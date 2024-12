In questo articolo analizzeremo i bonus Sisal per i nuovi utenti registrati. Ci focalizzeremo sul bonus senza deposito Sisal e sui bonus benvenuto per scommettere e giocare al casinò.

Spiegheremo in cosa consistono, come è possibile ottenerli, come utilizzarli e quali sono le condizioni da rispettare per partecipare alle promozioni.

Per prendere parte ad alcune promo di benvenuto è necessario usare il codice promo Sisal dedicato, mentre per altre basta selezionare il bonus prescelto dal menu a tendina. La risposta è quindi: dipende. Se si tratta di un’offerta esclusiva, sarà indispensabile digitare il relativo codice promo per partecipare alla promo. Se non lo è, l’uso del codice promozionale non cambierà l’importo del bonus.

Le offerte descritte in questa pagina sono collegate all’uso di un codice promozionale Sisal.

Sisal bonus benvenuto: info offerte attive

Le offerte che analizzeremo nel dettaglio di seguito fanno parte delle iniziative per nuovi clienti. Si tratta di offerte di benvenuto, ovvero promo riservate ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta al sito Sisal. In questa pagina analizzeremo i seguenti bonus Sisal:

Bonus senza deposito fino a 20.000€ subito

Bonus scommesse fino a 280€

Bonus casinò fino a 250€

Per ogni offerta qui accennata, forniremo dettagli sulla partecipazione e sulle condizioni di utilizzo del bonus.

Sisal bonus senza deposito: di che si tratta

L’operatore di scommesse e casinò Sisal prevede l’erogazione di un bonus alla registrazione pari a 5.000€ per provare Salva il Bottino, un gioco esclusivo Sisal.

Dopo aver completato la registrazione, i giocatori che hanno selezionato l’offerta promozionale che include il bonus senza deposito Sisal, riceveranno un bonus di 20.000€ da utilizzare nel gioco “Salva il bottino”.

Questo gioco consiste in un quiz in cui è richiesto di scommettere il proprio bottino. Il giocatore può decidere se scommettere l’intero importo sulle risposte che ritiene corrette oppure dividerlo tra più opzioni. Il quiz procede fino alla fine delle domande, con il bottino scommesso sulla risposta corretta che risulterà vincente.

Sisal bonus scommesse: fino a 280€ per lo sport





Il bonus scommesse Sisal per i nuovi giocatori consiste in un bonus collegato ai depositi effettuati sul conto gioco. Viene erogato in tranche che possono raggiungere i 280€ totali ed è così suddiviso:

Bonus senza deposito fino a 20.000€ Salva il Bottino

Salva il Bottino 25% del primo deposito fino a 50€

Bonus di 10€ entro 72 ore dalla registrazione

entro 72 ore dalla registrazione Fino a 20€ di Bonus se giochi almeno 20€ settimanali

di Bonus se giochi almeno 20€ settimanali Ogni settimana per 4 settimane ricevi fino a 50€ in FUN BONUS – per un totale di 200€

Per usufruire di questa promozione, è richiesto di effettuare un deposito iniziale di almeno 10€ entro 30 giorni dalla registrazione. Si considera come deposito qualificante qualsiasi versamento effettuato utilizzando un metodo di pagamento diverso da Skrill e Bonifico Bancario.

Sisal bonus sport: termini

Per sbloccare il bonus sport Sisal è necessario completare un volume di giocate su scommesse sportive specifico entro tempi definiti. Vediamo nella tabella seguente i dettagli delle condizioni di sblocco del bonus scommesse Sisal:

Bonus scommesse Sisal Condizioni Bonus primo deposito fino a 50€ Giocare su scommesse quota minima 6.00 ed una legatura di almeno 4 eventi Fun Bonus fino a 200€ (in 4 settimane) Spendibile su una selezione di slot con coefficiente di giocata x35

Il real bonus ottenuto dalla conversione del fun bonus settimanale è spendibile entro 7 giorni dalla data di accredito sulle slot contenute nei T&C della promo.

Sisal casinò bonus: fino a 250€ per il casinò





L’offerta di benvenuto per il casinò di Sisal attualmente attiva è molto simile alla promozione per le scommesse. Si tratta, infatti, di un’offerta che combina sia scommesse che giochi casinò. Vediamo come è composta:

Bonus senza deposito fino a 20.000€ Salva il Bottino

Salva il Bottino 25% del primo deposito fino a 50€

10% del giocato settimanale in giochi del casinò al netto delle vincite fino a 50€ a settimana per 4 settimane (200€ totali)

Per partecipare all’offerta è necessario effettuare un deposito qualificante di almeno 10€ entro 30 giorni dalla registrazione. Per ricarica qualificante si intende un versamento effettuato con un metodo di pagamento a eccezione di Skrill e Bonifico Bancario.

Bonus casinò Sisal: condizioni

Per ottenere l’accredito del bonus casinò di Sisal è necessario effettuare un volume di giocate predefinito entro tempi specifici. Qui di seguito vediamo i termini di gioco di ciascuno delle due componenti del bonus:

Sisal bonus casinò Termini Bonus ricarica fino a 50€ Spendibile entro 7 giorni sulle slot 21 by sisal, 4 Fowl Play, 4 Haunted House, Armonah by sisal, Book od Dead, Book Of Ra, Cops and Robbers Big Money, Diabolik, Fowl Play Gold, Ghost House, Happy Hour, Haunted House, Lupin III, Mystic Fortune Deluxe, Sisal xmas, Stargems, Super Tiger, Valhall Gold, Wolf Fortune, Zeus Fortune. Fun Bonus settimanale 50€ per 4 settimane coefficiente di giocata pari a 35 volte il valore di ciascun bonus

Una volta che il fun bonus sarà stato convertito in bonus reale, dovrà essere giocato una volta entro 7 giorni su tutte le slot escluse Starbust, Rainwobmania, Or d’Egipt, Er Colosseo.

Bonus benvenuto Sisal: come ottenerlo

Per poter beneficiare dei bonus Sisal, che si tratti del bonus senza deposito, del bonus scommesse o del bonus casinò, è necessario soddisfare alcuni requisiti che sono riassunti di seguito.

Prima di tutto, è importante notare che per partecipare alle offerte di benvenuto Sisal è necessario:

Essere maggiorenni

Aprire un nuovo conto giocatore sul sito di Sisal.

Vediamo adesso quali sono i passaggi necessari per ottenere i bonus Sisal descritti in questa pagina.

Completare la registrazione su Sisal, tramite procedura manuale o via Spid Utilizzare il codice promozionale SIsal associato alla promozione a cui si desidera partecipare Effettuare la verifica del conto entro 30 giorni tramite invio di una copia del documento d’identità Effettuare un deposito di almeno 10€ utilizzando un metodo di pagamento a scelta, escludendo Skrill e Bonifico bancario Rispettare i termini e le condizioni della promozione

Altre offerte e bonus Sisal

Oltre alle promozioni di benvenuto qui descritte, Sisal offre diverse tipologie di offerte. Tra i bonus benvenuto Sisal, annoveriamo quelli disponibili per altre categorie di gioco come lotterie, slot, giochi di carte, bingo, slot, quick games, poker, oltre a scommesse e casinò.

In aggiunta, Sisal propone un vasto numero di promozioni sia temporanee che non per tutte le categorie di gioco. Tra queste, i bonus multipla e bonus Matchpoint, ma anche tantissime altre promo per giochi del casinò e sport.

Per maggiori dettagli sulle promo Sisal attive rinviamo i lettori a consultare il sito web dell’operatore e a leggere i termini e le condizioni delle offerte di interesse per intero. Per opinioni sullo stesso, si può invece fare affidamento alle recensioni Sisal dei giocatori con esperienza.

Domande frequenti Bonus Sisal

Come funziona il fun bonus Sisal?

Il fun bonus erogato sia nel caso di bonus scommesse che di bonus casinò prevede un requisito di giocata pari x35. Il real bonus ottenuto dovrà essere giocato sulle slot.

È necessario usare un codice promozionale Sisal per ottenere il bonus benvenuto?

Per partecipare alle offerte descritte in questa guida è necessario inserire il relativo codice promo. Altrimenti, sarà possibile aderire ad offerte diverse da quelle qui analizzate.

È necessario verificare l’identità per ottenere il bonus?

Sebbene l’erogazione dei bonus Sisal non sia collegata alla convalida del conto, sarà necessario mandare una copia del documento d’identità al bookmaker per poter effettuare il prelievo di somme eventualmente vinte giocando i bonus.

