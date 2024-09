Fra i tanti aspetti che si possono valutare, una delle prime cose che attirano l’attenzione degli utenti è il bonus primo deposito. Questo tipo di bonus scommesse rappresenta un incentivo rivolto esclusivamente ai nuovi iscritti che desiderano aumentare il proprio budget nelle prime fasi di gioco, così da esplorare la piattaforma di gioco sfruttando i benefici della promozione.

In questo articolo, vedremo nel dettaglio cos’è un bonus primo deposito, come funziona, e quali sono i vantaggi e le considerazioni da tenere a mente.

Cos’è un bonus primo deposito?

Un bonus benvenuto primo deposito è un’offerta promozionale rivolta agli utenti che si registrano per la prima volta sul sito di un bookmaker. Il concetto di base è semplice: quando un utente si registra per la prima volta ed effettua la sua prima ricarica (primo deposito) su un sito di gioco d’azzardo, riceve un bonus calcolato sull’importo depositato. Questo bonus può essere utilizzato per effettuare giocate sul sito scommesse secondo le condizioni della promo stessa ed entro tempi e modalità stabilite.

Tipologie di bonus ricarica

Le promozioni erogate sulla base dell’importo di una o più ricariche effettuate sul sito scommesse potrebbero riguardare diversi prodotti coperti dal sito di gioco ADM. In particolare, gran parte dei siti scommesse prevedono generalmente almeno due tipi di promozioni:

Bonus deposito scommesse

Bonus deposito casinò

Bonus primo deposito scommesse





Questo bonus è solitamente utilizzabile per piazzare scommesse sportive: nel caso in cui le giocate risultino vincenti e l’utente abbia completato i requisiti di puntata, sarà possibile prelevare le somme vinte.

Bonus primo deposito casinò





Parimenti al bonus ricarica per le scommesse, anche il bonus casinò primo deposito corrisponde ad un’offerta calcolata su una percentuale dell’importo di una o più ricariche effettuate sul nuovo conto gioco. Il bonus primo deposito così ottenuto è utilizzabile per la sezione casinò della piattaforma di gioco, generalmente includendo le slot machine, e secondo i termini della promozione stessa.

Come funziona un bonus primo deposito?

Il meccanismo di funzionamento del bonus primo deposito scommesse e bonus primo deposito casinò si basa spesso sugli stessi principi. In genere, il sito di scommesse offre un bonus di valore percentuale variabile in base al deposito effettuato. Ad esempio, un’offerta potrebbe prevedere un bonus del 100% fino a un certo importo. Ciò significa che se un utente deposita 100 euro, riceverà altri 100 euro sotto forma di bonus, portando il totale del saldo disponibile a 200 euro.

Vantaggi del bonus primo deposito

I pro di un bonus benvenuto primo deposito sono diversi. Per prima cosa, questa offerta consente ai neo-utenti di scoprire la piattaforma di gioco con un minor rischio e un budget maggiore.

Avendo a disposizione un maggiore capitale si ha la possibilità di sperimentare diverse tipologie di scommesse senza rischiare troppo. Un aspetto molto utile per gli utenti alle prime armi che potrebbero non essere così avvezze alle dinamiche, anche emotive, delle scommesse sportive.

Quali bookmaker offrono bonus primo deposito

Gli operatori di gioco d’azzardo legale online in italia offrono generalmente promozioni per incentivare la registrazione di nuovi giocatori sulle proprie piattaforme di gioco. Gran parte delle volte, si tratta di bonus deposito, sia per scommettere che per giocare al casinò. In alcuni casi, le promo disponibili includono anche giochi virtuali, cavalli, casinò live, poker, giochi di carte e altro.

Nella tabella successiva, è possibile trovare i riferimenti alle principali promo offerte dai siti scommesse e casinò ADM:

Aspetti importanti da considerare sui bonus primo deposito

I bonus primo deposito scommesse tendono ad attirare molti utenti, ma bisogna valutare alcuni aspetti prima di accettare un’offerta a occhi chiusi.

Tutti gli aspetti che regolano un bonus scommesse sono inclusi all’interno dei Termini e condizioni. Il bookmaker ha infatti l’obbligo di fornire tutte le informazioni nel dettaglio, relativamente a limiti minimi e massimi del bonus, scadenze, requisiti di scommessa e limiti al prelievo, ecc.

Criteri per valutare un bonus benvenuto primo deposito

Come anticipato poc’anzi, quando si valuta un bonus benvenuto primo deposito, si devono considerare diversi fattori per valutare le promozioni e scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze:

Importo del bonus : un bonus più alto può sembrare allettante, ma a fare veramente la differenza sono i requisiti di scommessa, che devono essere proporzionati e mai eccessivi.

: un bonus più alto può sembrare allettante, ma a fare veramente la differenza sono i requisiti di scommessa, che devono essere proporzionati e mai eccessivi. Tipologie di scommesse ammesse : alcuni bonus potrebbero essere utilizzabili solo su alcune tipologie di puntate, mercati o quote. Bisogna sempre verificare con attenzione quali scommesse contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti per evitare spiacevoli sorprese in seguito.

: alcuni bonus potrebbero essere utilizzabili solo su alcune tipologie di puntate, mercati o quote. Bisogna sempre verificare con attenzione quali scommesse contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti per evitare spiacevoli sorprese in seguito. Durata del bonus: il tempo a disposizione per soddisfare i requisiti di scommessa è un altro aspetto che non si può trascurare. Agli utenti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per effettuare le scommesse qualificanti e le puntate con il bonus senza troppa fretta.

Come ricevere un bonus primo deposito

Registrazione al sito di scommesse: prima di tutto, bisogna creare un account su una piattaforma di scommesse online che offre un bonus primo deposito. Fornire tutte le informazioni necessarie, compilando il modulo. Effettuare il primo deposito: una volta completata la registrazione, l’utente deve effettuare una ricarica facendo attenzione all’importo minimo per qualificarsi per il bonus ed eventuali limitazioni sui metodi che si possono usare. Accredito del bonus: solitamente, dopo aver completato il deposito, il bonus viene automaticamente accreditato sul conto del giocatore. In alcuni casi, potrebbero servire fino a 24 ore per l’accredito.

Come usare un bonus primo deposito

Login: chi non l’ha già fatto, deve accedere al proprio account di gioco. Selezione della quota: navigare fra le varie sezioni dedicate alle scommesse sportive e cliccare sulla quota (o anche più di una) di proprio interesse. Verificare eventuali limitazioni su quota o legatura minima per l’uso del bonus. Selezionare l’importo e confermare la puntata: inserire l’importo del bonus scommesse primo deposito da utilizzare (max 100 euro per giocata) e confermare la scommessa. Refertazione: attendere l’esito del match. Se la giocata con bonus è risultata vincente, si potrà proseguire con il wagering oppure tenere l’accredito nel proprio saldo reale.

FAQ – Bonus primo deposito

Cos’è un bonus deposito progressivo?

Il bonus deposito progressivo è una promozione erogata come percentuale dell’importo di più depositi effettuati sul nuovo conto secondo i tempi e le modalità specificate dai termini delle singole promozioni.

È possibile prelevare i bonus primo deposito?

No. Tendenzialmente i bonus sono erogati sotto forma di Fun Bonus, ovvero sono soggetti a rigiocata prima di essere trasformati in Bonus Reale. Solo una volta completati i requisiti di gioco del Real Bonus sarà possibile effettuare i prelievi delle eventuali vincite conseguite.

Quali sono altri tipi di bonus offerti da operatori di scommesse e casinò online?