventi specifici o in determinati periodi dell’anno. Come sempre, bisogna leggere con grande attenzione i termini e le condizioni dei bonus scommesse sul sito ufficiale dell’operatore che li propone.

Strategie per utilizzare al meglio i bonus multipla

Per tirare fuori il massimo da un bonus multipla, bisognerebbe analizzare con attenzione le squadre coinvolte nei match, le statistiche recenti e identificare le quote più favorevoli all’interno di mercati che si conoscono bene.

Nonostante si possa sentire la tentazione di includere molti esiti per vedere aumentare il bonus e il moltiplicatore davanti ai propri occhi, una strategia più attenta e oculata potrebbe risultare più efficace nel lungo termine, naturalmente tenendo sempre presente che si tratta di puntate a rischio molto elevato.

Aspetti da Considerare per Valutare un Bonus Multipla

Numero minimo e massimo di selezioni : i bonus multipla si attivano spesso una volta raggiunto un numero minimo di esiti (solitamente 5). Il bonus continua ad aumentare progressivamente all’aggiungersi di altri esiti, fino a una soglia massima (solitamente compresa fra 20 e 50 esiti). Sotto questa soglia il bonus non sarà attivo, mentre oltre il limite massimo la maggiorazione non crescerà più.

: i bonus multipla si attivano spesso una volta raggiunto un numero minimo di esiti (solitamente 5). Il bonus continua ad aumentare progressivamente all’aggiungersi di altri esiti, fino a una soglia massima (solitamente compresa fra 20 e 50 esiti). Sotto questa soglia il bonus non sarà attivo, mentre oltre il limite massimo la maggiorazione non crescerà più. Quota minima : spesso sono previsti dei limiti minimi alle quote che sono qualificanti per il bonus multipla.

: spesso sono previsti dei limiti minimi alle quote che sono qualificanti per il bonus multipla. Percentuale del bonus : in molti casi è presente una tabella riassuntiva che indica il valore della maggiorazione bonus al crescere degli esiti aggiunti alla schedina, direttamente sul sito ufficiale del bookmaker.

: in molti casi è presente una tabella riassuntiva che indica il valore della maggiorazione bonus al crescere degli esiti aggiunti alla schedina, direttamente sul sito ufficiale del bookmaker. Limiti sugli eventi e mercati : bisogna verificare la presenza di eventuali restrizioni sugli eventi o mercati che possono essere inclusi nella multipla. In alcuni casi, aggiungendo un esito qualificante il bonus multipla verrà comunque calcolato sulle altre selezioni. In altri, invece, il bonus decadrà del tutto.

: bisogna verificare la presenza di eventuali restrizioni sugli eventi o mercati che possono essere inclusi nella multipla. In alcuni casi, aggiungendo un esito qualificante il bonus multipla verrà comunque calcolato sulle altre selezioni. In altri, invece, il bonus decadrà del tutto. Scadenza del bonus: come sempre, bisogna essere al corrente di eventuali termini per l’utilizzo del bonus. Alcuni bonus multipla devono essere utilizzati entro un certo numero di giorni dall’accredito

come sempre, bisogna essere al corrente di eventuali termini per l’utilizzo del bonus. Alcuni bonus multipla devono essere utilizzati entro un certo numero di giorni dall’accredito Requisiti di scommessa (wagering): nel caso in cui il bonus multipla non venisse accreditato direttamente come saldo reale, questo sarà soggetto a requisiti di scommessa, che obbligano l’utente a scommettere il bonus un numero variabile di volte prima di poter effettuare il prelievo.

nel caso in cui il bonus multipla non venisse accreditato direttamente come saldo reale, questo sarà soggetto a requisiti di scommessa, che obbligano l’utente a scommettere il bonus un numero variabile di volte prima di poter effettuare il prelievo. Compatibilità con altre promozioni: gli utenti più avanzati possono anche controllare se il bonus multipla può essere cumulato con altre promozioni o bonus offerti dal sito di scommesse. In questo modo, il vantaggio matematico offerto dal bonus è potenziato dalla promo ulteriore.

FAQ – Bonus Multipla

È possibile sfruttare i bonus multipla più volte?

Dipende dalle condizioni di utilizzo del bonus previsto dall’operatore di riferimento. Di certo è possibile utilizzare i bonus multipla di diversi siti scommesse.

È possibile prelevare i bonus multipla?

Come per qualsiasi altro bonus, è necessario giocare l’importo del fun bonus e del real bonus ottenuto, prima di poter procedere al prelievo di eventuali vincite conseguite.

Quali sono altri bonus scommesse oltre il bonus multipla?