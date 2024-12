Con questo articolo, intendiamo offrire una panoramica completa sui bonus Snai per le scommesse sportive e per i giochi del casinò. Spieghiamo in cosa consistono le offerte benvenuto Snai – uno dei migliori bonus benvenuto proposti dai bookmaker- come è possibile ottenerle e quali sono le condizioni di utilizzo delle promozioni.

➡️ Ecco il codice bet365 bonus quando si apre un nuovo conto bet365 per le scommesse sportive o il casinò.

Bonus Snai: con o senza codice promozionale Snai









Chiariamo subito che per aderire alle offerte di benvenuto qui esposte è necessario usare il codice promo Snai associato alla promo cui si intende partecipare. Il codice promo Snai va inserito durante la registrazione per selezionare il bonus Snai prescelto.

Bonus benvenuto Snai: info offerte

Le promozioni su cui ci concentreremo in questa guide riguardano le iniziative di benvenuto riservate ai giocatori maggiorenni che si registrano per la prima volta al sito di gioco d’azzardo legale Snai. In particolare, forniremo dettagli in merito al

Bonus senza deposito fino a 15€

Bonus scommesse fino a 600€

Bonus casinò fino a 1.000€

Bonus senza deposito Snai: 15€ alla convalida

Indipendentemente dalla promozione scelta, alla verifica del documento d’identità il giocatore che rispetta i requisiti della promo ha diritto alla riscossione del bonus senza deposito Snai pari a 1€ così composto:

5€ per le scommesse sportive

5€ da usare sui giochi Casino BLU

5€ in free spin per le Slot ROSA.

Bonus registrazione Snai senza deposito: come funziona

Il bonus senza deposito Snai, come ogni altra promozione, prevede che vengano rispettati dei requisiti di rigioco.

Bonus senza deposito Snai Dettagli 5€ sport Da usare su scommesse sportive 5€ casino blu X10 entro 24 ore dall’assegnazione 5€ slot rosa X10 entro 30 giorni dall’assegnazione

Riteniamo utile menzionare che è possibile usare il fun bonus esprimendo la preferenza di utilizzo del credito “Game Bonus”.

Bonus scommesse Snai: in cosa consiste





La promozione SNAI per le scommesse sportive è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti, che si registrano con il codice promozionale effettuano il loro primo versamento entro 30 giorni dalla data di registrazione. L’offerta è anche riferita col nome Snai bonus GOLD e consiste in:

Fino a 300€ bonus ricarica scommesse

Fino a 300€ per il Casino Blu

Ebbene sì, scegliendo il bonus benvenuto sport Snai, si ottiene una duplice promo per sport e giochi del casinò.

Bonus Snai scommesse: termini

Il riscatto della promo sport Snai fino a 600€ prevede un coefficiente di giocata per ciascuna delle due parti che lo compongo.

Snai bonus scommesse Dettagli Bonus Gold fino a 300€ X8 entro 90 giorni Bonus casinò blu fino a 300€ X60 entro 10 giorni

Bonus casinò Snai: cos’è





In alternativa al bonus scommesse, c’è la promozione bonus casinò SNAI. Per partecipare all’offerta è necessario, durante l’iscrizione, selezionare il relativo bonus o inserire il codice promozionale Snai relativo all’offerta casinò.

L’offerta per il casinò Snai prevede un bonus del 100% fino a 1.000€ da usare sui giochi Playtech.

Snai bonus casinò: termini

La promozione casinò offerta dai Snai nel contesto dei bonus di benvenuto prevede anch’essa il rispetto di alcune condizioni, che invitiamo a consultare per intero sul sito dell’operatore. Qui forniamo alcuni dettagli rilevanti:

Bonus casinò Snai Dettagli Bonus ricarica fino a 1.000€ per il casinò X20 entro 10 giorni dall’assegnazione

Il bonus ricarica per i giochi di casinò e le slot blue Snai dipende dall’ammontare del primo deposito qualificante effettuato sul nuovo conto gioco e può raggiungere massimo 1000 euro da spendere per i giochi del casinò e per le slot blu seguendo i termini e le condizioni della promozione.

Come ottenere il bonus benvenuto

Per partecipare alla promozione di benvenuto prescelta, sia esso il bonus scommesse Snai o il bonus casinò Snai, è necessario che vengano seguiti i passaggi elencati qui sotto:

Registrarsi a Snai.it Utilizzare il codice promo Snai relativo all’offerta scelta Inviare un documento per la convalida* Effettuare un primo deposito qualificante per la promo Rispettare termini e condizioni

*La verifica dell’identità è necessaria per l’ottenimento del bonus senza deposito Snai. Può avvenire contestualmente alla registrazione o in un momento successivo, ma comunque non oltre i termini definiti.

Altre promozioni Snai attive

Oltre alle offerte qui descritte, Snai prevede tantissimi altri bonus di benvenuto per accogliere i nuovi giocatori registrati per Poker, Giochi di Carte, Scommesse Virtual, Ippica e molto altro.

Oltre alle welcome offers, Snai offre bonus ai giocatori già registrati. Qui di seguito elencheremo quelle più interessanti:

Bonus multipla : Alcune promozioni riguardano l’incremento delle quote sulle multiple effettuate dagli utenti. In questo modo, si ha l’opportunità di ottenere maggiori profitti da ogni giocata vincente con più avvenimenti nell’accumulatore;

: Alcune promozioni riguardano l’incremento delle quote sulle multiple effettuate dagli utenti. In questo modo, si ha l’opportunità di ottenere maggiori profitti da ogni giocata vincente con più avvenimenti nell’accumulatore; Bonus cashback : Consente di recuperare una parte delle perdite subite nel caso di scommesse perse. Questo tipo di promozione è molto ricercato dagli utenti più avvezzi ai rischi, che possono così ridurre le perdite;

: Consente di recuperare una parte delle perdite subite nel caso di scommesse perse. Questo tipo di promozione è molto ricercato dagli utenti più avvezzi ai rischi, che possono così ridurre le perdite; Promozioni su eventi specifici: Snai offre spesso bonus legati a particolari eventi sportivi o campionati, come ad esempio il calcio, la Formula 1 o il tennis. In questi casi, gli utenti possono beneficiare di quote maggiorate o moltiplicatori di vincita per determinate giocate.

Snai offre spesso bonus legati a particolari eventi sportivi o campionati, come ad esempio il calcio, la Formula 1 o il tennis. In questi casi, gli utenti possono beneficiare di quote maggiorate o moltiplicatori di vincita per determinate giocate. Bonus high roller: Questa categoria di bonus è pensata specificamente per i grandi scommettitori, che possono beneficiare di importi maggiori in caso di depositi consistenti e frequenti giocate a determinati giochi del casinò;

Questa categoria di bonus è pensata specificamente per i grandi scommettitori, che possono beneficiare di importi maggiori in caso di depositi consistenti e frequenti giocate a determinati giochi del casinò; Promozioni temporanee su specifici giochi: Snai annuncia periodicamente offerte limitate nel tempo dedicate a specifici titoli della sua vasta gamma di giochi da casinò. Per esempio, è possibile ricevere giri gratuiti sulle nuove slot machine introdotte sulla piattaforma oppure partecipare a tornei tematici con montepremi garantiti.

Per opinioni sul bookmaker è possibile consultare le recensioni Snai che raccolgono le analisi sull’operatore.

Domande Frequenti Bonus Snai

Come usare il fun bonus Snai?

Le promozioni sono soggetti a differenti termini e condizioni a seconda dell’offerta prescelta. Tendenzialmente è previsto un wagering, ovvero dei requisiti di giocata da sviluppare per convertire i fun bonus in reali. Una volta rigiocati questi diventano prelevabili.

È necessario usare un codice promozionale Snai per ottenere il bonus senza deposito Snai?

No, attualmente la promozione senza deposito non prevede l’uso di un codice promo a parte. Tuttavia, dal momento che il bonus registrazione è collegato ad una delle altre promo, sarà necessario selezionare la relativa promozione e talvolta inserire il relativo codice per fare ciò.

È possibile riscattare il bonus scommesse e quello casinò?

Generalmente le offerte di benvenuto non sono cumulabili, ma il giocatore può scegliere a quale promozione aderire. Nel caso specifico di Snai, il bonus senza deposito e quello scommesse attualmente attivo prevede che una parte degli stessi sia destinata al casinò. Maggiori info sui termini e condizioni ufficiali dell’offerta.

Quali altre offerte scommesse sono simili ai bonus Snai?