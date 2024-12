In questa pagina forniamo una panoramica completa dei bonus di benvenuto Starvegas per scommesse e casinò offerti ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito di gioco d’azzardo legale in Italia. Presenteremo i dettagli delle promozioni attive e le condizioni di partecipazione all’offerta, illustrando i passaggi per ottenerle.

L’operatore prevede uno dei migliori bonus scommesse disponibili online, ma vediamo come si può partecipare alle offerte.

Chiariamo subito che per aderire alle promozioni di benvenuto attualmente attive su Starvegas, non sono necessari dei codici promozionali. Per aderire alle iniziative proposte per i nuovi clienti, basta essere eleggibili, selezionare le offerte e rispettare termini e condizioni della promo in oggetto.

Il giocatore può inserire il codice promozionale Starvegas durante la registrazione nel campo dedicato. Tuttavia, questo non dovrebbe cambiare in alcun modo l’importo dell’offerta, a meno che venga diversamente specificato.

Bonus benvenuto Starvegas: di cosa si tratta

Alla registrazione a Starvegas i giocatori che aprono un conto per la prima volta potranno decidere se aderire o meno a delle promozioni di benvenuto ad essi riservati. Attualmente Starvegas prevede

Bonus senza deposito alla registrazione 300€ + 300 Free Spin

Welcome bonus sport attualmente in aggiornamento

Bonus primo deposito slot e casinò 100% fino a 3.000€

Le promozioni sono soggette a condizioni di ri-gioco e i bonus non sono prelevabili prima del completamento del requisito di giocata.

Starvegas bonus senza deposito: in cosa consiste

Il bonus registrazione Starvegas viene erogato in tranches all’apertura del conto e alla verifica ed è così composto:

300€ fun bonus: 200€ per i giochi Novomatic, 100€ per tutte le slot;

200€ per i giochi Novomatic, 100€ per tutte le slot; 300 free spin , di cui 100 accreditati subito dopo la conferma e convalida del conto di gioco sulle slot indicate; 100 erogati entro 24 la conferma della registrazione; 50 accreditati 5 giorni dopo l’iscrizione; 50 10 giorni dopo la registrazione.

, di cui

Una volta completati i giri gratis, verrà accreditato un fun bonus che ha lo stesso coefficiente di giocata del fun bonus erogato alla verifica.

Termini bonus senza deposito Starvegas

La promo senza deposito Starvegas prevede un coefficiente di giocata pari a 100 da completarsi entro 7 e 15 giorni per il bonus registrazione. I giri gratis, invece, devono essere giocati entro 7 giorni. Una volta che verranno esauriti, le eventuali vincite saranno accreditate come fun bonus con requisito di puntata 100.

Bonus senza deposito Starvegas Termini 300€ fun bonus X100 entro 7 e 15 giorni 300 giri gratis 100 su Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Sizzling Hot, Apollo God of the Sun

100 su StarVegas Rush

50 e 50 su Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Sizzling Hot.

Il bonus non potrà essere prelevato, mentre sarà possibile prelevare le eventuali vincite ottenute giocando il bonus.

Starvegas bonus benvenuto scommesse: info promo





L’offerta per lo sport attualmente non è attiva ma potrebbe tornare presto a fare la sua comparsa nella sezione dedicata alle scommesse sportive. Generalmente la promo prevede un rimborso sul primo versamento qualificante effettuato entro i tempi prestabili dalla registrazione e selezionando l’offerta Bonus sport.

Bonus sport Starvegas: come funziona

Per attivare il fun bonus, quando attivo, il giocatore avrà bisogno di scommettere l’ammontare del deposito per il numero di volte indicato entro tot giorni su scommesse con quota minima e legatura minima. Per convertire il fun bonus in bonus reale, il valore dovrà essere scommesso ulteriormente come indicato entro un numero di giorni specifico su scommesse con quota totale min.

Prima di essere prelevabile, il bonus reale dovrà essere giocato un altra volta secondo le condizioni della promozione.

Starvegas casinò bonus: dettagli offerta





In alternativa al bonus scommesse, i nuovi giocatori eleggibili potranno optare per la promozione casinò Starvegas che prevede l’erogazione di un bonus pari al 100% della prima ricarica fino ad un massimo di 3.000€ da utilizzare sulle slot indicate presenti su StarVegas.

Bonus casinò Starvegas: condizioni

Per aderire alla promo è necessario selezionare l’offerta e seguirne termini e condizioni. Il bonus ha coefficiente di giocata pari a 50, il che significa che l’ammontare della prima ricarica accreditata come bonus dovrà essere giocato 50 volte entro 15 giorni per la conversione.

Bonus Primo Deposito Slot & Casinò Starvegas Termini offerta 100% fino a 3.000€ X50 entro 15 giorni

Si tratta quindi di un fun bonus che dopo aver completato i requisiti di puntata potrà essere convertito prima in bonus reale e solo successivamente al rigioco essere prelevato. Per maggiori dettagli, rinviamo ai termini dell’offerta.

Come ottenere i bonus Starvegas

Le promozioni descritte in questa pagina fanno riferimento alle offerte di benvenuto, ovvero agli incentivi per i nuovi clienti maggiorenni che aprono un conto su Starvegas per la prima volta. I giocatori possono scegliere di partecipare al bonus scommesse o al bonus casinò, mentre non è previsto cumulare le due promozioni collegate alla ricarica. Per aderire all’offerta prescelta, il giocatore dovrà

Aprire un conto gioco su Starvegas Selezionare la promozione prescelta Utilizzare in modo opzionale un codice promozionale Starvegas Convalidare il conto gioco* Effettuare un deposito qualificante** Rispettare termini e condizioni della promo

*La convalida è una procedura necessaria per ottenere il bonus senza deposito Starvegas ma anche per poter in futuro prelevare denaro dal conto. Il giocatore è tenuto a verificare l’identità per mezzo dell’invio di una copia del proprio documento d’identità entro 30 giorni.

**Si raccomanda di leggere attentamente termini e condizioni dell’offerta cui si intende partecipare in quanto potrebbero essere previsti vincoli sulla somma, i tempi e il metodo di pagamento da utilizzare per la prima ricarica.

Altri bonus Starvegas

In questo articolo si è parlato delle promozioni per nuovi clienti, ma le offerte di Starvegas non si fermano qui. Sono previsti altri bonus, come Porta un amico che compensa i giocatori che invitano altre persone a registrarsi sulla piattaforma di scommesse e casinò. In aggiunta, tanti bonus per diverse categorie di gioco consultabili nella sezione Promo presente sul sito.

Per leggere le opinioni sul bookmaker è possibile consultare invece le recensioni Starvegas che raccolgono le analisi sulle diverse funzionalità offerte dall’operatore.

Domande Frequenti – Starvegas bonus

Come funziona il fun bonus Starvegas?

A seconda della promo il fun bonus può richiedere di completare un determinato volume di giocate per essere accreditato. In ogni caso, il fun bonus dovrà essere giocato secondo i termini dell’offerta per essere convertito in bonus reale.

Come convertire fun bonus in real bonus Starvegas?

Il fun bonus può essere convertito in bonus reale Starvegas completando il volume di giocate richiesto dalla promozione entro i tempi indicati, sia che si tratti di bonus sport o bonus casinò.

È necessario effettuare una ricarica per sbloccare il bonus senza deposito Starvegas?

Tutti i bonus prevedono un coefficiente di giocata da completare eventualmente con l’utilizzo di soldi veri. Pertanto, i bonus vengono accreditati in fun bonus e solo giocando soldi veri (depositati sul conto) si potranno completare i requisiti di giocata previsti per la conversione.

Quali altre offerte scommesse sono simili ai bonus Starvegas?