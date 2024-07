In questa pagina esamineremo i bonus di benvenuto Daznbet per i nuovi utenti che si registrano al sito di scommesse e casinò per la prima volta. Esploreremo le promozioni attive e in particolare i bonus scomesse, casinò e senza deposito nel dettaglio e forniremo istruzioni su come partecipare, insieme a dettagli sulle condizioni per beneficiare delle offerte.

Bonus Daznbet: serve una sigla promo?









Sì, per partecipare alle offerte di benvenuto proposte dal sito di gioco d’azzardo è necessario inserire la sigla promo Daznbet relativo all’offerta nel campo dedicato, alla registrazione o al deposito.

Che il giocatore voglia beneficiare del bonus scommesse Daznbet o di quello per il casinò e le slot, è indispensabile utilizzare uno dei codici promozionali Daznbet per aderire alla promozione scelta.

Daznbet bonus benvenuto: di cosa si tratta

Le offerte che esamineremo a seguire sono due promozioni alternative tra cui il nuovo giocatore che si registra per la prima volta su Daznbet può scegliere. Attualmente, le promozioni attive sono le seguenti:

Bonus registrazione senza deposito 10€

Bonus scommesse Daznbet fino a 500€

Bonus casinò Daznbet fino a 1.500€

Queste offerte di benvenuto su Daznbet sono riservate ai giocatori maggiorenni che si registrano sul sito per la prima volta e che rispettano i termini e le condizioni della promozione selezionata.

Bonus senza deposito Daznbet: in cosa consiste

I giocatori che selezionano la relativa offerta che include il bonus registrazione 10€ riceveranno alla convalida

5€ Free Bet per le scommesse

5€ Fun Bonus Casinò per le slot

Per entrambi i bonus da 5€, sia il Fun Bonus che il Bonus Reale avranno durata 7 giorni e scadranno se non utilizzati interamente.

Daznbet bonus registrazione: termini

I due bonus scommesse e casinò erogati alla registrazione possono essere ottenuti se il primo deposito avverrà entro 30 giorni. Tutti e due dovranno rispettare le condizioni di riscatto riassunte nella tabella seguente per la conversione:

Bonus registrazione Daznbet Condizioni 5€ per le scommesse da giocare in multipla con minimo 5 eventi a quota minima 1.50 per evento 5€ per il casinò da giocare sulla slot Big Bass Bonanza – Keeping it Reel x 50 volte l’importo del fun bonus.

Il bonus reale ottenuto dovrà essere rigiocato ancora 1 volta alle stesse condizioni. Eventuali vincite generate dal rigioco del real bonus potranno essere prelevate.

Bonus scommesse Daznbet: in cosa consiste





I giocatori che optano per il bonus benvenuto sport potranno ottenere fino a 500€ da utilizzare sulle scommesse sportive. Il bonus viene erogato sulla base dei primi 3 depositi:

50% fino a 100€ sul primo deposito

50% fino a 200€ sul secondo deposito

50% fino a 200€ sul terzo deposito

È necessario registrarsi, convalidare il conto e usare il codice associato alla promo per parteciparvi.

Daznbet bonus sport: condizioni

Alcuni tra i termini principali dell’offerta per lo sporti di Daznbet prevedono che i depositi qualificanti siano di ammontare pari ad almeno 10€ e che l’importo depositato deve essere rigiocato in multipla con minimo 5 eventi e con quota minima per evento 1.50 prima che il bonus sia utilizzabile.

Daznbet bonus scommesse Termini di gioco Bonus sport Daznbet fino a 500€ Scommttere l’importo del fun bonus ricevuto su multiple con minimo 5 eventi e quota minima per evento 1.50

Anche il bonus reale ottenuto è soggetto allo stesso rigioco. Solo eventuali vincite così generate potranno essere prelevate dal conto. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Bonus casinò Daznbet: di che si tratta





In alternativa al welcome bonus scommesse, il casinò Daznbet offre un bonus sui primi tre depositi fino a 1.500€ così ripartiti:

100% del primo deposito fino a 500€

50% del secondo deposito fino a 500€

50% del terzo deposito fino a 500€

Ogni bonus progressivo verrà accreditato sul conto di gioco nello status “pending” e, per renderlo utilizzabile, occorre prima giocare almeno x1 volta l’importo depositato sulla slot che si preferisce

Daznbet bonus casinò termini

Per poter trasformare il fun bonus in bonus reale, occorreràà giocare il bonus benvenuto Daznbet 50 volte sulle slot indicate nella tab “DAZN BET BONUS DI BENVENUTO” entro 7 giorni dall’accredito di ciascun fun bonus.

Bonus benvenuto casinò Condizioni Fino a 1.500€ sui primi 3 depositi X50 sulle slot selezionate

Il bonus reale ottenuto come risultato del wagering completato non è prelevabile, ma dovrà essere giocato x1 volta sulle slot Pragmatic Play.

Bonus benvenuto Daznbet: come ottenerlo

Per partecipare alle offerte di benvenuto Daznbet, è necessario che il giocatore maggiorenne si registri al sito di scommesse e casinò per la prima volta. Ecco i punti salienti da tenere a mente per riscattare le promozioni:

Registrarsi sul sito Daznbet.it. Utilizzare la sigla promo o codice presentatore Daznbet relativo alla promozione desiderata. Inviare una copia del documento utilizzato durante la registrazione per la convalida dell’identità. Effettuare una ricarica qualificante secondo i termini della promozione. Rispettare le condizioni di partecipazione del bonus, inclusi i requisiti di giocata e i tempi per completare il wagering.

Nota: l’uso del codice promo è necessario per selezionare l’offerta a cui si intende partecipare.

Altre promo e bonus Daznbet

Il sito di scommesse e casinò online Daznbet offre non solo bonus di benvenuto per entrambe le categorie di gioco per i nuovi giocatori, ma anche una serie di altre promozioni per chi utilizza già la piattaforma.

Le offerte riguardano lo sport (come i bonus multipla), il casinò, il casinò live, ippica, virtuali, totocalcio, race sport e molto altro . Insomma, ci sono promozioni per invogliare qualsiasi tipo di giocatore a parteciparvi. Per maggiori informazioni sulle promozioni attive e sulle condizioni di partecipazione, invitiamo i lettori a consultare le recensioni Daznbet o, meglio, il sito ufficiale daznbet.it.

Domande frequenti – Daznbet bonus

È possibile ottenere il bonus registrazione e un altro bonus ricarica?

Sì, se i termini della promozione lo prevedono è possibile ottenere congiuntamente il bonus registrazione e il bonus benvenuto per la categoria di gioco prescelta.

È necessario usare un codice promo Daznbet per partecipare ai bonus?

Sì. Le offerte che prevedono la digitazione di un codice promo Daznbet alla registrazione o al deposito non possono essere ottenute diversamente. Qualora il giocatore intendesse usufruire di promo che non prevedono l’uso del codice, potrà seguire le istruzioni descritte dai termini per parteciparvi.

Se creo un nuovo conto posso partecipare ai bonu benvenuto Daznbet di nuovo?

No. Ciascuna promo è riservata ai giocatori che aprono un conto gioco per la prima volta e che rispettano i termini e le condizioni di gioco previste.