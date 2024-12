In questa pagina si analizzeranno i bonus Netbet per scommesse e casinò erogati ai giocatori che effettuano la registrazione al sito di gioco d’azzardo legale.

Spiegheremo in cosa consistono le iniziative dell’operatore, come funzionano e come partecipare alle offerte. Nella nostra analisi delle promozione, analizzeremo anche il Netbet bonus benvenuto senza deposito, il tipo di promo che fa più gola ai giocatori.

Netbet bonus: serve un codice bonus Netbet?









Gli scommettitori e appassionati di giochi di casinò online sanno bene che talvolta le promo di benvenuto sono collegate all’uso di un codice bonus Netbet specifico. In questo caso, Netbet associa alle promozioni dei codici bonus specifici che è possibile copiare e incollare direttamente all’atto della registrazione a Netbet per partecipare alle relative offerte.

Netbet bonus benvenuto: info offerte attive

Le promozioni che analizzeremo nel dettaglio di seguito rientrano nella categoria delle welcome offers. Si tratta di offerte di benvenuto, ovvero promo riservate ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta al sito. In questa guida ci concentreremo ad analizzare i seguenti bonus Netbet:

Bonus scommesse fino a 200€

Bonus casinò fino a 1.000€ + 200 Free Spin e 10€ senza deposito con codice

Per ciascuna delle offerte forniremo dettagli sulla partecipazione e sulle condizioni di utilizzo della promo.

Netbet bonus scommesse esclusivo: di che si tratta





Quando il giocatore apre un conto per la prima volta sul sito ha la possibilità di digitare il codice bonus Netbet OANETSPORT in fase di iscrizione per attivare l’offerta di benvenuto esclusiva. L0offerta scommesse Netbet ottenibile attraverso l’utilizzo del codice è pari al 100% del primo deposito qualificante fino a 200€. Per ottenere l’importo occorre giocare 1 volta il versato su scommesse quota 2.00 (o 1.25 per selezione in caso di multiple) entro 15 giorni dalla ricarica.

Si ottiene così un Fun Bonus da rigiocare per 3 volte il suo valore su multiple di almeno 4 eventi e quota 1.50 per ciascuno entro 7 giorni dall’accredito. Una volta convertito in reale, il bonus Netbet va rigiocato un’ultima volta su scommesse che presentano gli stessi requisiti visti.

Bonus scommesse Netbet: termini offerta

Il bonus per lo sport Nebet viene accreditato come un fun bonus di 200€ se il giocatore gioca l’intero importo della prima ricarica su eventi sportivi come da termini. Dopodiché il bonus dovrà essere giocato su scommesse con quota uguale o superiore a 2.00 e quota minima per selezione pari a 1.25.

Nella tabella seguente maggiori dettagli sulla conversione:

Bonus sport Netbet Requisito giocata 200€ fun bonus X3 Real bonus fino a 3.000€ X1 entro 7 giorni

Per maggiori dettagli sull’applicabilità del bonus scommesse Netbet, rinviamo ai termini e condizioni della promozione per esteso.

Netbet casinò bonus: info offerta





Gli utenti che lo preferiscono, possono scegliere il Netbet bonus benvenuto esclusivo per il casinò alla registrazione digitando il codice 10NETBET. L’offerta attualmente attiva prevede fino a 1.000€ sui primi 3 depositi + 200 Free spin e 10€ senza deposito con codice da utilizzare su alcune slot selezionate e incluse nella promozione.

Subito dopo l’iscrizione con il codice bonus Netbet, si ricevono 10€ senza deposito da utilizzare entro 7 giorni soddisfacendo i requisiti pari a x45 volte per rendere le vincite prelevabili.

Il bonus deposito Netbet viene erogato nella misura del 100% di ciascuno dei primi 3 versamenti fino ad un massimo di 200€, 300€ e 500€ ciascuno per un totale di 1.000€.

In più 200 Free Spin da giocare sulle slot machine indicate erogati in scaglioni da 20 al giorno per 10 giorni consecutivi.

Bonus casinò Netbet: fino a 1.000€ sui primi 3 depositi e 10€ senza deposito con codice

La promo per il casinò Netbet per i giocatori appena registrati prevede l’accredito del 100% dei primi 3 depositi fino ad un massimo complessivo di 1.000€. Questo importo sulla ricarica viene erogato sotto forma di fun bonus a patto che venga usa il codice bonus Netbet associato all’offerta e rigiocato 40 volte sulla sezione casinò.

Bonus casinò Netbet Condizioni di rigioco Fino a 1.000€ X40

Giri gratis Netbet bonus casinò: fino a 200 Free spin

I free spin parte del Netbet bonus benvenuto casinò sono offerti in tranches di 20 giri al giorno per 10 giorni per un totale complessivo di 200 free spin da utilizzare su specifiche slot. Anche i giri gratis prevedono un coefficiente di giocata pari a 40 volte il valore del bonus.

Giri Gratis Netbet Condizioni di rigioco 200 Free Spin X40

Bonus senza deposito Netbet 10€ con codice 10NETBET

Come visto, utilizzando il codice 10NETBET in fase di registrazione, i nuovi clienti possono ottenere 10€ senza deposito da utilizzare nel casinò dell’operatore entro 7 giorni dall’accredito. La somma prevede un coefficiente di giocata pari a x45 volte per essere convertita in Bonus Reale. Infine questo va rigiocato un’ultima volta.

Bonu senza deposito con codice Condizioni di rigioco 10€ senza deposito X45

Netbet bonus benvenuto: come ottenerlo

Per prendere parte alle offerte di benvenuto che si tratti del bonus senza deposito Netbet o di uno tra il bonus scommesse e il bonus casinò Netbet, è necessario soddisfare alcuni requisiti che riassumiamo qui di seguito.

Innanzitutto riteniamo utile menzionare che per partecipare alle offerte di benvenuto Netbet è necessario:

Essere maggiorenni

Aprire un conto gioco per la prima volta presso il sito Netbet con i codici dedicati

Fatte queste precisazioni, passiamo alla disamina dei requisiti da rispettare per ottenere il Netbet bonus casinò descritto in questa pagina:

Visitare il sito Netbet.it o raggiungere il sito ufficiale tramite link presente su questa pagina Cliccare su Registrati e compilare i campi inserendo le informazioni personali Utilizzare il codice promo Netbet collegato alla promo cui si intende partecipare Effettuare una ricarica di importo pari o superiore a 20€ con un metodo di pagamento a scelta a eccezione di Skrill e Neteller Rispettare i termini e condizioni della promozione

Altri bonus Netbet

Il sito di gioco d’azzardo legale online prevede non solo le offerte di benvenuto qui esposte, ma anche altre promozioni che non abbiamo descritto in questa sede. Tendenzialmente le iniziative di benvenuto includono bonus scommesse e bonus casinò, ma non mancano promozione specifiche per il poker o altre sezioni del sito.

In aggiunta ai bonus benvenuto, Netbet prevede anche bonus per i giocatori già registrati per tutte le categorie di gioco. Alcuni sono relativi all’area sport e scommesse sportive, mentre altre fanno riferimento ad altri giochi e lotterie presenti nell’offerta Netbet.

Per maggiori dettagli sulle promozioni attive, rinviamo al sito Netbet dove sarà possibile consultare i dettagli delle offerte per esteso. Per opinioni sull’operatore, è invece possibile consultare le recensioni Netbet degli utenti con esperienza.

Domande frequenti Netbet bonus benvenuto

È necessario usare un codice bonus Netbet per partecipare alle promo di benvenuto?

Dipende dall’offerta prescelta. Se l’offerta prevede l’uso di un codice bonus Netbet allora sarà necessario specificarlo per partecipare alla promo. Nel caso del bonus scommesse e casinò qui descritto, è necessario usare il codice promo dedicato.

È prevista una ricarica minima per ottenere il bonus Netbet benvenuto?

Sì, per riscattare il bonus scommesse e quello casinò è necessario effettuare un deposito minimo di 20€ con uno strumento di pagamento a scelta a eccezione di Neteller or Skrill.

È possibile prelevare il bonus Netbet?

No, tutti gli improti devono essere rigiocati secondo i termini e condizioni dell’offerta per essere convertiti in bonus reale. Solo le eventuali vincite generate da queste ultime sono prelevabili.

