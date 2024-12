In questa pagina analizzeremo i bonus benvenuto Betway riservati ai giocatori che aprono un conto gioco per la prima volta sul sito scommesse e casinò. Forniremo istruzioni per la partecipazione a uno dei migliori bonus benvenuto, dettagli sulle offerte e sulle condizioni di partecipazione.

Betway bonus benvenuto: serve un codice promo?









Chiariamo immediatamente che per partecipare alle offerte per nuovi clienti non è necessario usare un codice promo Betway. Anche se durante la procedura di registrazione online, il giocatore dovesse intravedere un campo denominato “Sigla Promo”, non sarà un requisito fondamentale inserire un codice lì.

➡️ Ecco il codice bet365 bonus quando si apre un nuovo conto bet365 per le scommesse sportive o il casinò.

L’utente potrà selezionare l’offerta a cui intende partecipare direttamente in questa fase a seconda delle opzioni disponibili e delle proprie preferenze, ma senza digitare alcun codice promozionale. Per info omnicomprensive sull’operatore è possibile consultare la recensione Betway a cura della nostra redazione.

Bonus Betway nuovi giocatori: quali sono

Le offerte per i nuovi clienti fungono da incentivi alla registrazione a Betway. Sono tanti i siti scommesse e casinò che operano legalmente in Italia e questi operatori cercano di distinguersi l’uno dall’altro attraverso proposte di giochi sempre al passo coi tempi, ma anche e soprattutto con le offerte di benvenuto.

Questo bookmaker attualmente prevede la possibilità di scegliere tra

Bonus benvenuto scommesse fino a 400€

Bonus benvenuto casinò 100% fino a 1.000€ calcolato sul primo deposito, più 50 Free Spin gratis alla registrazione

Riteniamo utile specificare che le promozioni benvenuto non sono cumulabili e che, quindi, il cliente è tenuto a consultare le condizioni di partecipazioni e ad effettuare una scelta tra le opzioni disponibili.

Betway bonus senza deposito: come funziona

I bonus registrazione, conosciuti come bonus senza deposito, sono quelle offerte che non prevedono l’effettuazione di una ricarica affinché avvenga l’accredito del bonus stesso.

In particolare, Betway prevede un bonus senza deposito come parte integrante dei bonus scommesse e casinò che vedremo nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

Questo vuol dire che il giocatore che selezionare una delle due offerte, potrà partecipare di conseguenza alla parte della promozione che non prevede una ricarica.

Betway bonus benvenuto scommesse: di che si tratta





Alla registrazione, come si è detto, il giocatore appassionato di sport potrà optare per il bonus scommesse Betway. Il bonus è così composto

100% della prima ricarica qualificante fino a 200€

Fino a 200€ con la promo Sport Cashback

Per partecipare alla promo è necessario effettuare un deposito di almeno 10€ con un metodo di pagamento a scelta tra carta di debito/carte di credito, PostePay e Paypal.

Betway bonus scommesse: come funziona

Affinché il bonus venga effettivamente convertito, sarà necessario rispettare i criteri stabiliti dai termini dell’offerta stesso. La promo prevede infatti il completamento di determinati requisiti di giocata, prima che il fun bonus venga attivato e prima che venga convertito in bonus reale.

In particolare, per l’attivazione è necessario giocare una volta il versato su scommesse a quota min 2.00 o multiple a quota singola di almeno 1.50 e quota complessiva almeno 2.00. Per convertire il fun bonus così ottenuto in bonus reale, seguire le indicazioni contenute in tabella:

Bonus sport Betway Condizioni conversione Fino a 400€ X7 su scommesse multiple con almeno 3 eventi a quota complessiva pari a min 3.00 e quota minima per selezione pari ad almeno 1.50

L’importo del Bonus Reale non è prelevabile, per essere convertito in saldo Reale dovrà essere rigiocato una volta (x1) su scommesse sportive multiple, minimo 3 eventi, con quota totale non inferiore a 3,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,50. Sono escluse le scommesse a sistema.

Betway casinò bonus: di che si tratta





Gli appassionati di giochi del casinò che effettuano la registrazione alla piattaforma per la prima volta, possono optare per la partecipazione alla promo casinò Betway. Il bonus attualmente proposto prevede fino a 1.000€ sul deposito+50 free spin gratis, da utilizzare sulle slot “Bonus di Benvenuto”.

Bonus casinò Betway: come funziona

Veniamo al dunque e forniamo adesso una panoramica del coefficiente di giocata da rispettare per la conversione di ciascuna componente del bonus casinò Betway:

Bonus Betway casinò Requisiti di gioco 50 free spin gratis X15sulle slot presenti nella sezione “Free Spin” Fino a 1.000€ sul primo deposito X35 sulle slot contrassegnate dall’ etichetta “Bonus di Benvenuto”

Per aderire all’offerta occorre effettuare depositi minimi pari ad almeno 10€ con metodi a scelta tra carte di debito/carte di credito, Postepay e Paypal entro 7 giorni dall’apertura del conto.

Una volta che i fun bonus saranno convertiti in bonus reale, dovranno essere rigiocati secondo i termini prima che eventuali vincite generate possano essere prelevate.

Come ottenere i bonus Betway

Possono partecipare alle iniziative di benvenuto i cittadini maggiorenni residenti in italia che non abbiamo mai disposto prima di un conto gioco presso lo stesso operatore. Per aderire alla promo benvenuto Betway prescelta dovranno seguire i passaggi seguenti:

Registrarsi a Betway su sito o via app Inserire i dati richiesti e un codice promo qualora disponibile Selezionare l’offerta benvenuto Betway a cui si intende partecipare Caricare un documento per la verifica dell’identità o inviarlo successivamente entro i tempi previsti Effettuare un deposito qualificante, secondo i termini della promozione Rispettare le condizioni di partecipazione all’offerta

Occorre prendere visione di tutte le specificità della promozione per assicurarsi di aver bene inteso quali azioni compiere entro quali tempi. Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare le condizioni di partecipazione ai bonus per esteso sul portale dell’operatore.

Altri bonus Betway e promozioni

Le offerte di benvenuto non sono di certo l’unico incentivo messo a disposizione da Betway per attrarre nuovi giocatori sulla propria piattaforma di gioco. L’operatore prevede infatti una serie di offerte volte a fidelizzare i giocatori che già usano i propri servizi, tramite una serie di promozioni per ogni categoria di gioco: sport, live, casinò, bingo, lotterie, virtuali e molto altro.

Le promozioni cambiano nel tempo e per avere una panoramica aggiornata delle offerte disponibili in uno specifico momento, è consigliabile consultare la sezione Bonus sul sito o sull’app Betway.

Domande frequenti – Bonus benvenuto Betway

È previsto un bonus senza deposito Betway?

Sì, tuttavia la promo alla registrazione esiste attualmente come parte integrante delle altre promozioni di benvenuto previste per nuovi utenti. Non si tratta quindi di un bonus distinto, ma segue termini di riscatto specifici e consultabili sulle condizioni di partecipazione.

È possibile ottenere entrambi i bonus benvenuto Betway?

Tendenzialmente il giocatore può scegliere se aderire all’offerta scommesse oppure a quella casinò. Di tanto in tanto, l’operatore potrebbe prevedere altre promo benvenuto per altre categorie di gioco, ma a meno che non esiste una promozione cumulativa, sarà necessario scegliere a quale delle offerte partecipare.

È necessario un codice promo Betway per ottenere i bonus?

No. L’utilizzo del codice promo non cambia in alcun modo l’offerta a meno che venga specificato diversamente dai termini della promozione. Attualmente non serve usare un codice promozionale per aderire alle offerte benvenuto Betway.

Quali altre offerte sono simili ai bonus benvenuto Betway?