In questa guida forniremo tutte le informazioni sui bonus di benvenuto Goldbet per nuovi utenti registrati. Analizzeremo il bonus senza deposito, il bonus scommesse e il bonus casinò. Spiegheremo in cosa consistono le promozioni, come ottenerle e quali sono le condizioni di partecipazione alle offerte.

Bonus Goldbet: serve un codice promo Goldbet?









I giocatori in cerca di bonus scommesse e casinò, sanno bene che i vari siti propongono iniziative di benvenuto che potrebbero essere associate all’utilizzo di specifici codici promozionali. A volte il codice promo serve per selezionare l’offerta tra quelle disponibili, altre volte serve per partecipare a iniziative esclusive e maggiorate.

In questo caso, per partecipare alle promozioni di benvenuto è necessario usare un codice promozionale Goldbet nel relativo campo al momento della creazione del conto gioco. Se il giocatore intende aprire un conto, ma non sfruttare il bonus Goldbet, potrà procedere senza l’inserimento di suddetto codice.

Bonus Benvenuto Goldbet: di cosa si tratta

La promo di benvenuto Goldbet altro non è che un incentivo per i giocatori non ancora iscritti a registrarsi sul sito scommesse e casinò Goldbet. È un metodo utilizzato dai principali siti scommesse che cercano di distinguersi proprio tramite l’offerta di incentivi, talvolta senza deposito e spesso correlate agli importi delle ricariche di denaro effettuate sul sito.

Goldbet attualmente prevede diverse offerte di benvenuto, e nello specifico

Bonus registrazione Spid: 1.000€ senza deposito di Play Bonus Slot

Bonus benvenuto scommesse fino a 1.000€ + 24€ di bonus sport e virtual

Bonus benvenuto casinò: Play Bonus Slot del 100% sul primo deposito fino a 2.000€

Nei paragrafi seguenti vedremo nel dettaglio in cosa consistono i bonus Goldbet menzionati.

Goldbet bonus senza deposito: in cosa consiste

Altrimenti conosciuto come bonus Spid Goldbet, il bonus registrazione Goldbet è un bonus erogato ai giocatori optano per la registrazione tramite Spid. Alcuni siti scommesse e casinò, infatti, incentivano, tra le altre cose, la registrazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale. In questo caso, il bonus senza deposito Goldbet consiste in 1.000€ di bonus Play slot.

Bonus senza deposito Goldbet: come funziona

Una volta che il giocatore ha ricevuto l’accredito del bonus registrazione Spid di 1.000€ dovrà giocare 50 volte il suo valore sulle slot del catalogo Slot Play Bonus.

Goldbet bonus Spid Dettagli 1.000€ Play Bonus Slot Rigioco x50 su slot dedicate

L’importo Play Bonus accreditato non è prelevabile e dovrà essere convertito in Real Bonus. Le vincite derivanti dal Real Bonus potranno, invece, essere prelevabili.

Goldbet bonus scommesse: come funziona





Il bonus benvenuto sport Goldbet è un’offerta per i nuovi giocatori fino a 1.000€ di bonus scommesse + 24€ di bonus sport e virtual così composta:

1.000€ senza deposito di Play Bonus Slot*

Bonus Sport del 200% del primo deposito fino a 1.000€

Fino a 24€ di bonus sport e virtual, di cui Fino a 12€ di bonus sport Fino a 12€ di bonus virtual



*Il bonus registrazione si applica ai giocatori che aprono il conto tramite registrazione Spid. Corrisponde al bonus senza deposito descritto nei paragrafi precedenti.

Bonus ricarica Goldbet per le scommesse

I giocatori che scelgono il bonus sport di benvenuto Goldbet possono ricevere il 200% della prima ricarica qualificante fino a 1.000€ da utilizzare per le scommesse sportive.

Per partecipare alla promo, dovranno depositare almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione.

Bonus scommesse Goldbet Condizioni 200% del primo versamento fino a 1.000€ X6 su multiple (min 3 eventi) quota singola min 1.50

Per sbloccare il bonus dovranno scommettere 6 volte il deposito entro 30 giorni su scommesse multiple con almeno 3 eventi e quota singola pari ad almeno 1.50.

Il bonus ottenuto è spendibile su multiple di almeno 4 eventi con quota complessiva pari o superiore a 2.50 entro 7 giorni.

Bonus Sport e Virtual Goldbet: com’è fatto

I giocatori che alla registrazione scelgono il bonus scommesse Goldbet, depositano almeno 20€ entro 7 giorni ed inviano un documento per la convalida dell’identità potranno ricevere

Il 25% di bonus sport fino a 12€

Il 25% di bonus virtual fino a 12€

La percentuale viene calcolato sulla base della prima ricarica effettuata sul conto gioco.

Termini bonus virtual e sport Goldbet

Per convertire i bonus così ottenuti è necessario rispettare le condizioni di gioco previste dalla promozione e riassunte nella tabella qui sotto:

Goldbet bonus sport e virtual T&C Fino a 12€ bonus sport Da giocare su scommesse sportive almeno in quadrupla e con quota minima 6 Fino a 12€ bonus virtual Da giocare sulle scommesse virtuali entro 7 giorni

Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Bonus benvenuto casinò Goldbet: com’è composto





I giocatori che lo preferiscono, possono scegliere di optare per il bonus casinò Goldbet alla registrazione. L’offerta è composta da

Bonus senza deposito di 1.000€ in Play Bonus Slot*

100% sul primo deposito fino a 2.000€ Play Bonus Slot

*Il bonus registrazione è riservato a coloro i quali si registrano via Spid sul portale di gioco Goldbet. Il bonus segue le condizioni descritte in precedenza nel paragrafo dedicato al bonus senza deposito.

Bonus casinò Goldbet fino a 2.000€: come funziona

Il bonus Goldbet casinò prevede che alla prima ricarica venga accreditato un bonus per le slot pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 2.000€.

Goldbet bonus casinò Condizioni 100% del primo versamento fino a 2.000€ X40 su slot della sezione catalogo

Per sbloccare il bonus occorrerà giocarlo x 40 volte entro 3 giorni sulle slot della sezione catalogo. Una volta convertito in bonus reale, il bonus andrà giocato ancora una volta entro 1 giorno. Solo le eventuali vincite conseguite potranno essere prelevate.

Bonus Goldbet benvenuto: come partecipare alle promozioni

Per ottenere i bonus benvenuto Goldbet è necessario innanzitutto essere maggiorenni e aprire per la prima volta un conto gioco presso il sito scommesse e casinò. In particolare, è sufficiente seguire i passaggi seguenti:

Effettuare la registrazione su Goldbet.it* Utilizzare il codice promozionale Goldbet qualora disponibile in modo facoltativo Scegliere il bonus benvenuto tra quelli disponibili (esempio scommesse, casinò, ecc.) Effettuare un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione con un metodo a scelta eccetto Skrill, Neteller, OnShop Seguire termini e condizioni di riscatto della promozione scelta

*Se all’apertura del conto gioco avviene tramite inserimento manuale dei dati nel formulario di registrazione classico il giocatore non potrà partecipare al bonus senza deposito Goldbet. La promo registrazione attualmente attiva prevede l’erogazione di un bonus Spid per i giocatori che si registrano tramite questa modalità.

Altri bonus Goldbet

Oltre alle promozioni di benvenuto qui descritte, Goldbet propone un ampio ventaglio di altre offerte. Ad esempio, i nuovi giocatori possono scegliere welcome bonus per altre categorie di gioco, come bingo, lotterie, poker.

Oltre alle iniziative per nuovi utenti, sono previsti molti altri bonus per tutti i giochi. Goldbet prevede infatti dei bonus multiple, bonus cash out ma anche offerte per jackpot, carte, casinò live e molto altro. Per maggiori dettagli sui bonus attivi al momento, invitiamo i lettori a consultare la pagina delle promozioni sul sito Goldbet.it

Per una panoramica completa dell’operatore è possibile consultare le recensioni Goldbet che forniscono un’analisi attenta del bookmaker.

Domande Frequenti Goldbet bonus

È possibile ottenere il bonus scommesse e il bonus casinò Goldbet?

No,il giocatore può scegliere tra uno dei bonus benvenuto Goldbet disponibili. L’unico bonus cumulabile è il bonus registrazione, che è indipendente dal bonus deposito.

È prevista una ricarica minima per ottenere il bonus Goldbet?

Per partecipare al Goldbet bonus i giocatori devono effettuare una ricarica di minimo 20€ entro 7 giorni dalla registrazione utilizzando uno strumento di pagamento a scelta a eccezione di Skrill, Neteller e OnShop.

Posso prelevare il bonus Goldbet?

I bonus non sono mai prelevabili. È necessario rispettare i termini e le condizioni di ciascuna offerta per il riscatto e la conversione. Solo le vincite generate dall’utilizzo dei bonus sono prelevabili.

Quali altre promozioni sono simili ai bonus benvenuto GoldBet?