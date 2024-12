Questa guida sarà una risorsa completa sui bonus di benvenuto offerti da Admiralbet per i nuovi utenti registrati. Si esaminerà da vicino il bonus senza deposito, il bonus per le scommesse e il bonus per il casinò. Si approfondiranno le caratteristiche di ciascuna promozione, si illustrerà come ottenerle e si chiariranno le condizioni necessarie per partecipare alle offerte.

Bonus Admiralbet: è necessario un codice promozionale Admiralbet?









Gli appassionati di gioco d’azzardo online sanno bene che i principali siti scommesse attirano a sé nuovi giocatori offrendo dei bonus benvenuto, con o senza deposito, per le principali categorie di giochi online, come scommesse e casinò.

Spesso, per partecipare a questa offerte, potrebbe essere richiesta la digitazione di un codice promo. Nel caso del sito in questione non è necessario usare un codice promozionale Admiralbet per ottenere i bonus proposti, ma attenersi semplicemente alle istruzioni relative a termini e condizioni.

Admiralbet bonus benvenuto: quali sono

La promozione di benvenuto di Admiralbet rappresenta un incentivo rivolto ai giocatori non ancora registrati sul sito di scommesse e casinò Admiralbet. È una strategia adottata dai principali operatori del settore che mirano a distinguersi attraverso l’offerta di vantaggi, che talvolta includono bonus senza deposito e sono spesso legati agli importi delle ricariche effettuate sul sito.

Attualmente, Admiralbet propone diverse offerte di benvenuto, tra cui:

Bonus registrazione: 150 free spin + 300€ bonus senza deposito alla verifica

Bonus ricarica scommesse: fino a 1.000€ di bonus real sport

Bonus slot e casinò: 200% del primo deposito fino a 3.500€

Nei paragrafi successivi, si esaminerà nel dettaglio i bonus Admiralbet sopra menzionati.

Bonus senza deposito Admiralbet: in cosa consiste

Il bonus registrazione o bonus senza deposito AdmiralBet offre ai nuovi utenti 150 free spin da utilizzare sulle slot. In particolare i 150 giri gratis sono così suddivisvi:

100 Free Spin sulla slot Book of Ra deluxe

50 Free Spin sulla slot Gates of AdmiralBet.

Inoltre, una volta convalidato il documento, gli utenti ricevono un bonus di 300 € alla verifica per giocare alle slot e ai giochi di casinò di AdmiralBet. Nel dettaglio, questo bonus è così suddiviso:

200€ utilizzabilesui giochi del produttore Novomatic

100€ utilizzabile su tutte le sot

Bonus registrazione Admiralbet: come funziona

Il bonus senza deposito Admiralbet è di tipo Fun Bonus e ha coefficiente di giocata pari a 100, cap uguale a 1 e una durata di 15giorni, al termine dei quali il bonus non utilizzato sarà annullato.

Admiralbet bonus senza deposito Dettagli 150 free spin 100 su Book of Ra deluxe + 50 su Gates of AdmiralBet 300€ 200€ su slot Novomatic x100

100€ su tutte le slot x100

Il saldo Fun convertito verrà accreditato sul conto di gioco in Real Bonus Slot che dovrà essere rigiocato per poter prelevare le eventuali vincite ottenute.

Bonus scommesse Admiralbet: cos’è





Il bonus di benvenuto proposto da AdmiralBet a tutti gli utenti che si registrano per la prima volta sul sito per le scommesse sportive consiste in un’offerta fino a 1.000€ di real bonus scommesse.

L’offerta non è collegata ad alcun codice promo e si attiva a seguito del primo deposito qualificante.

Bonus sport Admiralbet: termini

Per ottenere il bonus è necessario effettuare un deposito iniziale pari ad almeno 20€. A questo punto verrà accreditato

I requisiti di gioco richiedono di movimentare l’importo depositato 6 volte entro sette giorni dall’iscrizione su multiple con almeno 3 eventi, quota minima pari per evento pari a 2.00 o superiore.

Admiralbet bonus scommesse Condizioni Fino a 1.000€ di bonus reale sport Rigioco una volta su scommesse con moltiplicatore min. 2.00 entro 7 giorni.

Il bonus reale ottenuto può raggiungere fino a 1.000€ e, prima di essere prelevato, deve essere giocato una sola volta secondo i termini della promozione.

Bonus benvenuto casinò e slot Admiralbet





In alternativa all’offerta con bonus scommesse, Admiralbet propone anche un welcome bonus casino. Anche in questo caso, l’offerta non è collegata ad alcun codice promozionale.

Il “Bonus Prima Ricarica Slot & Casinò” di Admiral Bet corrisponde al 200% del valore della prima ricarica, con un limite massimo di 3.500 euro in bonus slot. Tecnicamente, si tratta di un Fun Bonus, che può essere utilizzato sui giochi Novomatic del sito AdmiralBet.

Termini e condizioni bonus casinò Admiralbet

Il Bonus Slot & Casinò erogato è un Fun Bonus con coefficiente di giocata pari a 50 e Cap pari a 1, e si può giocare su tutte le slot Novomatic presenti sul sito. La scadenza del bonus è di 15 giorni dalla data di assegnazione.

Admiralbet bonus casinò Condizioni Fino a 3.500€ su casinò e slot Wagering x50

Altri bonus Admiralbet

Le offerte proposte dal sito giochi online non si limita alle promozioni qui descritte. In aggiunta alle offerte di benvenuto (tra cui i bonus poker e bonus bingo), i giocatori già registrati potranno partecipare a diverse iniziative che incoraggiano l’utilizzo della piattaforma di gioco del bookmaker.

Le opzioni attualmente attive includono bonus multipla, superace, giro d’Italia, flash goal per lo sport, cashback, bonus settimanali, e tantissime altre offerte per il trivia, ruota della fortuna, bingo e poker.

Per un’analisi imparziale del bookmaker, si può consulatare la recensione Admiralbet che offre una panoramica completa dell’operatore.

Domande Frequenti bonus Admiralbet

Che differenza c’è fra fun bonus e real bonus Admiralbet?

Il fun bonus è quello assegnato inizialmente. Una volta completato il rigioco richiesto dai requisiti di puntata, questo si trasforma in real bonus.

Il real bonus Admiralbet è prelevabile?

No, il real bonus deve essere giocato una volta per essere trasformato in saldo reale prelevabile.

Posso ottenere sia il bonus scommesse che quello casinò?

No. Per il momento Admiralbet prevede che i giocatori scelgano quale a quale tra le promozioni di benvenuto desiderano partecipare.

Quali altre promozioni sono simili ai bonus benvenuto AdmiralBet?