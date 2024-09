Il bonus cashback è una promozione offerta da alcuni siti di scommesse che prevede l’erogazione di un importo di valore percentuale variabile, calcolato sulle perdite o semplicemente sulla cifra giocata in un certo lasso di tempo.

Si tratta quindi di un incentivo per premiare i giocatori più attivi e attenti. Questo bonus scommesse può far parte del pacchetto di benvenuto oppure essere proposto a tutti gli utenti in occasione di eventi particolari.

Anche se spesso i due termini vengono confusi e utilizzati come sinonimi, ad esempio in alcuni casi viene erogato un bonus cashback anche in assenza di una perdita netta, ad esempio calcolando l’importo promozionale sul volume di gioco, la definizione corretta è una sola: il bonus rimborso viene erogato esclusivamente sulla base della somma persa, calcolata con la formula della posizione netta (cifra totale vinta e giocata – cifra totale persa).

Bonus cashback scommesse: quali sono i migliori





Durante la ricerca del sito di scommesse giusto, alcuni utenti potrebbero considerare la disponibilità di bonus cashback come un fattore chiave nella loro decisione. I siti scommesse con bonus rimborso nel pacchetto di benvenuto permettono agli utenti appena iscritti di scoprire le funzionalità della sezione scommesse con un profilo di rischio ridotto.

Bonus cashback casinò: quali le offerte disponibili





Parimenti ai bonus cashback per lo sport, alcuni operatori talvolta propongono offerte cashback anche per i giochi del casinò e per le slot. La logica è la stessa, ovvero un bonus erogato sull’importo giocato su determinate sezioni della piattaforma di gioco online.

Come per ogni altra promozione, le offerte sono soggette ad aggiornamento e ciascuna di essi è regolata da specifici termini e condizioni che si suggerisce di consultare per intero.

Come scegliere il migliore bonus cashback?

I siti scommesse e casinò con bonus cashback possono differenziarsi fra loro non solo per la percentuale di rimborso dell’offerta, ma anche per le condizioni di utilizzo del bonus e per la proposta di gioco nel suo complesso.

Nella tabella seguente abbiamo racchiuso i riferimenti ai migliori bonus per scommesse e casinò legali e autorizzati in italia, di modo che i giocatori interessati possano esplorare nel dettaglio le condizioni di adesione a tali offerte.

Per una valutazione completa e informata dei migliori bonus cashback o bonus rimborso si dovrebbero considerare le seguenti variabili:

Palinsesto: i bookmaker più affidabili propongono bonus cashback su tantissimi eventi sportivi, dando ampia libertà ai giocatori di scegliere come usare la promozione. Condizioni chiare: i termini e le condizioni devono essere facili da capire, senza clausole di difficile comprensione o equivoche che potrebbero sorprendere i giocatori meno esperti. Velocità di accredito: i siti più efficienti accreditano il cashback rapidamente, permettendo ai propri utenti di utilizzarlo a stretto giro di posta, immediatamente dopo il periodo qualificante. Flessibilità e versatilità: dare la possibilità di utilizzare il cashback su tutti i principali mercati delle scommesse sportive, senza troppi cavilli, è un indicatore che un sito di scommesse è interessato alla soddisfazione del cliente.

Come funziona un bonus cashback scommesse?

Il bonus cashback scommesse si distingue dagli altri tipi di bonus perché viene erogato solo in caso di perdita. I giocatori ricevono un bonus calcolato in parte percentuale sulle loro perdite. Ciò significa che, anche nel caso in cui le scommesse non vadano a segno, ci sarà comunque modo di recuperare, anche solo parzialmente.

I meccanismi di funzionamento di un bonus cashback scommesse possono variare di caso in caso, ma in generale seguono questo schema:

Periodo di riferimento: all’interno di un periodo specifico e idoneo al cashback verranno prese in considerazione tutte le giocate qualificanti (attenzione a quota minima, legatura, ecc.). Calcolo delle perdite: alla fine del periodo di riferimento, verrà calcolata in automatico la posizione netta del giocatore (cioè le perdite totali meno eventuali vincite). Percentuale di cashback: sulla base della posizione netta, verrà erogato un bonus rimborso calcolato in percentuale. Tale importo dal 5% al 20% o anche più, a seconda del sito e della promozione specifica. Accredito del bonus rimborso: il cashback viene accreditato sull’account dell’utente che ne ha diritto sotto forma di bonus con un wagering variabile.

Come per qualsiasi altro bonus scommesse, è importante leggere con grande attenzione i termini e le condizioni di ogni promozione cashback scommesse.

Come valutare un bonus cashback casinò

Ecco un veloce vademecum per analizzare la qualità di un bonus rimborso per il casinò:

Percentuale di cashback : quale importo delle perdite viene rimborsato (valore solitamente espresso in percentuale).

: quale importo delle perdite viene rimborsato (valore solitamente espresso in percentuale). Limite massimo : il bonus massimo erogabile dal sito.

: il bonus massimo erogabile dal sito. Requisiti di gioco : il wagering, ovvero il volume di giocate da effettuare col bonus cashback prima del prelievo.

: il wagering, ovvero il volume di giocate da effettuare col bonus cashback prima del prelievo. Periodo qualificante : l’intervallo di tempo durante il quale vengono calcolate le eventuali perdite.

: l’intervallo di tempo durante il quale vengono calcolate le eventuali perdite. Giochi qualificanti: la tipologia di giocata che viene considerata per il calcolo della posizione netta (il bonus cashback potrebbe essere limitato alle slot, oppure estendersi a altri giochi del casinò come giochi di carte, poker, blackjack, e molti altri).

In ogni caso, è sempre suggerito consultare le condizioni di utilizzo del bonus per esteso prima dell’adesione.

Perché bisognerebbe scegliere un bonus cashback?

Considerando il numero e la varietà di promozioni dei siti scommesse, bisognerebbe optare per un bonus cashback se si vuole iniziare a testare una piattaforma con circospezione, avendo a disposizione un “piano B” nel caso in cui le prime giocate non dovessero risultare vincenti.

Sapendo di poter recuperare una parte delle perdite, si sentirà meno pressione psicologica, scommettendo così in modo più oculato e responsabile. Inoltre, un buon bonus cashback può aiutare a conservare il bankroll del giocatore, consentendogli di sperimentare le proprie strategie più a lungo.

Quali sono altri tipi di bonus offerti dai bookmaker?