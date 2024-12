In questa pagina analizzeremo i bonus benvenuto Leovegas per scommesse e casinò – tra i migliori bonus scommesse disponibili al momento – fornendo tutte le informazioni utili alla partecipazione alle offerte e al loro riscatto.

Serve un codice promozionale Leovegas per ottenere i bonus Leovegas?









Chiariamo innanzitutto che non è necessario usare alcun codice promo Leovegas per accedere alle promozioni di benvenuto offerte dall’operatore per le scommesse sportive e per il casinò.

Queste iniziative sono rivolte ai giocatori maggiorenni che aprono per la prima volta un conto gioco presso il sito di gioco d’azzardo legale online e che selezionano la promozione desiderata al momento della registrazione.

Leovegas bonus benvenuto: offerte attive

Le promo benvenuto attualmente attive non prevedono la digitazione di un particolare codice promozionale per l’adesione. Nei paragrafi a seguire forniremo maggiori dettagli relativamente al

Bonus benvenuto sport Leovegas

Bonus benvenuto casinò Leovegas

Ciascuna delle offerte prevede il rispetto di determinati requisiti di partecipazione e di riscatto. I bonus non sono prelevabili, ma possono essere prelevate le vincite eventualmente ottenute dopo aver rispettato le condizioni del bonus.

Bonus benvenuto scommesse sportive Leovegas





Il bonus di benvenuto sport offerto da LeoVegas si configura come un incentivo per i nuovi giocatori, che prevede un bonus scommesse 3 vincite potenziate del 100% e 150% fino a 500€ + 20 Free Spin su Pirots 3.

Questa promozione è pensata esclusivamente per chi apre un nuovo conto di gioco su LeoVegas e seleziona l’offerta di benvenuto sport durante la registrazione a Leovegas, e non richiede alcun tipo di codice promo.

Riteniamo utile menzionare che i depositi effettuati con Skrill e Neteller non attivano l’offerta di benvenuto per la sezione Sport.

Come funziona il bonus Leovegas sport: termini

L’offerta è valida solo per i nuovi giocatori che si trovano in Italia e che non hanno mai creato un account su LeoVegas. Per il riscatto del bonus è necessario depositare almeno 20€ ed effettuare 20€ di scommesse online su qualsiasi evento purché abbia quota di almeno 1.80 entro 7 giorni dal deposito. Si ottiene così la prima vincita potenziata del 100% da selezionare nella pagina “Le mie offerte” prima di effettuare la giocata. In seguito, dopo il secondo e terzo deposito di almeno 20€ si ottengono ulteriori due maggiorazioni pari al 100% e 150% oltre 20 Free Spin sulla slot Pirots 3.

Bonus scommesse Leovegas Condizioni 100% su vincita potenziata

100% su vincita potenziata

150% su vincita potenziata deposito min. 20€

scommesse per 20€ su quota min. 1.80

Le tre vincite potenziate possono essere utilizzate su tutto lo sport. L’eventuale vincita potenziata verrà pagata con denaro reale.

Leovegas casinò bonus





In alternativa al welcome bonus scommesse, LeoVegas propone anche un’offerta di benvenuto per il casinò formata da tre componenti

50 free spins subito

bonus fino a 1.500€

200 free spins al deposito

Per accedere a questa promo non è necessario utilizzare alcun codice promo, ma selezionare ed attivare l’offerta e attenersi ai termini e alle condizioni indicate.

Leovegas bonus senza deposito: 50 Free spin subito

Per prendere parte alla promo senza deposito Leovegas il giocatore dovrà selezionare l’offerta e aggiungerla alla pagine “le mie offerte” e utilizzarli entro 24 ore accedendo alla slot The Dog House – Dog or Alive. I 50 free spin vengono erogati in due scaglioni:

10 free spin alla registrazione

40 free spin alla verifica dell’identità

Le vincite derivanti dai free spins saranno accreditate sotto forma di bonus reale. Tale importo non è prelevabile e deve essere giocato almeno una volta prima di poter essere trasformato in denaro reale. Il bonus reale non ha scadenza temporale.

Bonus casinò fino a 1.500€ + 250 free spin sui primi quattro depositi

La restante parte del bonus viene erogata contestualmente all’effettuazione di 4 depositi qualificanti sul nuovo conto gioco e in particolare si articola come segue:

50% del primo deposito fino a 200€ + fino a 50 free spins

75% del secondo deposito fino a 300€ + fino a 60 free spins

80% del terzo deposito fino a 400€ + fino a 70 free spins

100% del quarto deposito fino a 600€ + fino a 70 free spins

Termini e condizioni bonus ricarica casinò Leovegas e Free Spin

Mentre i giri gratis sono giocabili entro 3 giorni dall’assegnazione sulla slot The Dog House – Dog or Alive, il bonus ricarica fino a 1.500€ deve essere giocato 35 volte sui giochi del casinò prima della conversione in bonus reale.

Bonus ricarica casinò Dettagli Fino a 1.500 per il casinò Wagering x35 entro 30 giorni dal primo deposito Fino a 250 free spin Da giocare su The Dog House – Dog or Alive

In totale ogni nuovo giocatore avrà a disposizione quattro bonus benvenuto casinò. Una volta ottenuto il bonus sul primo deposito, il successivo diventerà disponibile.

I giochi contribuiranno in percentuale diversa al raggiungimento del requisito di scommessa Per maggiori dettagli, rinviamo ai termini della promozione per esteso.

Bonus benvenuto Leovegas: come ottenerlo

Per partecipare alle offerte descritte in questa pagina, i giocatori devono seguire una procedura specifica:

Registrazione: aprire un nuovo conto di gioco su LeoVegas sia tramite procedura manuale che tramite Spid, selezionando il bonus di benvenuto prescelto al momento dell’iscrizione. Convalida dell’account: inviare la copia di un documento di riconoscimento all’operatore per la verifica dell’identità Attivazione dell’offerta: effettuare l’accesso, navigare fino alla sezione “Le mie offerte” e utilizzare il pulsante “deposito” presente nella scheda dedicata al bonus. Deposito: effettuare una prima ricarica qualificante e utilizzare il pulsante dedicato nella sezione “Le Mie Offerte” per attivare correttamente l’offerta. Riscatto: Seguire termini e condizioni di riscatto del bonus entro i tempi indicati.

Altre offerte e bonus Leovegas

Le promozioni disponibili su Leovegas non si limitano alle promo di benvenuto qui descritte. Altre iniziative per nuovi giocatori includono per esempio il bonus benvenuto casinò online.

In aggiunta a ciò, Leovegas prevede anche bonus e promozioni sia temporanee che ricorrenti per tutte le categorie di gioco presenti sulla propria piattaforma. Non mancano infatti incentivi per giocatori già registrati come il VIP casinò club, ma anche il programma Leo Fedeltà, oltre che innumerevoli altri bonus.

Per dettagli sulle promo attive al momento del consulto, invitiamo a visitare direttamente il sito web dell’operatore. Per leggere le opinioni degli utenti che hanno usato i servizi dell’operatore, invece, è possibile consultare le recensioni su Leovegas che abbiamo stilato in una guida a parte.

Domande frequenti – Bonus benvenuto Leovegas

I bonus di Leovegas si possono ritirare?

Sì, ma solo dopo aver completato il requisito di puntata fissato dai termini e dalle condizioni della promozione.

È possibile cumulare bonus scommesse e bonus casinò Leovegas?

Al momento il bookmaker non prevede questa possibilità. Il giocatore è tenuto a scegliere la promozione che intende sfruttare alla registrazione.

È previsto un bonus senza deposito Leovegas per le scommesse?

La promo per lo sport attualmente attiva prevede l’erogazione di un bonus ricarica. Non è escluso che Leovegas introduca un bonus registrazione oppure un bonus senza deposito per lo sport in futuro.